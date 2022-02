Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 16

NCAAB Week 16, è in arrivo una nuova settimana di College Basket, siamo alle battute finali della regular season e ogni sfida di conference pesa nella corsa alla March Madness e al torneo NCAAB. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla Week 16 di College Basket.

NCAAB Week 16: Texas Tech si impone anche nel rendimento ATS

Iniziamo come sempre dalle statistiche stagionali. Negli ultimi 7 giorni si sono messi in risalto i programmi sfavoriti in trasferta che hanno coperto il 59.4% delle linee ATS. Prevalenza di partite da Over, 199 (54.2%) contro le 168 finite con Under (45,8%). Nell’immagine di seguito il resoconto totale stagionale che invece rimane davvero equilibratissimo su quasi 4,500 partite tracciate.

Ancora un cambio come miglior squadra su cui puntare, questa settimana è Middle Tennessee State (18-5-2 ATS) mentre Jacksonville (17-5 ATS) si conferma 2°, scende al 3° posto Toledo (18-7-1 ATS) che avevamo al comando la scorsa settimana. Tra i top team sale al 4° posto Texas Tech (19-8 ATS) che la settimana scorsa ci ha fregato anche a noi andando a vincere in Texas e battendo per la 2° volta in stagione i rivali Longhorns dopo un successo in doppia cifra contro Baylor che certifica i Red Raiders come miglior squadra della settimana. Cala in 8° posizione Auburn (18-9 ATS) che è 1-4 ATS nelle ultime 5 partite e arriva dalla sconfitta in Florida. Non cambiano le peggiori squadre, NC State (7-20 ATS) ed Oregon State (6-18-1 ATS). Molto male anche Florida State (8-18-1 ATS).

Altri 2 Over la scorsa settimana con Bowling Green (O/U 20-5) che si conferma miglior squadra da Over, seguita da Iowa (O/U 18-7-1) e da Valparaiso (O/U 18-8). Al 5° posto troviamo Alabama (O/U 18-9) e va segnalata anche Wisconsin (O/U 17-9) al 9° posto. Ricordiamo che parliamo di 358 squadre, e viceversa la migliore da Under è UC Irvine (O/U 5-13) seguita da Georgia State (O/U 5-15) mentre scende al 3° posto Austin Peay (O/U 5-19) che la scorsa settimana ha fatto doppio Over. Anche Arizona State (O/U 8-18) rimane una valida giocata da Under.

Gonzaga sta stracciando gli avversari con +24,92 punti, il miglior margine medio della nazione. Segue Arizona (+18.96) e tra le big si infila Murray State (+17.75) che fa meglio anche di Houston (+17.5) e Kentucky (+15,67). Tra i programmi di conference più piccole va segnalato anche UAB (+15,59) davanti a due grandi programmi come Duke (+14,78) e Baylor (+14,04) che sembrano aver perso un pò di smalto. Niente di nuovo sotto il sole del peggior scarto medio, quello di Mississippi Valley State che perde con -16,68 punti a partita.

NCAAB Week 16: momento difficile per Auburn, Kentucky e Baylor

I Gonzaga Bulldogs confermano il loro status di miglior squadra della nazione. Dietro salgono gli Arizona Wildcats e i Kansas Jayhawks, aiutati più che altro dai passi falsi di Auburn di cui ho già parlato, ma anche dei Kentucky Wildcats che hanno perso contro i Tennessee Volunteers. Per Kentucky pesano anche gli infortuni di TyTy Washington e Sahvir Wheeler che però non dovrebbero essere gravi.

Momento delicato per i Baylor Bears che hanno assenze pesanti, ma hanno aperto la settimana dimostrando comunque la loro compattezza e trovando in Flagler un leader da 29 punti nel successo in overtime a Oklahoma State. Calano i Providence Friars che continuano a vincere, ma sempre in partite combattute. Questo è un bene in previsione di sfide ad eliminazione diretta in cui serve anche molto carattere, ma i Friars non riescono mai a dominare e sono al comando nelle stastistiche di Luck Factor, letteralmente il fattore fortuna. La sconfitta contro Villanova ma, ancor più, la vittoria faticosa 71-70 a Butler, certificano che a questa squadra manca ancora qualcosa, certamente un Al Durham al 100%.

Illinois arriva dalla non scontata vittoria a Michigan State, dopo la brutta sconfitta a Rutgers, confermando di essere una squadra da alti e bassi. Cofi Cockburn sa essere dominante, ma la verità è che manca il miglior Andre Curbelo. Gli UCLA Bruins ritrovano Johnny Juzang, aprono la settimana con la vittoria su Arizona State, e ritrovano anche la top-15 del power ranking ai danni degli Houston Cougars che escono anche se arrivano da 2 vittorie, ma il 76-74 OT a Wichita State non è certamente incoraggiante e in chiave futura le assenze importanti finora molto bene mascherate, iniziano a farsi sentire.

