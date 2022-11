Pronostici College Basket NCAAB Week 4. Come ogni lunedì vediamo gli aggiornamenti col power ranking dei migliori programmi di College Basket quando entriamo nel finale del primo mese di stagione e questa settimana inziano i primi match di conference. Intanto pesante crollo di North Carolina.

Pronostici College Basket NCAAB Week 4: Power Ranking

1-Houston Cougars

La stella Marcus Sasser ha guidato i Cougars ad un altra vittoria, anche se Houston ha segnato solo 49 punti contro Kent State, un dato preoccupante se non ci fosse una super difesa che ha lasciato gli avversari un altra volta sotto i 50 punti.

2-Texas Longhorns

Un altra facile vittoria per i Longhorns, il 91-54 su Rio Grande Valley con 19 punti di Sir’Jabari Rice.

3-Arizona Wildcats

Decollano dal 14° al 3° posto i Wildcats di un favoloso Oumar Ballo che ha segnato 30 punti + 13 rimbalzi nella vittoria su Creighton. La difesa rimane rivedibile, ma Arizona gioca ad un ritmo forsennato e ha uno dei migliori attacchi dell’intera nazione.

4-Purdue Boilmakers

Le nette affermazioni del weeekend su Gonzaga e Duke riaccendo i riflettori su Purdue che si merita gli onori del programma della settimana, in salita dal 21° al 4° posto con un dominante Zach Edey.

5-Connecticut Huskies

Adama Sanogo sta guidando gli Huskies ad una delle migliori partenze degli ultimi anni, 9-0 di record dopo le importante e nette vittorie su Alabama ed Iowa State.

6-Creighton Bluejays

La sconfitta contro Arizona non è un dramma per i Bluejays che sono stati comunque competitivi anche in quell’occasione e precedentemente Creighton aveva battuto Arkansas e Texas A&M. Continuio a ritenere i Bluejays tra le squadre più complete e questa settimana lo vedremo nello scontro con Texas, imprendibile!

7-Virginia Cavaliers

I Cavaliers sono tornati. La proverbiale difesa di Virginia è tornata a fare la voce grossa e i Cavaliers hanno iniziato la stagione con un record di 5-0. L’impegno settimana contro Michigan ci darà qualche indicazione in più se Virginia merita una posizione così alta.

8-Arkansas Razorbacks

La vittoria contro San Diego State non era scontata ed è stata importante per i Razorbacks, ma è arrivata faticosamente in overtime e ancora non mi riesco a fidare del tutto di Arkansas che al momento lascio al 8° posto come la scorsa settimana.

9-Gonzaga Bulldogs

Un altra sconfitta per Gonzaga in settimana. Timme e compagni hanno perso contro Purdue e il giorno dopo si sono rifatti, ma faticando nel 88-84 su Xavier. Le cose non stanno funzionando come atteso per l’ex #1 del ranking nazionale.

10-Alabama Crimson Tide

La sconfitta pesante contro UConn non ha lasciato il segno su Alabama che domenica ha battuto UNC in una partita infinita dopo 4 overtime!

11-Kentucky Wildcats

In calo anche i Wildcats che perdono la top-10 anche se potrebbero recuperarla. La squadra c’è, ha diversi elementi su cui puntare e l’ultimo che si è messo in mostra con 20 punti + 10 rimbalzi è stato Jacob Toppin.

12-Tennessee Volunteers

La vittoria 64-50 su Kansas è stata importante per i Volvs con un Santiago Vescovi da 20 punti.

13-Kansas Jayhawks

Pesante calo per i Jayhawks che nella sconfitta contro Tennessee oltre a perdere hanno mostrato molti problemi in fase di gestione palla e sui turnovers.

14-Illinois Fightning Illini

Un piccolo passaggio a vuoto per gli Illini che si sono messi subito sulla retta via nel facile 92-59 su Lindenwood ma aspettiamo la sfida di martedì contro Syracuse.

15-Michigan State Spartans

Tornano sulla terra gli Spartans che hanno battuto Oregon in settimana, ma prima avevano perso contro Alabama e domenica hanno faticato battendo di 1 solo punto Portland.

16-Duke Blue Devils

Un altro capitombolo pesante è quello dei Blue Devils che hanno già perso 2 partite in questo inizio stagionale, compresa la pesante lezione di domenica contro Purdue.

