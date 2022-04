La stagione di College Basket 2022 va in archivio ma andiamo subito a vedere le NCAAB Quote 2023 per il prossimo anno dove troviamo Duke favorita assieme alla grande rivale che l’ha battuta in queste semifinali, North Carolina, anche se poi i Tar Heels si sono arresi contro Kansas, con i Jayhawks che hanno vinto con la rimonta più ampia di sempre.

College Basket 2022: torna a vincere Kansas

Alla fine l’unica #1 rimasta in corsa nella March Madness ha vinto il titolo. Uno dei programmi più storici nel mondo del college basket torna a vincere il titolo nazionale che mancava dal 2008, il 4° nella storia dei Kansas Jayhawks che celebrano anche l’mvp delle Final Four giocate a New Orleans, Ochai Agbaji.

La vittoria di Kansas è stata anche la più grande rimonta mai vista in una finale NCAA. I Jayhawks hanno infatti messo a segno un comeback epico da -16 andando a vincere di 3 punti (erano favoriti a -4.5 quindi copre UNC la linea di handicap) in una partita in cui abbiamo visto meno punti rispetto ai 151,5 richiesti ed attesi, visto che è finita 72-69.

NCAAB Quote 2023: Duke riparte favorita anche senza Coach K

Il 2023 sarà il primo senza Coach K, lo storico allenatore di Duke che si è ritirato senza riuscire a vincere un altro titolo con i Blue Devils, eliminati in semifinale dai super rivali di UNC. Nonostante questo i bookmakers americani vedono proprio Duke come favorita per il titolo nazionale del 2023. Subito dietro però ci sono ancora gli avversari storici di ACC, i North Carolina Tar Heels già però in doppia cifra. UNC ripartirà con un gruppo di qualità e un ottimo coach che li ha già traghettati fino alla finalissima eliminando Marquette, Baylor, UCLA e appunto Duke, prima del crollo nel secondo tempo contro i Jayhawks.

Dietro arrivano Kentucky, Kansas e Gonzaga tutte @13 volte la posta. Kentucky per molti poteva arrivare alle Final Four, o come minimo alle Elite 8 già in questo 2022, ma invece i Wildcats sono stati clamorosamente eliminati da Saint Peters al primo turno; Gonzaga era la grande favorita e anche lei ha deluso al torneo NCAA senza arrivare nemmeno alle Final Four, e Kansas che cercherà un bis davvero difficile.

In terza fascia abbiamo UCLA ed Arkansas che però vedo in direzioni nettamente differenti. UCLA perderà la sua stella, Johnny Juzang, che andrà al draft NBA quindi vedo i Bruins in calo, mentre Arkansas arriva da una stagione di forte crescita con coach Eric Musselman che ha inserito altre giovani stelle nel roster dei Razorbacks che potranno essere la sorpresa del 2023 dopo aver già giocato un ottimo 2022 in SEC e anche al torneo NCAA dove si sono presi lo scalpo della favorita Gonzaga alle Sweet 16, prima dello stop contro Duke.

NCAAB Quote 2023: gli outsiders

Villanova, Houston ed Arizona si giocano @19, una quota quasi da outsider anche se non possiamo proprio chiamarli così 3 programmi del genere. Villanova è sempre da considerare, è arrivata alle Final Four anche quest’anno, ha un ottimo coach, un ottimo staff di reclutamento ed è ormai un college di primo piano da anni. Houston allo stesso modo ha giocato un ottima stagione se pensiamo che per tutto l’anno sono mancati almeno un paio di stelle per i Cougars che al completo potevano davvero giocarsi il titolo. Infine Arizona che ha dominato la Pac-12 ma si è sciolta come neve al sole al grande ballo.

Ancora più indietro Texas, Michigan e Baylor che possono essere sempre pretendenti al titolo. Vi segnalo anche i Tennessee Volunteers @46 che sono molto alti in quota ma se lavoreranno bene potranno portare avanti le buone cose fatte vedere nel 2022 anche se perderanno qualche stella. Stessa cosa per gli Auburn Tigers che ripartono con coach Bruce Pearl che li aveva portati fino al #1 del ranking nazionale in stagione regolare, prima di chiudere in calo e prima di essere eliminati sia dal torneo di SEC che da Miami alle Sweet 16 del torneo NCAA.

Approposito di Miami, gli Hurricanes sono stati la mia sorpresa vincente in questo torneo NCAA, li avevo pronosticati fino alle Elite Eight dove in effetti sono arrivati. Con coach Larranaga e alcuni buoni elementi gli Hurricanes potrebbero essere protagonisti anche nel 2023 anche se la quota è enorme in tripla cifra @120 volte la posta.

Infine i Memphis Tigers che hanno avuto problemi per tutto il 2022 fino a che Penny Hardaway non ha trovato la chiave giusta che ha dato una svolta alla squadra che ha iniziato a trovare gioco e vittorie, e nel 2023 potrebbero essere un programma scomodo per molti anche se è davvero troppo presto per esporsi con giocate. Gli analisti al momento li quotano @51.

Quote Antepost titolo nazionale NCAAB 2023

2023 NCAA Men’s Basketball Championship Odds

Duke @8.50

North Carolina @11

Kentucky @13

Kansas @13

Gonzaga @13

UCLA @17

Arkansas @17

Villanova @19

Houston @19

Arizona @19

Texas @21

Michigan @23

Baylor @23

Alabama @29

Texas Tech @36

Tennessee @46

Purdue @46

Auburn @46

Virginia @51

Memphis @51

Oregon @51

USC @56

Indiana @70

Dayton @70

Xavier @80

Texas A&M @80

Michigan State @80

San Diego State @80

Ohio State @80

Saint Louis @90

Illinois @90

Creighton @90

Wisconsin @100

UConn @100

TCU @100

Syracuse @100

Notre Dame @100

Florida State @100

Davidson @110

Virginia Tech @120

Miami FL @120

Iowa @120

Oklahoma @120

