Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 15

NCAAB Week 15, vediamo cosa ci attende da questa settimana di College Basket con power ranking (Gonzaga nuova numero 1), tante statistiche, analisi, i big match e i consigli per le scommesse.

NCAAB Week 15: gli Auburn Tigers calano nel rendimento delle scommesse

Negli ultimi 7 giorni a livello di statistiche sul betting il dato più interessante arriva dalle squadre in trasferta che hanno coperto il 55,2% delle linee (202-164-8 ATS) mentre nell’ultima settimana ha leggermente prevalso l’Over col 51.6% delle partite andate sopra alla linea dei punti totali proposta dai bookmakers.

Vedendo le singole squadre, la migliore su cui puntare è Toledo con 18-5-1 ATS mentre scende al 3° posto Auburn (18-7 ATS) superata anche da Jacksonville (16-4 ATS) che però in percentuale ha il miglior dato di conversione (80%). Tra i top-team si segnalo Texas Tech (17-8 ATS) in 8° posizione seguita un pò a sorpresa da California (17-9 ATS).

E’ un programma importante anche il peggiore nelle scommesse, NC State (6-20 ATS), assieme a Pacific (5-17-1 ATS) ed Oregon State (5-16-1 ATS). Tra le peggiori 10 squadre su cui puntare della nazione si confermano anche i Louisville Cardinals con 7-16-1 ATS (30.4% di conversione, 350° nella nazione).

Bowling Green è la miglior squadra da Over con O/U 18-5, seguita da Iowa (O/U 17-6-1), da Nebraska Omaha (O/U 16-9) e da Nebraska (O/U 16-9) che continua a giocare una pessima stagione con una delle peggiori difese dell’intera nazione. In top-10 in questa statistica ci sono anche Alabama (O/U 16-9) e le già citate Oregon State (O/U 16-6) ed NC State (O/U 16-10).

Viceversa Austin Peay si conferma una sentenza da Under (O/U 3-19), seguita da Georgia State (O/U 4-14). Tra i top team da Under c’è Arizona State (O/U 7-16) che gioca a ritmo basso ma qui pesa anche il ridicolo attacco dei Sun Devils.

NCAAB Week 15: Gonzaga si prende la numero 1

Abbiamo una nuova numero 1 nel power ranking, i Gonzaga Bulldogs che continuano a devastare chiunque si piazzi sul loro cammino per una squadra che viaggia a 90 punti a partita e che ha vinto tutte le sfide di West Coast Conference con almeno 16 punti di scarto finale, comprese St.Mary’s e BYU.

Il primato degli Zags è stato aiutato anche dal recente calo degli Auburn Tigers che hanno perso in OT contro Arkansas e hanno fatto qualche uscita vinta, ma giocando sotto le attese tanto che la squadra di Bruce Pearl è scivolata al 3° posto, dietro anche ai Kentucky Wildcats dove si spera che l’infortunio di TyTy Washington non sia grave come ha detto coach Calipari.

Calano molto i Duke Blue Devils su cui inizia a pesare un dato allarmante: nelle partite punto a punto Duke tende a perdere. Nei 4 ko stagionali i Blue Devils hanno sempre perso facendosi rimontare negli ultimi 35 secondi, un fattore determinante in vista della March Madness e su cui lavorare per coach K.

Salgono di giustezza in top-10 i sempre più convincenti Providence Friars che invece le partite punto a punto tendono a vincerle sempre. Martedì i Friars avranno un test di Big East importante contro i Villanova Wildcats che hanno scavalcato nel ranking e che possono regolare anche sul campo.

Reggono gli Illinois Fighting Illini che oltre a Cofi Cockburn possono contare su un gruppo di talento con anche Alfonso Plummer e un Trent Frazier tornato ai suoi livelli dopo alcune prove scialbe. In settimana partita molto interessante per gli Illini contro i Rutgers Scarlet Knights che sono una delle squadre in crescita e più interessanti del momento col ritorno al 100% di Geo Baker, senza dimenticare Ron Harper e Paul Mulcahy, gli stessi Scarlet Knights che hanno battuto i Wisconsin Badgers a domicilio la settimana scorsa.

Entrano in top-15 i Tennessee Volunteers che prendono il posto dei Marquette Golden Eagles e che dalla vittoria contro Kentucky del 15 gennaio scorso hanno cambiato passo e proprio Kentucky sarà la prossima avversaria dei Vols questa settimana. Crollano gli Houston Cougars dopo la sconfitta contro SMU che ha interrotto una striscia di 37 vittorie interne, un brutto passo falso di una squadra che finora aveva sopperito molto bene a tante assenze importanti, ma poi ha perso anche a Memphis.

Altre squadre da tenere d’occhio nella corsa al torneo NCAA

Vi voglio segnalare altri programmi che sono fuori dal power ranking ma che sono da tenere d’occhio, così come giocatori e protagonisti della settimana appena passata. Di Rutgers ho già parlato, così come della vittoria di Arkansas ad Auburn e dei Memphis Tigers in ripresa con coach Penny Hardaway che sembra aver risolto gli enormi problemi di inizio stagione.

