Pronostici College Basket NCAAB Week 5. Inizia una nuova settimana di College Basket, la 5°, ed entrano nel vivo anche le prime sfide di conference. Si può iniziare a fare sul serio anche con le scommesse NCAAB dopo il periodi di “riscaldamento”.

Pronostici College Basket NCAAB Week 5: Power Ranking

Un periodo di riscaldamento in cui abbiamo comunque fatto già qualche puntata a bilancio. Ecco parte dello studio domenicale:

Torniamo a noi, vediamo il Power Ranking.

1-Houston Cougars

Vittoria 53-48 anche contro Saint Mary’s, un test interessante in cui la difesa di Houston si è messa ancora una volta in mostra. Record di 8-0.

2-Texas Longhorns

Il 72-67 su Creighton è un altro tassello importante per Texas, e Marcus Carr è una stella.

3-Purdue Boilmakers

Anche Zach Edey è una stella e lo ha dimostrato con 25 punti e 8 rimbalzi nel 79-69 su FSU.

4-Connecticut Huskies

Mi piacciono questi Huskies che si portano 9-0 dopo aver battuto di 10 anche Oklahoma State. Sanogo ma non solo, tanta profondità e questa volta è uscito un Jordan Hawkins da 26 punti. A metà settimana la sfida con Florida ci darà altre indicazioni se Uconn merita la top-4.

5-Virginia Cavaliers

Virginia è tornata davvero, FSU lascia a 57 punti e 7° vittoria su 7 in questo inizio stagionale che ha riacceso gli entusiasmi dei Cavaliers.

6-Kentucky Wildcats

Riprende quota Kentucky dopo la vittoria londinese di domenica contro Michigan.

7-Arkansas Razorbacks

23 punti di Trevon Brazile nel facile 99-58 dei Razorbacks su San Jose State. Anche contro UNC Greensboro i Razorbacks non dovrebbero avere problemi.

8-Alabama Crimson Tide

22 punti + 9 rimbalzi di di Noah Clowney contro South Dakota State. Ora settimana di preparazione per i Crimson Tide che sabato giocano il big match contro Houston, un test importante per entrambe e imperdibile per gli appassionati e gli scommettitori.

9-Maryland Terrapins

Dopo aver fatto il loro ingresso nei bassifondi della top-25 appena la settimana scorsa, i Terrapins si meritano la top-10 dopo il 71-66 su Illinois, e giovedì gli attende un altro bel test con Wisconsin.

10-Baylor Bears

Il 64-63 su Gonzaga è un grande colpo per i Bears che risalgono in top-10.

11-Gonzaga Bulldogs

Un record di 5-3 a questo punto della stagione non se lo aspettava nessuno dagli Zags che lunedì dovrebbero rifiatare e sono chiamati ad una vittoria convincente contro Kent State.

12-Kansas Jayhawks

Il 91-65 su Seton Hall con 17 punti e 10 rimbalzi di Kevin McCullar sono un ottimo segnale per Kansas e un ottimo biglietto da visita in vista della sfida di sabato contro Missouri.

13-Tennessee Volunteers

Stabili i Volvs che di recente non hanno avuto problemi a massacrare McNeese ed Alcorn State.

14-UCLA Bruins

Jaime Jaquez Jr, dopo aver guidato i Bruins con 27 punti nella vittoria 80-66 su Stanford, si è messo in luce anche nel 65-50 su Oregon, per un ottimo inizio di Pac-12 per UCLA che conferma di avere un bel gruppo e un ottima difesa e risale nel power ranking.

15-Arizona Wildcats

La sconfitta contro Utah 66-81 raffredda gli animi in Arizona e dimostra che se i Wildcats non vanno al 100% in attacco, con quella difesa hanno un handicap pesante.

16-Creighton Bluejays

Creighton dopo Arizona ha perso anche in Texas e soprattutto è crollata in casa 53-63 contro Nebraska. Crolla anche nel ranking, nonostante io rimanga ottimista.

17-Illinois Fightning Illini

Gli Illini hanno fallito anche il test in Maryland, con una brutta prova di Terrence Shannon, e martedì ci sono i Longhorns!

18-Mississippi State Bulldogs

Tolu Smith sta facendo parlare di se e i Bulldogs con un record di 8-0 entrano di diritto in top-20, pronti per la prossima sfida contro Minnesota dopo un lungo periodo di riposo.

19-Indiana Hoosiers

Brutto passo falso per gli Hoosiers che hanno perso 48-63 in casa di Rutgers e mercoledì sono chiamati al riscatto in una sfida per nulla scontata contro Nebraska.