17-Indiana Hoosiers

Nell’Indiana si attende la sfida di questa settimana contro UNC, vero test dopo il facile 90-51 su Jackson State. Gli Hoosiers non sono solo Jackson-Davis; nell’ultima partita 22 punti da Tamar Bates.

18-Baylor Bears

Stabili i Bears, l’89-60 su McNeese non sposta gli equilibri. Diversa sarà la sfida di martedì contro Marquette.

19-Iowa State Cyclones

I Cyclones hanno sorpreso tutti arrivando alla finale contro UConn persa pesantemente domenica notte, ma questo non inficia il rendimento di Iowa State che merita la top-20 dopo aver battuto UNC con un Caleb Grill da 31 punti. Entra Iowa State, esce Iowa.

20-Norh Carolina Tar Heels

UNC è senza dubbio la peggior squadra della settimana con un crollo netto se pensiamo che appena la settimana scorsa i Tar Heels erano addirittura primi nel ranking; poi sono arrivate 2 sconfitte nel giro di un amen contro la sopra citata Iowa State, e anche contro Alabama in un quadruplo overtime. Risaliranno, ma al momento si meritano questo giro in purgatorio.

21-UCLA Bruins

Calano un pò anche i Bruins nonostante le ultime 2 vittorie in settimana.

22-Auburn Tigers

Auburn è ancora imbattuta con un record di 7-0, ma il 43-42 contro Northwestern e poi la vittoria solo di 5 contro Saint Louis non sono così rassicuranti per la squadra di coach Pearl.

23-San Diego State Aztecs

Gli Aztecs arrivano da una sconfitta contro Arkansas dove però si sono ben battuti mollando solo in overtime.

24-Maryland Terrapins

Entrano in top-25 anche i Terrapins che sono ancora imbattuti (6-0) e nell’ultima uscita Julian Reese ha chiuso in doppia doppia (24 punti + 10 rimbalzi).

25-Ohio State Buckeyes

Per nulla scontata la vittoria dei Buckeyes per 80-73 su Texas Tech con 33 punti di uno scatenato Justice Sueing.

In the hole: Texas Tech

Pronostici College Basket NCAAB Week 4: Big Match settimanali

LUNEDI

VIRGINIA TECH-MINNESOTA

Mississippi State-Nebraska Omaha

Kansas-Texas Southern

Arkansas-Troy

Northwestern-Pittsburgh

Washington-Seattle

MARTEDI

Kentucky-Bellarmine

Clemson-Penn State

Louisville-Maryland

ILLINOIS-SYRACUSE

Houston-Norfolk State

Marquette-Baylor

Iowa-Georgia Tech

Wisconsin-Wake Forest

Michigan-Virginia

San Diego State-UC Irvine

MERCOLEDI

Butler-Kansas State

Vcu-Vanderbilt

Umbc-Coppin State

Tennessee-McNeese

Miami Florida-Rutgers

Florida State-Purdue

DUKE-OHIO STATE

Texas Tech-Georgetown

Texas Christian-Providence

Nebraska-Boston College

Notre Dame-Michigan State

INDIANA-NORTH CAROLINA

California-Southern California

GIOVEDI

Connecticut-Oklahoma State

TEXAS-CREIGHTON

Colorado-Arizona State

Utah-Arizona

Kansas-Seton Hall

Oregon State-Washington

Oregon-Washington State

Stanford-Ucla

VENERDI



Clemson-Wake Forest

NC State-Pittsburgh

GONZAGA-BAYLOR

Auburn-Colgate

Maryland-Illinois

SABATO

Georgetown-South Carolina

Notre Dame-Syracuse

Villanova-Oklahoma

Leight-Lehigh

VIRGINIA-FLORIDA STATE

Duke-Boston College

Rutgers-Indiana

Marquette-Wisconsin

Xavier-West Virginia

Memphis-Mississippi

Alabama-South Dakota State

Houston-Saint Mary’s

DOMENICA

Louisville-Miami Florida

KENTUCKY-MICHIGAN

Virginia Tech-North Carolina

Iowa State-St. John’s

Washington-Colorado

Washington State-Utah

Creighton-Nebraska

Ucla-Oregon

Arizona-California

Purdue-Minnesota

Michigan State-Northwestern

Quote Antepost NCAAB: Gonzaga sprofonda anche per i bookmakers

