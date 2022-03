NCAAB Conference Tournament 2022. La regular season di College Basket è andata in archivio ma sono iniziati i tornei di conference, antipasto al mitico torneo NCAA per questo March Madness molto atteso negli States, ma anche da noi con le nostre analisi e scommesse sulle conference principali.

Gonzaga chiude la regular season col numero 1

Il torneo di WCC è iniziato con la vittoria di 10 dei Gonzaga Bulldogs su San Francisco, e proprio Gonzaga ha confermato il primo posto nel power ranking. Nell’ultima settimana da segnalare una doppia vittoria da sfavorita di Nebraska, dopo una regular season tremenda i Cornhuskers negli ultimi 7 giorni hanno messo a segno non uno, ma ben due upset battendo Ohio State e anche Wisconsin che scendono nei ranking.

Confermati al 2° posto i Baylor Bears che hanno ritrovato in campo una delle migliori point guard della nazione, James Akinjo. Al 3° posto gli Arizona Wildcats e il loro super attacco (1.33 punti segnati per possesso). Risalgono gli Auburn Tigers di Jabari Smith (24.8 punti, 7.3 rimbalzi, 2.2 assist col 57% da tre nelle ultime 6 partite). Dopo arrivano i Kansas Jayhawks un altra squadra che fa dell’efficenza offensiva il suo punto di forza.

Da segnalare i Tennessee Volunteers che hanno chiuso la stagione con 12 vittorie su 14, e battendo tanti top team (Auburn, Kentucky, Arkansas ed LSU). In questo periodo i Volvs hanno perso solo di 1 contro Texas e contro Arkansas. Rientrano gli UCLA Bruins che sono usciti dal momento nero di inizio febbraio e lo scorso anno avevano sorpreso cambiando passo proprio a marzo nel torneo NCAAB. La buona notizia è Johnny Juzang che sembra stare bene e avere il minutaggio giusto di recupero da un infortunio.

Rientrano in top-15 anche gli Illinois Fighting Illini che hanno chiuso la big-10 con un bel successo su Iowa e un ottimo Cofi Cockburn anche se il cambio di passo definitivo in Illinois può farlo fare Andre Curbelo che dopo settimane di calo ha chiuso in crescendo.

Power Ranking NCAAB

Sono usciti dalla top-15 rispetto alla settimana scorsa gli UConn Huskies e gli Arkansas Razorbacks che rimangono però tra i migliori programmi della nazione, assieme agli Houston Cougars, altra squadra che vogliamo segnalare e merita quanto meno la top-20.

1- Gonzaga Bulldogs (24-3)

2- Baylor Bears (26-5)

3- Arizona Wildcats (28-3)

4- Auburn Tigers (27-4)

5- Kansas Jayhawks (25-6)

6- Kentucky Wildcats (25-6)

7- Tennessee Volunteers (23-7)

8- Duke Blue Devils (26-5)

9- Wisconsin Badgers (24-6)

10- Purdue Boilermakers (25-6)

11- Villanova Wildcats (23-7)

12- Providence Friars (24-4)

13- UCLA Bruins (23-6)

14- Texas Tech Red Raiders (23-8)

15- Illinois Fighting Illini (22-8)

NCAAB Conference Tournament: la ACC apre i giochi. Un altro titolo per Coach K?

La regular season di Atlantic Coast Conference non si è chiusa bene per Mike Krzyzewski che a fine stagione si ritirerà dopo 42 stagioni. La sua Duke ha perso l’ultima in casa nella grande rivalità contro UNC. Ora i Blue Devils cercheranno di regalare un altro titolo al proprio mitico coach K, e sono favoriti secondo le quote antepost, proprio davanti a Notre Dame. Questo è il primo dei grandi tornei a prendere il via dal 8 marzo.

Il miglior marcatore di Duke è Paolo Banchero con 17,3 punti a sera, ma anche 7.7 rimbalzi. Il dinamico azzurro ha in appoggio un tiratore come Wendall Moore Jr che ha chiuso la stagione sopra al 40% da tre, mentre sotto canestro c’è il centro Mark Williams.

I North Carolina Tar Heels sono i principali avversari di Duke anche in questa occasione e poi arrivano i Notre Dame Fighting Irish che hanno giocato una stagione sopra le attese, ma tutte e due sono ben lontane rispetto a Duke nelle principali lavagne americane.

