Pronostici College Basket NCAAB Week 3. Inizia la terza settimana di College Basket, entrano in scena i tornei di pre-season. Vediamo il power ranking aggiornato, i big match di questa settimana e le quote antepost aggiornate

Pronostici College Basket NCAAB Week 3: Power Ranking

1-North Carolina Tar Heels

72-66 su Gardner-Webb, un altra vittoria per UNC che si prende il primo posto nel power ranking.

2-Houston Cougars

Anche i Cougars continuano a vincere e ci hanno mandato in cassa nell’ultimo successo, con Houston trascinata dal talentoso Marcus Sasser.

3-Kansas Jayhawks

Jalen Wilson ha segnato 33 punti e messo le cose in chiaro nella 4° vittoria stagionale di Kansas che ha superato 82-76 Southern Utah, a dire il vero con più problemi del previsto nonostante la grande prova di Wilson.

4-Texas Longhorns

La settimana scorsa ci chiedevamo se i Longhorns meritassero la top 10, la meritano eccome, anzi salgono al 4° posto visto che al primo vero test si sono fatti subito trovare pronti con un impressionante 93-74 su Gonzaga.

5-Gonzaga Bulldogs

Proprio Gonzaga scende da #1 al #5 dopo la sconfitta in Texas dove i Bulldogs hanno perso la PG titolare oltre che 20 turnover, 5 dal solo Drew Timme anche se poi Gonzaga si è ripresa col 88-72 su Kentucky.

6-Michigan State Spartans

Nel pre-stagione MSU non era nemmeno in top-25, ora si merita ampiamente la top-10 dopo aver battuto anche Villanova. Record di 3-1 per gli Spartans nonostante uno schedule difficilissimo in avvio di stagione dove hanno perso di 1 solo contro Gonzaga. Per non perdere il ritmo giovedì, giorno del ringraziamento, MSU sfida Alabama.

7-Kentucky Wildcats

In questo scenario i Wildcats scendono al #7 dopo la brutta sconfitta contro Gonzaga, nonostante il rientro di Tshiebwe.

8-Arkansas Razorbacks

Salgono anche i Razorbacks che continuano a vincere e il 71-56 su South Dakota State è un buon segnale.

9-Virginia Cavaliers

I Cavaliers sono tornati con Armaan Franklin a guidare la carica nella 4° vittoria stagionale su 4, l’impegnativo 86-79 su Baylor.

10-Illinois Fightning Illini

Gli Illini hanno risposto a qualche critica e dubbio con una bella vittoria nel big match contro UCLA in cui Terrence Shannon Jr si è messo in mostra con 29 punti e 10 rimbalzi.

11-Duke Blue Devils

I Blue Devils hanno vinto contro Delaware ma hanno già perso la loro imbattibilità e perdono pure la top-10.

12-Creighton Bluejays

Scendono dal 9° posto anche i Bluejays non per loro demerito in questo caso visto che hanno vinto 80-51 anche contro UC Riverside, ma per merito degli avversari come Virginia ed Illinois.

13-Indiana Hoosiers

Questa settimana Trayce Jackson ci ha mandato in cassa con 30 punti nel primo big match contro Xavier, e Indiana ha vinto anche contro Miami OH domenica, per un record di 5-0.

14-Arizona Wildcats

Kerr Kriisa ha segnato 24 punti con 5 assist nella vittoria su Utah Tech con tutto il quintetto in doppia cifra. Arizona sta segnando più di 105 punti a sera in questo avvio stagionale.

15-Baylor Bears

Pesa la sconfitta contro Virginia per i Bears che precipitano dal 6° posto.

16-UCLA Bruins

I Bruins hanno perso contro Illinois con una pessima prestazione di Amari Bailey.

17-Auburn Tigers

Auburn non ha avuto uno schedule impossibile, ma ha iniziato con un record di 4-0 e la mano di coach Pearl dalla panchina si vede sempre.

18-Tennessee Volunteers

I Volvs arrivano dal facile 81-50 su Florida Gulf Coast. Attenzione a Josiah-Jordan.

19-San Diego State Aztecs

Salgono di poco gli Aztecs che però meritano dopo essere passati 74-62 con determinazione anche contro Stanford.

20-Alabama Crimson Tide

I 28 punti con 8 rimbalzi di Brandon Miller hanno guidato i Crimson Tide nel 104-62 su Jacksonville State.

21-Purdue Boilmakers

Il 75-70 su Marquette non era scontato per Purdue che può contare sul talento di Zach Edey che oltre a 20 punti ha portato giù anche 13 rimbalzi.

22-Ohio State Buckeyes

I Buckeyes hanno avuto vita facile nel 65-43 su Eastern Illinois. Ohio State inizierà la settimana con un test più importante contro San Diego State lunedì.

23-Connecticut Huskies

Adama Sanogo ha guidato gli Huskies nel 86-50 su UNC Wilmington, 5° vittoria su 5 per Uconn in questo evento stagionale.

24-Iowa Hawkeyes

Un Murray lo stiamo imparando a conoscere, ma ora Iowa può contare anche su Kris Murray che ha segnato 29 punti e 11 rimbalzi nel 83-67 su Seton Hall per i convincenti Hawkweyes che meritano la top-25 e potrebbero migliorare ancora se Murray continuerà così.

25-Texas tech Red Raiders

Record di 3-0 per TTU guidata da Kevin Obanor, ma lunedì ci sarà un vero test contro Creighton che ci dirà il vero valore dei Red Raiders in questo momento.

In the hole: Virginia Tech

Pronostici College Basket NCAAB Week 3: Big Match settimanali

LUNEDI

Creighton-Texas Tech

Arkansas-Louisville

Utah-Georgia Tech

Kansas State-Rhode Island

Iowa-Nebraska Omaha

Duke-Bellarmine

Texas-Northern Arizona

Marquette-Mississippi State

San Diego State-Ohio State Buckeyes

Arizona-Cincinnati

MARTEDI

Bradley-Auburn

Notre Dame-Bowling Green

Rutgers-Rider

Southern Methodist-UL Lafayette

Northwestern-Liberty

Arizona State-Grambling State

MERCOLEDI

Kansas-NC State

Wisconsin-Dayton

Baylor-McNeese State

Kentucky-North Florida

Southern California-Brigham Young

Indiana-Little Rock

Missouri-Coastal Carolina

Tennessee-Butler

Michigan-Jackson State

Washington-Fresno State

UCLA-Pepperdine

Vanderbilt-Saint Mary’s

GIOVEDI

Siena-Florida State

Portland-North Carolina

Stanford-Mississippi

Oregon State-Duke

Villanova-Iowa State

Nebraska-Oklahoma

Xavier-Florida

Seton Hall-Memphis

Oregon-Connecticut

West Virginia-Purdue

Michigan State-Alabama

VENERDI

Gonzaga-Portland State

Indiana-Jackson State

DePaul-Texas A&M

Davidson-San Francisco

Notre Dame-St. Bonaventure

Maryland-Coppin State

Virginia-Maryland Eastern Shore

Clemson-Iowa

Oklahoma State-Tulsa

Texas Christian-California

SABATO

Wake Forest-Hampton

St. John’s-Niagara

Northern Iowa-Northern Illinois

Houston-Kent State

Syracuse-Bryant

Texas-Texas Rio Grande Valley

DOMENICA

Boston College-Rhode Island

Georgia-East Tennessee St

Auburn-Saint Louis

Colorado-Yale

Louisiana State-Wofford

Central Florida-Miami

UCLA-Bellarmine

Quote Antepost NCAAB: Gonzaga perde, ma rimane in cima alle lavagne

