Pronostici College Basket: power ranking e programma NCAAB Week 8. Miami protagonista a sorpresa anche quest’anno

Pronostici College Basket NCAAB Week 8. Tutti gli aggiornamenti NCAAB al via del 8° settimana di regular season. Calano i Virginia Cavaliers che hanno perso contro Miami, con gli Hurricanes di coach Larranaga che anche quest’anno si candidano ad essere protagonisti un po a sorpresa rispetto alle attese del pre-stagione, un po come l’anno scorso dove poi sono arrivati fino alle Elite 8.

Pronostici College Basket NCAAB Week 8: Power Ranking

1-Connecticut Huskies

UConn ha superato 84-73 anche Georgetown e per me rimane al comando del ranking. Sicuramente mercoledì avremo un test più affidabile contro Villanova e per me gli Huskies hanno tutte le carte in regola per vincerlo, con i Wildcats ormai ex big, uscita dalla top-25.

2-Purdue Boilmakers

NCAA mette Purdue 1°, io la lascio 2° visto che il 74-53 contro New Orleans non sposta di molto le forze, e non lo farà nemmeno la prossima sfida contro Florida A&M.

3-Houston Cougars

Sposta poco pure il recente 83-44 di Houston, anche se dominante, contro McNeese. La prossima sfida che vedrà impegnati i Cougars è in programma mercoledì contro Tulsa, altra sfida ampiamente alla portata di questo programma che si conferma al #3.

4-Arizona Wildcats

26 punti e 9 rimbalzi per Azuolas Tubelis nel semplice 93-68 su Morgan State. L’ultimo dell’anno i Wildcats sfidano i rivali di Arizona State.

5-Kansas Jayhawks

Anche i Jayhawks non hanno fallito l’impegno alla portata con Harvard e anche loro il 31 dicembre torneranno in campo per una sfida più provante contro Oklahoma State.

6-Arkansas Razorbacks

Non cambia nemmeno la 6° posizione che rimane occupata dai Razorbacks dopo l’85-51 su UNC Ashville. Mercoledì arriva la sfida a LSU molto più interessante.

7-Gonzaga Bulldogs

Drew Timme ha dominato con 32 punti e 11 rimbalzi nel 85-75 su Montana, ma agli Zags quest’anno sembra mancare un pò il supporting cast intorno alla sua stella che però è così brillante da meritare da sola la top-10 per Gonzaga al momento.

8-Texas Longhorns

I Longhorns finora hanno risposto bene ai problemi di Beard e hanno vinto 100-72 anche contro Louisiana, mantenendo la top-10. La sfida di martedì contro Texas A&M Commerce è quasi un allenamento, mentre sabato è più interessante lo scontro con Oklahoma.

9-Alabama Crimson Tide

L’84-64 su Jackson State è un ottimo biglietto da visita per i Crimson Tide che avanzano in top-10 in vista della sfida a Mississippi State.

10-Ucla Bruins

I Bruins rimangono alle porte della top-10 dopo aver gestito bene l’81-54 su UC Davis. Prossima sfida venerdì a Washington State.

11-Baylor Bears

Minimo sforzo, massima resa nel 58-48 con cui Baylor ha gestito la vittoria su Northwestern State, partita interlocutoria per i Bears, come lo sarà quella di mercoledì contro Nicholls State.

12-Tennesseee Volunteers

Olivier Nkamhoua ha segnato 20 punti e 5 assist nel 86-44 su Austin Peay. Mercoledì interessante trasferta in Mississippi per i Vols.

13-Miami Hurricanes

Continua a salirte la squara di Larranaga che anche quest’anno potrebbe essere una delle sorprese, snobbata in Preseason ma rispettata nelle partite che contano, come la vittoria su Virginia, difesa tosta che non ha impedito ad un caldissimo Isaiah Wong di segnare altri 24 punti.

14-Virginia Cavaliers

Perde posizioni Virginia che ha tirato malissimo da tre nella sconfitta 64-66 a Miami. Prossimo appuntamento di metà settimana contro Albany per ricompattare i Cavaliers in vista delle sfide più importanti.