20-Duke Blue Devils

I Blue Devils hanno fatto il loro nel 75-59 su Boston College e sono chiamati a vincere anche in settimana contro Iowa per risalire la china.

21-Iowa State Cyclones

Stabili i Cyclones che hanno avuto vita facile nel 63-44 su North Dakota.

22-Auburn Tigers

I Tigers hanno dominato e avuto vita facile nel 93-66 su Colgate e sabato sfidano i Memphis Tigers di Penny Hardaway.

23-San Diego State Aztecs

Settimana praticamente di allenamento per gli Aztecs che hanno sfidano il piccolo college di Occidental battuto 95-57. Lunedì la settimana si apre col più importante test contro Troy.

24-North Carolina Tar Hells

Continuano a precipitare i Tar Heels che quasi escono dalla top-25, per una squadra praticamente nella top-5 di tutti i principali ranking di pre-stagione, per alcuni anche #1. Invece prima è arrivata la sconfitta contro Indiana, e poi il ko di domenica anche contro Virginia Tech.

25-Ohio State Buckeyes

Facile 96-59 per i Buckeyes su St. Franis. Giovedì la sfida contro Rutgers che ha già sorpreso Indiana la settimana scorsa.

In the hole: Marquette Golden Eagles, Virginia Tech

Pronostici College Basket NCAAB Week 5: Big Match settimanali

LUNEDI

Massachusetts-Albany

GONZAGA-KENT STATE

Portland-North Dakota State

San Diego State-Troy

MARTEDI

Butler-Yale

Arkansas-UNC Greensboro

Columbia-Umbc

Georgia Tech-Georgia

TEXAS-ILLINOIS

Houston-North Florida

Baylor-Tarleton State

Virginia-James Madison

Wisconsin-Maryland

Duke-Iowa

MERCOLEDI

Penn State-Michigan State

St.John’s-DePaul

Villanova-Pennsylvania

Purdue-Hofstra

Tenneesse-Eastern Kentucky

Virginia Tech-Dayton

INDIANA-NEBRAKSA

Clemson-Towson

Vanderbilt-Pittsburgh

Florida-Connecticut

Southern Methodist-Arizona State

GIOVEDI

Iowa-Iowa State

OHIO STATE-RUTGERS

Minnesota-Michigan

Colorado-Colorado State

Utah-Jacksonville State

VENERDI

Vanderbilt-Grambling State

GONZAGA-WASHINGTON

Northern Iowa-McNeese

Air Force-Arkansas State

SABATO

Illinois-Penn State

Connecticut-Liu

Kentucky-Yale

Texas-Arkansas Pine Bluff

Syracuse-Georgetown

Arkansas-Oklahoma

Florida State-Louisville

Miami-NC State

Wake Forest-Louisiana State

Nebraska-Purdue

Saint Mary’s-San Diego State

HOUSTON-ALABAMA

Cincinnati-Xavier

North Carolina-Georgia Tech

Memphis-Auburn

California-Butler

Boston College-Villanova

Missouri-Kansas

Umbc-Morgan State

Oregon-Nevada

Clemson-Loyola Chicago

INDIANA-ARIZONA

Saint Louis-Boise State

Southern Methodist-Texas Christian

Brigham Young-Creighton

DOMENICA

St. Bonaventure-Iona

Virginia Tech-Oklahoma State

Notre Dame-Marquette

TENNESSEE-MARYLAND

Iowa State-McNeese

Texas A&M-Oregon State

Iowa-Wisconsin

Rutgers-Seton Hall

Minnesota-Mississippi State

Quote Antepost NCAAB: scivolano i Gonzaga Bulldogs

La pazienza è finita, anche per i bookmakers che fino a lunedì scorso lasciano i Gonzaga Bulldogs tra i favoriti, con gli Houston Cougars che si confermano. Le brutte prestazioni di Timme e compagni fanno invece scendere l’ex #1 del ranking, anche nelle lavagne antepost per la vittoria del titolo nazionale. Continua anche la crisi di North Carolina di cui abbiamo già parlato settimana scorsa.

Quote Antepost NCAAB: scivolano i Gonzaga Bulldogs

La pazienza è finita, anche per i bookmakers che fino a lunedì scorso lasciano i Gonzaga Bulldogs tra i favoriti, con gli Houston Cougars che si confermano. Le brutte prestazioni di Timme e compagni fanno invece scendere l'ex #1 del ranking, anche nelle lavagne antepost per la vittoria del titolo nazionale. Continua anche la crisi di North Carolina di cui abbiamo già parlato settimana scorsa.