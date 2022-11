Pronostici College Basket NCAAB Week 2, dopo la prima settimana possiamo iniziare a tirare le somme con qualche cambiamento nel power ranking. Andiamo anche a vedere i big match che ci attendono questa settimana con analisi, trend, consigli per le scommesse e quote aggiornate.

Pronostici College Basket NCAAB Week 2: Power Ranking

Cambia poco nel power ranking al via della 2° settimana visto che ci sono anche sfide non di conference abbastanza inrterlocutorie. Qualche big match interessante si è già visto, ma il grosso dei match hanno visto programmi nettamente favoriti rispettare quasi sempre i pronostici.

Top 10 Power Ranking

1-Gonzaga Bulldogs

Con un po di fatica i Bulldogs hanno portato a casa la sfida sulla portaerei contro MSU grazie a 22 punti + 13 rimbalzi della stella, Drew Timme, nel 64-63 finale.

2-Kentucky Wildcats

Continuo a ritenere i Wildcats una squadra da potenziale titolo, e al netto delle assenze me lo hanno confermato anche nella prima settimana, con un ottimo Antonio Reeves. Lo scopriremo già domenica notte. Preparate i pop-corn perchè si troveranno di fronte proprio le mie 2 favorite nel power ranking, Gonzaga e Kentuky!

3-North Carolina Tar Heels

In 3° posizione salgono subito UNC di Armando Bacot che ha segnato 28 punti + 6 rimbalzi nel dominio contro Charlestone.

4-Houston Cougars

23 punti e 8 rimbalzi di Jarace Walke hanno permesso ai Cougars di vincere bene (81-55) anche la 2° stagionale contro Saint Joseph’s.

5-Duke Blue Devils

Doppia doppia (15+10 rimbalzi) per Kyle Filipowski alla guida dei Blue Devils che non hanno avuto problemi a schiacciare 84-38 South Carolina Upstate.

6-Baylor Bears

I Bears hanno vinto 87-70 contro Norfolk State, in verità senza dominare in questo caso, nonostante 23 punti e 7 assist di Keyonte George. Perdono qualche posizione a Baylor.

7-Kansas Jayhawks

82-59 su North Dakota State con 21 punti e 9 rimbalzi di Jalen Wilson sono un buon riscaldamento in vista del big match di questa settimana contro Duke.

8-UCLA Bruins

Jaylen Clark si sta mettendo in mostra dopo 16 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e anche 4 palle rubate nella vittoria di UCLA su Long Beach State.

9-Creighton Bluejays

Per i Bluejays si sta mettendo in mostra un Ryan Kalbrenner da 24 punti e 7 rimbalzi nella vittoria su North Dakota.

10-Texas Longhorns

L’82-31 su Houston Christian ha valore relativo, scopriremo quanto valgono (e se meritano la top-10) i Longhorns solo questa settimana nella sfida contro Gonzaga.

Power Ranking: Posizioni 11-25

11-Arkansas Razorbacks

Arkansas non è ancora stata testata davvero. Io rimango ancora un pò scettico nonostante Ricky Council IV.

12-Tennessee Volunteers

I Volvs domenica l’hanno combinata grossa perdendo in casa contro Colorado (che era stata disastrosa all’esordio) su cui erano favoriti con -15.5 punti. Peggio di così…E’ il programma che ha maggiormente deluso questa settimana.

13-Indiana Hoosier

Dopo un avvio tiepidino Trayce Jackson-Davisha segnato 21 punti nella vittoria 101-49 su Bethune-Cookman. Quando hai un talento del genere sei sempre insidiosa per chiunque. Venerdì contro Xavier avremo un primo vero assaggio di quello che Indiana potrà fare quest’anno.

14-Arizona Wildcats

Oumar Ballo ha guidato Arizona alla 2° vittoria stagionale e molto probabilmente i Wildcats andranno 3-0 visto che il prossimo impegno che apre la settimana è contro Utah Tech.

15-Auburn Tigers

I Tigers hanno superato l’ostacolo USF senza brillare (67-59) e perdono un paio di posizioni.

16-TCU Horned Frogs

Gli Horned Frogs vogliono seguire lo splendido percorso che stanno facendo i compagni di liceo nel football con Duggar, e la stella ci sarebbe anche qui: Mike Miles Jr che ha segnato 26 punti con 5 assist e 5 rimbalzi nell’ultima partita contro Lamar (77-66). Qualcosa da sistemare in generale però c’è ancora, e anche TCU scivola un pò.

17- Virginia Cavaliers

Salgono parecchio i Cavaliers convincenti nel 89-42 su Monmouth. Isaac McKneely guida l’attacco ma a tornare in Virginia è la difesa che aveva contraddistinto questo programma negli ultimi anni.

18-Texas A&M Aggies

Anche Texas A&M ha iniziato con 2 vittorie ed Henry Coleman III arriva da una doppia doppia.

