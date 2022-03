Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 17

NCAAB Week 17. La March Madness è nell’aria mentre ci prepariamo ad una nuova settimana di College Basket, in questo finale di regular season che sta regalando colpi di scena incredibili. Arriviamo da un sabato in cui hanno perso tutte e 6 le prime squadre del ranking nazionale (non era MAI successo nella storia) e 7 ko tra le prime 10 squadre, incredibile. Andiamo a vedere cosa ci attende per questa week 17 in cui si giocano le ultime partite di regular season ma iniziano anche i primi tornei di conference.

Le statistiche stagionali di college basket

Iniziamo come sempre dalle statistiche stagionali sempre molto equilibrate nel totale come potete vedere nell’immagine qui sotto e a dire il vero negli ultimi 7 giorni non si segnalano trend particolari, se non una piccola prevalenza di partite da Over (53.1%).

Tra le singole squadre la migliore come rendimento nelle scommesse è sempre Middle Tennessee State con 20-5-2 ATS, ovvero la bellezza del 80% di linee coperte! Tra i top team segnaliamo Saint Mary’s (19-9-1 ATS) salita al 6° posto e reduce dalla vittoria della settimana, l’upset contro Gonzaga. In 8° posizione c’è Texas Tech (20-10 ATS) appena avanti alla sorprendente California (19-10 ATS).

La peggior squadra su cui puntare è NC State (7-22 ATS) dietro pure a Pacific (5-20-1 ATS). Molto male anche Oregon State (8-191 ATS) che è anche la 2° miglior squadra da Over (O/U 20-8) dietro solo a Bowling Green (O/U 21-6) e davanti anche ad Alabama (O/U 19-10). La miglior squadra da Under è ora UC Irvine (O/U 6-14). Gonzaga ha il miglior attacco della nazione (88.3) e anche il miglior margine medio (+23.3 punti), seguono Arizona (+17,7), Murray State (+17,5) e Houston (+17.2). Salgono anche Duke (+14,7), Kentucky (+14,6) e Baylor (+13,6).

NCAAB Week 17: le prime 6 del ranking tutte ko!

La sconfitta contro i Saint Mary’s Gaels (sempre più ampiamente in top-25 nazionale) non toglie dalla numero #1 del ranking i Gonzaga Bulldogs che questa settimana si apprestano a giocare il torneo di conference, anche perchè Gonzaga non è stata l’unica a sbagliare sabato scorso, ma hanno perso tutte le prime 6 squadre del ranking.

In tutto questo tra i pochi a convincere sono i Baylor Bears che fanno un balzo al 2° posto, reduci da un altra convincente vittoria in Texas, dopo aver superato anche i Kansas Jayhawks, e scavalcando nel ranking anche gli Arizona Wildcats che si apprestano a giocare una settimana piena ed impegnativa e che arrivano dalla peggior prestazione stagionale, la sconfitta in Colorado.

Bene i Duke Blue Devils che si sono ritrovati con una grande prova d’attacco contro Syracuse, ad iniziare da Paolo Banchero. Continuano invece i problemi degli Auburn Tigers che in poche settimane sono piombati dalla numero 1 al #6 con 3 sconfitte (tutte in trasferta) nelle ultime 6 partite.

Le assenze di Sahvir Wheeler e TyTy Washington pesano per i Kentucky Wildcats che scendono al #7 dopo la sconfitta contro gli Arkansas Razorbacks che invece entrano nella nostra top-15, così come entrano gli UConn Huskies che hanno un grande potenziale in attacco e arrivano da due convincenti vittorie, una delle quali contro i Villanova Wildcats che scendono nel ranking, superati anche dai Providence Friars contro cui aprono la settimana nel big match di una Big East sempre più interessante e divertente.

Wisconsin Badgers squadra da trasferta. Rutgers torna con i piedi per terra

Attenzione alla capacità in trasferta dei Wisconsin Badgers, ottima in previsione del torneo NCAA, visto che hanno vinto le ultime 4 fuori casa. I Badgers giocheranno sul proprio campo il big match contro i Purdue Boilermakers che li precedono di una posizione nel ranking.

Altre squadre da menzionare. In 40 anni di Summit League non era mai successo che un programma chiudesse da imbattuto le partite di conference. Il 18-0 è riuscito ai South Dakota State Jackrabbits che rivedremo al torneo NCAA con curiosità. Punto interrogativo sui Rutgers Scarlet Knights che dopo 4 vittorie contro squadre in top-25, hanno perso le ultime 3 partite tornando a calare pesantemente.

