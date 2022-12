Pronostici College Basket NCAAB Week 6. Novità nel power ranking con gli Houston Cougars che arrivano dalla prima sconfitta stagionale e scendono al 6° posto, anche se continuano a comandare le lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. Attenzione a UConn!

Pronostici College Basket NCAAB Week 6: Power Ranking

Apriamo anche questo lunedì dopo una domenica in cui abbiamo stilato uno studio sul College Basket praticamente perfetto. Vi ricordo che trovate tutto questo, e molto altro, nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC. Contattaci per tutte le info.

1-Connecticut Huskies

Datemi del matto ma UConn al momento è il programma che mi sta convincendo maggiormente. Sanogo la stella, ma un gruppo dove ogni volta esce qualcuno di nuovo, dopo Jordan Hawkins, nel dominio contro LIU è toccato a Donovan Clingan prendersi la copertina con 21 punti e 11 rimbalzi in una partita vinta 114-61 dagli Huskies che sono gli unici a poter vantare la top-10 sia nelle statistiche di efficenza offensiva che difensiva.

2-Purdue Boilmakers

Il 65-62 su Nebraska a firma Zach Edey (11 punti + 17 rimbalzi) non era così scontato e lancia Purdue al 2° posto del ranking con un record da 10-0. Probabilmente i Boilmakers nel complesso sono superiori a UConn, ma per questa settimana lasciatemi tenere in testa gli Huskies che sabato sfidano Butler in Big East, una partita che ci darà molti spunti, mentre Purdue è attesa alla sfida con Davidson.

3-Alabama Crimson Tide

Qualche settimana fa mi interrogavo se Alabama meritasse la top-10, ora la piazzo 4° dopo la vittoria con Houston, Martedì interessante sfida contro Memphis di Penny Hardaway.

4-Arkansas Razorbacks

Come per Alabama, anche per Arkansas sono partito un po prevenuto ma i Razorbacks di Musselman mi stanno conquistando e arrivano dal 88-78 su Oklahoma con 26 punti di Ricky Council IV, per un record di 9-1.

5-Virginia Cavaliers

La difesa soffocante e il ritmo basso e paralizzante dei Cavaliers hanno colpito anche nel 55-50 su James Madison e sabato la sfida con Houston potrebbe fare scintille, e potrebbe finire davvero con un punteggio basso visti i ritmi e le difese di entrambi i programmi.

6-Houston Cougars

Non mi sento di far precipitare Houston che lascio in top-6, anche se la sconfitta al primo vero test stagionale non è un buon segnale. Ora il facile impregno di martedì contro North Carolina A&T, ma tutti attendono i Cougars al varco sabato, nella sfida contro Virginia.

7-Texas Longhorns

Nessun problema per i Longhorns che sul campo hanno regolato 88-43 Arkansas-Pine Bluff, un avversario facile. I problemi in Texas arrivano fuori dal campo con le accuse e l’arreso del coach Chris Beard.

8-Arizona Wildcats

Azuolas Tubelis guida un attacco davvero completo sia sotto canestro che dalla lunga distanza che come ritmo. La difesa lascia ancora dubbi, ma anche l’ostacolo Indiana e Jackson-Davis è stato superato brillantemente (89-75).

9-Tennesse Volunteers

I Volunteers domenica hanno vinto contro Maryland, un test importante dove ancora una volta la difesa di Tennessee ha fatto la differenza, meritando di trascinare il programma nuovamente in top-10.

10-Baylor Bears

I Bears hanno dominato 80-57 contro Tarleton State con 26 punti di Keyonte George e domenica giocano contro Washington State.

11-Kentucky Wildcats

Oscar Tshiebwe ha segnato 28 punti, conditi da 12 rimbalzi, nel 69-59 su Yale che porta Kentucky ad un record di 7-2.

12-Gonzaga Bulldogs

Drew Timme è tornato a fare la voce grossa con 22 punti nel 77-60 su Washington.

13-Kansas Jayhawks

24 punti e 10 rimbalzi per Jalen Wilson nel convincente 95-67 in Missouri. Sabato la sfida con Indiana.

14-Duke Blue Devils

L’82-55 su Maryland-Eastern Shore fa poco testo. Non so ancora cosa aspettarmi da Duke quest’anno.

15-Wisconsin Badgers

Respect Badgers! Dopo la vittoria su Maryland, Wisconsin si è confermata domenica vincendo da sfavorita in trasferta ad Iowa con 21 punti di Wahl.

16-Mississipi State Bulldogs

Salgono ancora i Bulldogs che hanno schiacciato 82-52 Mississippi Valley State con 24 punti di Tolu Smith.

17-UCLA Bruins

Jaylen Clark ha segnato 24 punti nel 87-64 su Denver. Mercoledì la sfida con Maryland.