19-Michigan wolverines

Segnali incoraggianti, quando meno da Hunter Dickinson che ci ha mandato in cassa subito all’esordio con 12 rimbalzi, e poi ha segnato altri 31 punti con 7 rimbalzi contro Eastern Michigan, anche se la vittoria 88-83 ha messo in evidenza anche punti deboli per Michigan. La partita contro Pittsburgh sarà già uno spartiacque per i Wolverines

20-San Diego State Aztecs

La vittoria 82-75 su BYU non era per niente scontata, con 23 punti di Jaedon LeDee. Aztecs giustamente in crescita e vedremo cosa combineranno questa settimana a Stanford.

21-Alabama Crimson Tide

Cala un pò Alabama nonostante la vittoria facile 95-59 su Liberty con 22 punti + 8 rimbalzi di Marcus Sears.

22-Purdue Boilermakers

Salgono le quotazioni dei Boilermakers che si godono un Zach Edey da 30 punti, quasi la metà dell’intera squadra nel 63-44 su Austin Peay. Sarà un bene? Inizieremo già a scoprirlo questa settimana contro Marquette.

23-Dayton Flyers

DaRon Holmes II e compagni entrano nella top-25 dopo la nella vittoria 74-62 su SMU con 20 punti, 7 rimbalzi e anche 5 stoppate della propria stella. Dayton prende il posto di Villanova che come si temeva, potrebbe passare un anno d’inferno e di forte calo rispetto alle ultime stagioni in cui era sempre un programma di riferimento da Final-4.

24-Ohio State Buckeyes

E’ ancora preso per capire il potenziale vero di Ohio State. Intanto Zed Key ha chiuso una doppia doppia nel 82-56 su Charleston Southern.

25-Michigan State Spartans

MSU perde ma entra comunque in top-25 al posto di Oregon (altra squadra che arriva da un ko inaccettabile). Ci sono sconfitte e sconfitte, e aver fatto sudare la #1 del ranking, Gonzaga, in una partita particolare come quella del Veteran Day su una portaerei, è un punto a favore più che negativo. Gli Spartans hanno uno schedule incredibile in questo avvio di stagione, e anche questa settimana sono protagonisti di due dei big match più interessanti.

In the hole: Saint Louis Billikens

Pronostici College Basket NCAAB Week 2: Big Match settimanali

LUNEDI

Villanova-Delaware State

Florida-Florida Atlantic

Florida State-Troy

Minnesota-Depaul

Houston-Oral Roberts

VIRGINIA-NORTHERN IOWA

Texas Tech-Louisiana Tech

Baylor-Northern Colorado

Penn State-Baylor

Ucla-Norfolk State

MARTEDI

Louisville-Appalachian State

Georgetown-Northwestern

West Virginia-Morehead State

MICHIGAN STATE-KENTUCKY

Mississippi-Chattanooga

Purdue-Marquette

Saint Louis-Memphis

Stanford-San Diego State

KANSAS-DUKE

Unlv-Dayton

MERCOLEDI

Pittsburgh-Michigan

Ohio State-Eastern Illinois

Tennessee-Florida Gulf Coast

Northern Kentucky-Cincinnati

Seton Hall-Iowa

Houston-Texas Southern

Arizona State-Vcu

Brigham Young-Missouri State

TEXAS-GONZAGA

Fresno State-San Francisco

GIOVEDI

Massachusetts-Colorado

TEXAS A&M-MURRAY STATE

Kentucky-South Carolina State

Richmond-Wichita State

Texas Christian-UL Monroe

Georgia Tech-Northern Illinois

Mississippi State-South Dakota

Creighton-UC Riverside

Minnesota-Central Michigan

Tulsa-Loyola Chicago

VENERDI

Xavier-Indiana

Oklahoma State-Central Florida

Baylor-Virginia

Duke-Delaware

West virginia-Pennsylvania

Oklahoma-South Alabama

Kansas-Southern Utah

MICHIGAN STATE-VILLANOVA

Florida State-Florida

Ucla-Illinois

SABATO

NC State-Elon University

Syracuse-Northeastern

St. Bonaventure-Bowling Green

MARYLAND-SAINT LOUIS

Southern Methodist-Evansville

Dayton-Robert Morris

Oakland-Eastern Michigan

Providence-Miami Florida

Saint Mary’s-Hofstra

Oregon State-Portland State

DOMENICA

North Carolina-James Madison

Western Michigan-Georgia Southern

Pittsburgh-Alabama State

Nebraska-Arkansas Pine Bluff

Memphis-Vcu

Miami OH-Indiana

Iowa State-Milwaukee

Michigan-Ohio

GONZAGA-KENTUCKY

Oregon-Houston

Quote Antepost NCAAB: semprre Gonzaga e Houston al comando

Non cambiano di molto le lavagne delle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale, l’NCAAB Championship 2023, dove secondo BET365 rimangono Houston Cougars e Gonzaga Bulldogs le squadre da battere.