Tra le squadre che stanno andando bene e potrebbero subentrare già dalla prossima settimana vi cito gli Arkansas Razorbacks che si sono messi anche a difendere forte e sono una delle squadre più calde della nazione, ma anche i Connecticut Huskies continuano a vincere e arrivano dal successo contro Xavier.

Proprio i Xavier Musketeers al contrario sono una squadra che sta faticando in Big East. Faticano anche i già citati Texas Longhorns che hanno una super difesa, ma l’attacco è davvero inconsistente per puntare a grandi traguardi al momento e la doppia sconfitta contro i Red Raiders potrebbe avere anche un impatto emotivo.

College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse.

1- Gonzaga Bulldogs (23-2)

at San Francisco (Thursday), at Saint Mary’s (Saturday)

2- Arizona Wildcats (24-2)

at Utah (Thursday), at Colorado (Saturday)

3- Kansas Jayhawks (22-4)

vs. Kansas State (Tuesday), at Baylor (Saturday)

4- Auburn Tigers (24-3)

vs. Ole Miss (Wednesday), at Tennessee (Saturday)

5- Kentucky Wildcats (22-5)

LSU (Wednesday), at Arkansas (Saturday)

6- Purdue Boilermakers (24-4)

at Michigan State (Saturday)

7- Duke Blue Devils (23-4)

at Virginia (Wednesday), at Syracuse (Saturday)

8- Villanova Wildcats (21-6)

at UConn (Tuesday)

9- Texas Tech Red Raiders (21-6)

Oklahoma (Tuesday), at TCU (Saturday)

10- Baylor Bears (22-5)

Kansas (Saturday)

11- Wisconsin Badgers (21-5)

at Minnesota (Wednesday), at Rutgers (Saturday)

12- Tennessee Volunteers (19-7)

at Missouri (Tuesday), vs. Auburn (Saturday)

13- Providence Friars (22-3)

Xavier (Wednesday), vs. Creighton (Saturday)

14- Illinois Fighting Illini (19-7)

Ohio State (Thursday), at Michigan (Sunday)

15- UCLA Bruins (19-5)

at Oregon (Thursday), at Oregon State (Saturday)

NCAAB Week 16: i big match da non perdere

Martedì. Missouri-Tennessee, Florida-Arkansas, IOWA-MICHIGAN STATE, Texas Tech-Oklahoma, CONNECTICUT-VILLANOVA, Kansas-Kansas State, Vanderbilt-Alabama.

Mercoledì. St. John’s-Creighton, South Carolina-Mississippi State, Michigan-Rutgers, Iowa State-West Virginia. Texas-Texas Christian, Providence-Xavier, VIRGINIA-DUKE, Tulane-Houston, Auburn-Mississippi, Kentucky-Louisiana State, Minnesota-Wisconsin, Washington State-Washington.

Giovedì. Indiana-Maryland, Memphis-Temple, San Francisco-Gonzaga, ILLINOIS-OHIO STATE, Murray State-Belmont, Oregon-Ucla, Utah-Arizona, Oregon State-Southern California.

Venerdì. Penn State-Northwestern, NEBRASKA-IOWA.

Sabato. Michigan State-Purdue, Oklahoma-Oklahoma State, NC State-North Carolina, West Virginia-Texas, ARKANSAS-KENTUCKY, Miami-Virginia Tech, TENNESSEE-AUBURN, Virginia-Florida State, Oregon State-Ucla, Notre Dame-Georgia Tech, Rutgers-Wisconsin, Alabama-South Carolina, Syracuse-Duke, Texas Christina-Texas Tech, Wake Forest-Louisville, Colorado-Arizona, BAYLOR-KANSAS, Providence-Creighton, Saint Mary’s-Gonzaga, Oregon-Southers California.

Domenica. Georgetown-Connecticut, Houston-Southern Methodist, MICHIGAN-ILLINOIS, Memphis-Wichita State, Maryland-Ohio State, Minnesota-Indiana, Penn State-Nebraska.

Lunedì. North Carolina-Syracuse, Iowa-Northwestern, Texas Tech-Kansas State, TEXAS-BAYLOR, Washington-Ucla, Oregon State-Washington State.

NCAAB Quote Antepost

Gonzaga @5.50

Kentucky @8

Arizona @9.50

Auburn @11

Purdue @11

Duke @15

Kansas @17

Baylor @19

UCLA @23

Villanova @26

Illinois @30

Texas Tech @30

Houston @40

Tennessee @50

Texas @50

Alabama @60

Michigan St @60

Ohio St. @60

Wisconsin @70

Oklahoma State @75

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.