I Texas Longhorns dopo la vittoria a Kansas hanno perso contro Baylor dove la difesa migliore della nazione non ha funzionato per niente concedendo 80 punti ai Bears, ma rimangono un programma da tenere in considerazione, come i Michigan State Spartans che hanno recuperato da due brutti ko con la vittoria su Indiana, in verità un test poco affidabile visto che gli Hoosier sono nel caos tra sospensioni e cambi radicali di quintetto. Anche gli Alabama Crimson Tide rimangono una squadra con punti esclamativi ma anche tanti punti interrogativi accanto.

Un altra squadra difficile da capire è quella degli Oregon Ducks che avevano iniziato alla grande la stagione per poi andare a calare con brutte sconfitte inattese, ma anche con vittorie importanti come contro UCLA e USC. Quali sono i veri Ducks? La corsa al torneo NCAA si fa serrata e bisogna iniziare a convincere con continuità.

Aria di ripresa in Iowa, i Cyclones hanno finalmente interrotto la striscia perdente con i successi su West Virginia e Kansas State mentre gli Hawkeyes si godono Keegan Murray che arriva da 2 prove consecutive sopra i 30 punti (l’ultimo a riuscirci è stato un certo Ayo Dosunmu lo scorso anno ad Illinois). Attenzione a Wyoming, il programma dei Cowboys entra in top-25 del ranking nazionale, non capitava dal 2015.

College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse.

1- Gonzaga Bulldogs (21-2)

This week: at Pepperdine (Wednesday), vs. Santa Clara (Saturday)

2- Kentucky Wildcats (21-4)

at Tennessee (Tuesday), vs. Alabama (Saturday)

3- Auburn Tigers (23-2)

vs. Vanderbilt (Wednesday), at Florida (Saturday)

4- Arizona Wildcats (22-2)

vs. Oregon State (Thursday), vs. Oregon (Saturday)

5- Kansas Jayhawks (20-4)

at West Virginia (Saturday)

6- Purdue Boilermakers (20-3)

at Northwestern (Wednesday), vs. Rutgers (Sunday)

7- Baylor Bears (21-4)

at Texas Tech (Wednesday), vs. TCU (Saturday)

8- Duke Blue Devils (21-4)

Wake Forest (Tuesday), vs. Florida State (Saturday)

9- Providence Friars (21-2)

Villanova (Tuesday), at Butler (Sunday)

10- Villanova Wildcats (19-6)

at Providence (Tuesday), vs. Georgetown (Saturday)

11- Illinois Fighting Illini (18-6)

at Rutgers (Wednesday), at Michigan State (Saturday)

12- Texas Tech Red Raiders (19-6)

Baylor (Wednesday), at Texas (Saturday)

13- Wisconsin Badgers (19-5)

at Indiana (Tuesday), vs. Michigan (Sunday)

14- Tennessee Volunteers (18-6)

Kentucky (Tuesday), at Arkansas (Saturday)

15- Houston Cougars (20-4)

UCF (Thursday), at Wichita State (Sunday)

NCAAB Week 15: i big match da non perdere

Martedì. Penn State-Michigan State, Oklahoma-Texas, Florida State-Clemson, Duke-Wake Forest, Cincinnati-Memphis, Mississippi-South Carolina, Texas A&M-Florida, PROVIDENCE-VILLANOVA, Ohio State-Minnesota, Indiana-Wisconsin, Tennessee-Kentucky, New Mexico-Wyoming, Missouri-Arkansas, Texas Christian-Iowa State.

Mercoledì. Xavier-St. John’s, Louisville-Miami Florida, Notre Dame-Boston College, Alabama-Mississippi State, Rutgers-Illinois, North Carolina-Pittsburgh, Marquette-Georgetown, Connecticut-Seton Hall, TEXAS TECH-BAYLOR, Northwestern-Purdue, Auburn-Vanderbilt, Pepperdine-Gonzaga.

Giovedì. Penn State-Minnesota, IOWA-MICHIGAN, Murray State-Austin Peay, Cincinnati-Wichita State, Arizona-Oregon State, Houston-Central Florida, Arizona State-Oregon, California-Colorado, Ucla-Washington State, Stanford-Utah, Southern California-Washington.

Venerdì. St. John’s-Butler,Mississippi State-Missouri, NEBRASKA-MARYLAND.

Sabato. MICHIGAN STATE-ILLINOIS, Baylor-Texas Christian, Connecticut-Xavier, Texas-Texas Tech, Kentucky-Alabama, Florida-Auburn, Ohio State-Iowa, Arkansas-Tennessee, Miami Florida-Virginia, Villanova-Georgetown, Duke-Florida State, West Virginia-Kansas, Gonzaga-Santa Clara, Ucla-Washington State, Arizona-Oregon.

Domenica. Wisconsin-Michigan, Butler-Providence, Wichita State-Houston, Creighton-Marquette, Southern Methodist-Memphis, PURDUE-RUTGERS, Southern California-Washington State, Missouri-Mississippi State.

Lunedì. OHIO STATE-INDIANA, Boston College-Florida State, North Carolina-Louisville, Syracuse-Georgia Tech, Maryland-Penn State, Oklahoma State-Baylor, Ucla-Arizona State.

NCAAB Quote Antepost

Gonzaga @6

Kentucky @9

Auburn @10

Purdue @11

Arizona @11

Duke @12

Kansas @14

Baylor @15

UCLA @20

Villanova @20

Illinois @25

Houston @30

Texas Tech @30

Texas @40

Alabama @50

Michigan St @50

Wisconsin @50

Tennessee @60

Ohio St. @60

Arkansas @70