Attenzione ai Wake Forest Demon Deacons che hanno dei veterani che possono fare bene negli scontri diretti del torneo di conference mentre i Miami Hurricanes rimangono un grosso punto interrogativo. Quota molto alta per i Syracuse Orange che in panchina hanno un altro grande coach, Jim Boeheim, che allena i suoi figli

Duke Blue Devils @1.66

North Carolina Tar Heels @8.50

Notre Dame Fighting Irish @10

Wake Forest Demon Deacons @10

Virginia Tech Hokies @11

Miami Hurricanes @12

Virginia Cavaliers @16

Florida State Seminoles @40

Syracuse Orange @40

Louisville Cardinals @66

Clemson Tigers @66

Georgia Tech Yellow Jackets @100

NC State Wolfpack @100

Boston College Eagles @200

Pittsburgh Panthers @200

PICK: Duke

VALUE BET: Wake Forest

AZZARDO: Syracuse

NCAAB Conference Tournament: Big-12 con Baylor favorita

Molto interessante la Big-12 dove sono i Baylor Bears sulla carta la squadra da battere ma la competizione è in equilibrio visto che i Kansas Jayhawks sono molto vicini, così come i Texas Tech Red Raiders che però non convincono del tutto, specialmente in attacco col tiro da tre anche se la difesa rimane un reparto d’élite tanto da essere stati capaci di battere in stagione Baylor (2 volte) e Kansas.

Infine segnaliamo i Texas Longhorns che a loro volta hanno una delle migliori difese della nazione e che potrebbero essere la sorpresa al torneo, anche se hanno perso entrambe le sfide con Baylor. Bannata dalla post-season Oklahoma State.

Baylor @3

Kansas @3.40

Texas Tech @4

Texas @7.50

TCU @17

Iowa State @20

Oklahoma @20

Kansas State @50

West Virginia @50

PICK: Kansas

VALUE BET: Texas Tech

AZZARDO: Texas

NCAAB Conference Tournament: Big Ten molto equilibrata

Torna anche la Big Ten come sempre molto interessante. Al comando delle lavagne abbiamo i Purdue Boilmakers che anche quest’anno sono riusciti a dimostrare di essere un grande programma ma gli Illinois Fightning Illini sono da tenere in considerazione come i Wisconsin Badgers che sono stati tra i pochi in grado di battere Purdue quest’anno, oltre ai successi su Michigan State, MSU, Indiana e Ohio State Buckeyes ma questi ultimi col ritorno di EJ Liddell possono dire la loro con una quota di valore.

I Rutgers Scarlet Knights a febbraio hanno messo in fila 4 vittorie consecutive contro programmi in top-25 e hanno nomi di talento a cui appoggiarsi.

Purdue @3.20

Illinois @4.50

Iowa @5

Wisconsin @5.50

Michigan @12

Michigan State @14

Ohio State @14

Rutgers @20

Indiana @26

Nebraska @50

Maryland @66

Penn State @100

Northwestern @100

Minnesota @125

PICK: Illinois

VALUE BET: Wisconsin

AZZARDO: Ohio State/Rutgers

NCAAB Conference Tournament: in SEC sono i Kentucky Wildcats i favoriti

Anche la Southeastern Conference è molto combattuta con tanti programmi di qualità che potranno aspirare alla vittoria. I boiokmakers puntano sui Kentucky Wildcats, ma le alternative non mancano con gli Auburn Tigers (vincitori della regular season) e soprattutto i Tennessee Volunteers che hanno chiuso la stagione in crescendo e hanno battuto sia Auburn ce Kentucky il mese scorso, oltre ai successi su LSU e pure su Arizona nelle prime sfide dell’anno. Ottima difesa, ma squadra completa ed equilibrata anche in attacco. Il fattore campo ha fatto la differenza per Tennessee. Vedremo se i Vols sapranno affermarsi anche su campo neutro.

Le sorprese potrebbero essere gli LSU Tigers con la loro difesa, e gli Alabama Crimson Tide col loro ritmo in attacco, programma di alti e bassi, capace di battere squadroni come Gonzaga, Baylor, Arkansas e Houston, ma di perdere contro programmi pessimi come Georgia, Davidson e Missouri.

Kentucky @3

Auburn @3.90

Tennessee @5

Arkansas @6

LSU @12

Alabama @14

Florida @33

Mississippi State @33

Texas A&M @40

Vanderbilt @100

South Carolina @125

Ole Miss @300

Missouri @300

Georgia @500

PICK: Kentucky

VALUE BET: Tennessee

AZZARDO: Alabama

NCAAB Conference Tournament: in Pac-12 UCLA e USC provano ad insidiare Arizona

Gli Arizona Wildcats si presentano come 2° miglior squadra della nazione come dicevamo prima, con un super attacco, e sono anche i favoriti per la vittoria del torneo di Pac-12 con gli UCLA Bruins di cui abbiamo già parlato, come avversari principali ma anche i Southern California Trojans possono giocarsi le proprie carte. Meno speranze per i Colorado Buffaloes che però hanno una quota di valore se andate a caccia di una quota alta a sorpresa.

Arizona @1.80

UCLA @2.60

USC @10

Colorado @40

Oregon @15

Washington State @30

Arizona State @50

Utah @200

Washington @200

Stanford @200

California @500

Oregon State @500

PICK: Ucla

VALUE BET: Usc

AZZARDO: Colorado