NCAAB Week 17: Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse. Rispetto alla settimana scorsa gli Illinois Fighting Illini nonostante la vittoria su Michigan e gli UCLA Bruins che senza Johnny Juzang al 100% stanno faticando moltissimo. Rimangono vicini alla top 15 anche gli Houston Cougars.

1- Gonzaga Bulldogs (24-3)

This week: West Coast Conference tournament

2- Baylor Bears (24-5)

at Texas (Monday), vs. Iowa State (Saturday)

3- Arizona Wildcats (25-3)

at Southern California (Tuesday), vs. Stanford (Thursday), vs. California (Saturday)

4- Kansas Jayhawks (23-5)

at TCU (Tuesday), vs. TCU (Thursday), vs. Texas (Saturday)

5- Duke Blue Devils (25-4)

at Pittsburgh (Tuesday), vs. North Carolina (Saturday)

6- Auburn Tigers (25-4)

at Mississippi State (Wednesday), vs. South Carolina (Saturday)

7- Kentucky Wildcats (23-6)

vs. Ole Miss (Tuesday), at Florida (Saturday)

8- Purdue Boilermakers (24-5)

at Wisconsin (Tuesday), vs. Indiana (Saturday)

9- Wisconsin Badgers (23-5)

vs. Purdue (Tuesday), vs. Nebraska (Sunday)

10- Tennessee Volunteers (21-7)

at Georgia (Tuesday), vs. Arkansas (Saturday)

11- Providence Friars (24-3)

at Villanova (Tuesday)

12- Villanova Wildcats (21-7)

Providence (Tuesday), at Butler (Saturday)

13- Texas Tech Red Raiders (22-7)

at Oklahoma State (Saturday)

14- Arkansas Razorbacks (23-6)

LSU (Wednesday), at Tennessee (Saturday)

15- UConn Huskies (21-7)

at Creighton (Wednesday), vs. DePaul (Saturday)

NCAAB Week 17: i big match da non perdere

Vediamo la settimana che ci attende con i big match in programma.

Martedì. Georgia-Tennesse, VILLANOVA-PROVIDENCE, Ohio State-Nebraska, Kentucky-Mississippi, Oklahoma-West Virginia Texas Christian-Kansas, Pittsburgh-Duke, MICHIGAN-MICHIGAN STATE, Houston-Cincinnati, WISCONSIN-PURDUE, SOUTHERN CALIFORNIA-ARIZONA.

Mercoledì. St. John’s-Xavier, Florida State-Notre Dame, Alabama-Texas A&M, Indiana-Rutgers, Creighton-Connecticut, ARKANSAS-LOUISIANA STATE, Mississippi State-Auburn.

Giovedì. Houston-Temple, Illinois-Penn State, OHIO STATE-MICHIGAN STATE, Southern Methodist-Cincinnati, Kansas-Texas Christian Arizona-Stanford, Michigan-Iowa, Washington-Oregon.

Venerdì. Kent State-Buffalo, ST.BONAVENTURE-RICHMOND, Northern Illinois-Ohio

Sabato. TENNESSEE-ARKANSAS, Louisiana State-Alabama, Louisville-Virginia, Butler-Villanova, Auburn-South Carolina, Florida-Kentucky, Purdue-Indiana, Notre Dame-Pittsburgh, Oklahoma State-Texas Tech, KANSAS-TEXAS, Connecticut-DePaul, Arizona-California, DUKE-NORTH CAROLINA, Baylor-Iowa State, UCLA-SOUTHERN CALIFORNIA.

Domenica. Rutgers-Penn State, Memphis-Houston, Ohio State-Michigan, Wisconsin-Nebraska, Michigan State-Maryland, ILLINOIS-IOWA, Northwestern-Minnesota.

NCAAB Quote Antepost

Gonzaga @5

Kentucky @9

Arizona @9.50

Purdue @12

Duke @13

Auburn @13

Baylor @15

Kansas @15

UCLA @23

Texas Tech @25

Villanova @26

Houston @36

Illinois @36

Tennessee @41

Arkansas @51

Alabama @61

Texas @61

Wisconsin @71

Ohio St. @71

Oklahoma State @76

