Scommesse College Basket: Torneo NCAA Final Four con Kansas-Villanova e Duke-UNC

NCAAB Final Four 2022, tutto pronto per l’83° edizione del gran finale al Torneo NCAA di College Basket. Per la prima volta le grandi rivali, Duke-North Carolina, si sfidano alle Final 4. L’altra partita vedrà di fronte Kansas-Villanova. Paolo Banchero favorito per il titolo di mvp.

NCAAB Final Four 2022: il programma e i favoriti. Duke e Banchero davanti a tutti

Si giocano le Final Four 2022 con le ultime 4 squadre ancora in corsa al Grande Ballo. Si gioca a New Orleans nella notte italiana tra il 2 e il 3 Aprile, con Duke che affronterà North Carolina per la prima volta nella storia della Final Four, mentre Kansas se la vedrà con Villanova; le due vincitrici si sfideranno per il trofeo nella notte italiana tra il 4 e il 5 Aprile.

Quarantadue anni, oltre 1200 vittorie e 5 titoli NCAA. Questi sono i freddi numeri che legano Mike Krzyzewski, per tutti semplicemente Coach K, ai Duke Blue Devils. L’ateneo di Durham, in North Carolina, saluterà nel prossimo weekend una leggenda del basket universitario e mondiale: Mike Krzyzewski, infatti, al termine delle prossime Final Four NCAA dirà basta. Ovviamente, come è nel suo stile, Coach K vorrebbe farlo alzando al cielo un altro trofeo. Impresa assolutamente alla portata di Paolo Banchero e compagni i quali, secondo gli esperti Sisal, sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Il successo dei Blu Devils, il sesto della loro storia e tutti con Krzyzewski a dirigere le operazioni dalla panchina, è offerto @2,50.

I primi antagonisti dei biancoblu di Duke sono i Kansas Jayhawks che aspettano il titolo da 14 anni. Allora fu una tripla allo scadere di Mario Chalmers a regalare la vittoria all’università di Lawrence che oggi sogna di ripetere quell’impresa. In panchina siede sempre Bill Self che arriva per la quinta volta, in 19 stagioni da capo allenatore, alle Final Four. Il quarto titolo universitario per i Jayhawks, il secondo con Self alla guida, è in quota @2,75.

Partono alla pari, ma più indietro rispetto alle favorite della vigilia, sia i North Carolina Tar Heels che i Villanova Wildcats. I primi hanno eliminato i Baylor Bears, campioni in carica, e vogliono tornare a festeggiare dopo il titolo centrato nel 2017 mentre i Wildcats hanno trionfato due volte a cavallo del successo di North Carolina sempre guidati da Donte DiVincenzo, campione NBA lo scorso anno con i Milwaukee Bucks. La vittoria di una tra Tar Heels e Wildcats pagherebbe @6 volte la posta.

NCAAB Final Four 2022: Kansas Jayhawks-Villanova Wildcats

I Villanova Wildcats hanno vinto le ultime 9 partite, compreso il turno contro Houston chiuso 50-44 in una grande battaglia difensiva in cui la squadra di coach Jay Wright ha perso Justin Moore nei minuti finali, ed è indisponibile anche uno dei giocatori più utilizzati dalla panchina, Jordan Longino.

Il giocatore di riferimento di Villanova sarà il Big East Player of the Year, Collin Gillespie (15.6 ppg). Sarà determinante anche Eric Dixon nel frontcourt. Dixon ha una media di 7.5 rimbalzi al torneo NCAAB dove ha sempre portato giù almeno 7 rimbalzi. Nel combattimento di oggi con McCormack mi aspetto faccia Over anche oggi sui rimbalzi,

Anche i Kansas Jayhawks arrivano da 9 vittorie consecutive ma al contrario di Villanova, i Jayhawks hanno un roster lungo e di qualità, guidato dal Big 12 Player of the Year Ochai Agbaji e dal lungo David McCormack, protagonisti nella vittoria di Elite Eight contro Miami. Dopo un primo tempo combattuto i Jayhawks sono scesi in campo con altro piglio alla ripresa e hanno distrutto gli Hurricanes.

Il vero cambio di passo Kansas lo ha avuto però con Remy Martin, deludente per buona parte di regular-season chiusa con 8.6 punti di media, ma ottimo al Torneo NCAA con 16,8 punti a partita e potrebbe essere ancora lui l’arma in più di Kansas dalla panchina oggi.

NCAAB Final Four 2022: Duke Blue Devils-North Carolina Tar Heels

Il destino ha voluto che una delle rivalità più accese nella storia dello sport (la Tobacco Road Rivalry), si tornerà a giocare alle Final Four, per la prima volta nella storia. I conti di coach Mike Krzyzewski con UNC non sono ancora finiti, dopo che coach K aveva perso la sua ultima partita in casa al Cameron Indoor proprio contro i Tar Heels che passarono 94-81. I Duke Blue Devils sono arrivati a New Orleans dopo aver battuto Michigan State, Texas Tech, e Arkansas al torneo. Duke è cresciuta molto in attacco, ma la difesa concede ancora abbastanza.

Tra i giocatori a disposizione di coach K citiamo ovviamente il nostro Paolo Banchero che sta segnando 18.5 punti di media al Torneo NCAA e 23 punti li ha segnati nell’ultimo confronto con UNC. Per Duke è cresciuto molto il minutaggio della guardia Jeremy Roach che infatti sta segnando 12,8 punti di media al torneo rispetto agli 8.6 stagionali. In una partita attesa ad alti ritmi e ad alto punteggio, Roach potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche a livello realizzativo, con Banchero principale sorvegliato speciale.

I North Carolina Tar Heels arrivano alle Final Four per la 3° volta negli ultimi 6 tornei, incluso il titolo nazionale vinto nel 2017. Alle Elite Eight i Tar Heels hanno eliminato la cenerentola Saint Peter’s con 20 punti e 22 rimbalzi di Armando Bacot che ha sempre chiuso in doppia cifra di rimbalzi al Torneo NCAA (15,8) dopo aver chiuso la stagione con 16,5 punti + 12,8 rimbalzi di media (ma solo 5 e 7 rimbalzi nei 2 precedenti stagionali contro Duke). Per UNC segnaliamo anche Brady Manek che invece potrebbe punire dalla lunga distanza e ovviamente Caleb Love in regia.

College Basket: Paolo Banchero favorito per l’MVP

Paolo Banchero Duke Blue Devils @3.70

Ochai Agbaji Kansas Jayhawks @6

Collin Gillespie Villanova Wildcats @8.50

Remy Martin Kansas Jayhawks @12

Jeremy Roach Duke Blue Devils @14

Brady Manek North Carolina Tar Heels @16

Mark Williams Duke Blue Devils @16

Jermaine Samuels Villanova Wildcats @16

Caleb Love North Carolina Tar Heels @21

Armando Bacot North Carolina Tar Heels @21

AJ Griffin Duke Blue Devils @26

Wendell Moore Jr. Duke Blue Devils @31

Christian Braun Kansas Jayhawks @31

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.