18-Marquette Golden Eagles

Domenica i Golden Eagles hanno fatto valere la loro maggior freschezza andando a vincere a Notre Dame, un successo in trasefrta per nulla scontato che conferma la qualità del poster di Marquette che mancherà di esperienza, ma non di esplosività.

19-Ohio State Buckeyes

Zed Key ha firmato con 22 punti e 14 rimbalzi la faticosa vittoria 67-66 su Rutgers, anche se gli Scarlet Knights in questo avvio stagionale si sono dimostrati un osso duro per tanti. Sabato la sfida di Ohio State contro la nobile decaduta, UNC che è uscita anche dalla top-25 (partiva in top-3 praticamente ovunque!).

20-Indiana Hoosiers

Indiana ha concesso il 49.2% dal campo all’attacco di Arizona. Jackson-Davis è una stella, ma dopo la sconfitta con Rutgers il ko anche contro Arizona è un brutte segnale. Sabato sfida delicata contro Kansas.

21-Illinois Fightnin Illini

Pessima prova difensiva degli Illini che hanno fatto tirare i Nittany Lions col 50% e il 59-74 contro Penn State è un altro test fallito da un programma molto altalenante, capace di grandi colpi a sorpresa come di rovinose cadute. Al momento sono maggiori queste ultime.

22-Maryland Terrapins

Approposito di rovinose cadute, Maryland è la squadra che perde più posizioni questa settimana. Dopo la sconfitta in Wisconsin è arrivata anche quella in Tennesse, un doppio ko contro avversarie dirette e top programmi che abbassa le aspettative dei Terrapins.

23-Xavier Musketeers

La vittoria a Cincinnati 80-77 alza il morale di Souley Boum (21 punti) e di tutti i Musketeers. Non è stata una trasferta vera e propria visto che i due campus distano poche miglia, ma la rivalità con i Bearcats è molto accesa e questa vittoria alimenta ancora il morale e le aspettative sul programma di Xavier.

24-Miami Hurricanes

New entry di giustezza per Miami che oltre al record di 10-1 mette in mostra anche prove convincenti e un Jordan Miller da 25 punti nel 80-73 contro NC State. Anche quest’anno la squadra di coach Larranaga può dare soddisfazioni.

25-Iowa State Cyclones

La sconfitta in settimana contro i rivali di Iowa è stata pesante, ma i Cyclones hanno avuto il merito di rialzarsi subito domenica nel 77-40 interno con cui hanno schiacciato McNeese State (21 punti e 8 rimbalzi di Aljaz Kunc).

In the Hole: Texas Tech Red Raiders, West Virginia Mountaineers

OUT: North Carolina, Auburn, San Diego State, Creighton

Pronostici College Basket NCAAB Week 6: Big Match settimanali

LUNEDI

Syracuse-Monmouth NJ

Texas-Rice

CREIGHTON-ARIZONA STATE

Gonzaga-Northern Illinois

San Diego State-Kennesaw State

MARTEDI

Louisiana State-North Carolina Central

Xavier-Southern

Houston-North Carolina A&T

Arizona-Texas A&M CC

ALABAMA-MEMPHIS

MERCOLEDI

Uab-South Carolina

Wake Forest-Appalachian State

Florida-Ohio

Mississippi-Central Florida

Mississippi State-Jackson State

Auburn-Georgia State

MARYLAND-UCLA

GIOVEDI

WISCONSIN-LEHIGH

Colorado-North Alabama

Oregon State-Seattle

VENERDI

Georgetown-Xavier

Stanford-Green Bay

MARQUETTE-CREIGHTON

SABATO

KANSAS-INDIANA

Rutgers-Wake Forest

Miami-St.Francis

Central Florida-Missouri

Seton Hall-Providence

GONZAGA-ALABAMA

VIRGINIA-HOUSTON

Florida State-St.John’s

Ohio State-North Carolina

Arkansas-Bradley

Illinois-Alabama A&M

Texas Tech-Jackson State

KENTUCKY-UCLA

Brigham Young-Utah

Butler-Connecticut

Memphis-Texas A&M

Kansas State-Nebraska

DOMENICA

Umbc-William & Mary

Iowa State-Western Michigan

TEXAS-STANFORD

West Virginia-Buffalo

Southern California-Auburn

Georgia-Notre Dame

Texas Christian-Mississippi Valley State

Baylor-Washington State

Quote Antepost: Houston perde ma rimane favorita

Gli Houston Cougars hanno subito la prima sconfitta al primo vero test, ma rimane favorita sui Texas Longhorns che a loro volta hanno le loro gatte da pelare. In tutto questo attenzione ai convincenti Connecticut Huskies che calano @11 di quota per il titolo nazionale, e anche i Kentucky Wildcats che avevamo consigliato nel pre-season, si prendono @15 e rimangono una valida alternativa.