15-Wisconsin Badgers

Steven Crowl ha segnato 15 punti nel 78-56 dei Badgers su Lehigh. Wisconsin si conferma in top-15 in attesa della partita di venerdì contro Grambling State dove i Badgers sono comunque attesi ad un altra vittoria larga.

16-Kentucky Wildcats

Kentucky rimane il mio grande dubbio. Rimane lontana dalla top-10 perchè l’88-68 su Florida A&M da poche risposte. Vedremo come risponderanno i Wildcats mercoledì in Missouri. Finora Kentucky è stata forte con i deboli e debole con i forti,

17-Xavier Musketeers

Altra buona prova dei Musketeers (in particolare di Zach Freemantle con 23 punti + 9 rimbalzi) nel 73-70 su Seton Hall. Mercoledì i Musketeers sono attesi a St.John’s in un altra bella sfida di Big East.

18-Norh Carolina Tar Heels

UNC è tornata davvero? Armando Bacot ha segnato 26 punti nel 80-76 su Michigan. Venerdì i Tar Heels giocano a Pittsburgh.

19-Duke Blue Devils

Brutta sconfitta per i Blue Devils a Wake Forest (70-81) che va scendere Duke ai margini della top-20 e il 31 dicembre c’è la sfida contro FSU.

20-Indiana Hoosiers

Indiana prova a riprendersi col 69-55 su Kennesaw State e ora lunga pausa fino al 5 gennaio per gli Hoosiers che potranno preparare al meglio il match in Iowa.

21-Mississippi State Bulldogs

Già il 68-66 su Nicholls State aveva lanciato segnali di allarme per Mississippi State che ha perso la propria imbattibilità nel 52-58 contro Drake e sprofonda ai margini della top-25, in attesa della sfida contro Alabama che potrebbe sancire l’uscita dei Bulldogs, ma anche la rinascita in caso di vittoria per un programma che ancora non riesco a definire.

22-West Virginia Mountaineers

23-Ohio State Buckeyes

I Buckeyes non hanno avuto problemi a sbarazzarsi 95-61 di Maine e non dovrebbero averne nemmeno giovedì contro Alabama A&M.

24-New Mexico State Lobos

E’ tempo di mettere New Mexico State sulla mappa, con i Lobos di Jamal Mashburn Jr ancora perfetti (13-0) dopo il dominante 94-63 su Prairie View A&M e seguirò con molto interesse la sfida di mercoledì contro Colorado State.

25-TCU Horned Frogs

Zitti zitti, come nel football, anche il programma di basket di TCU non partita con i favori dei pronostici, ma si merita l’ingresso in top-25 dopo la non scontata vittoria 75-71 nello Utah che porta TCU ad un record di 10-1.

Out: Illinois, Marquette

In the hole: Maryland Terrapins, San Diego State Aztecs, Auburn Tigers

Pronostici College Basket NCAAB Week 8: Big Match settimanali

MARTEDI

Notre Dame-Jacksonville

Texas Tech-South Carolina

Texas-Texas A&M Commerce

MARQUETTE-SETON HALL

MERCOLEDI

Gonzaga-Eastern Oregon

Mississippi-Tennessee

Tcu-Central Arkansas

Virginia-Albany

Connecticut-Villanova

Auburn-Florida

Missouri-Kentucky

Miami-Vermont

Baylor-Nicholls State

St.John’s-Xavier

Tulsa-Houston

MISSISSIPPI STATE-ALABAMA

Louisiana State-Arkansas

GIOVEDI

Ohio State-Alabama A&M

BUTLER-PROVIDENCE

Maryland-Umbc

Nebraska-Iowa

Michigan-Central Michigan

Memphis-South Florida

Illinois-Bethune Cookman

Cincinnati-Tulane

California-Utah

Stanford-Colorado

VENERDI

Pittsburgh-North Carolina

Notre Dame-Miami

Clemson-NC State

Michigan State-Buffalo

South Carolina-Eastern Michigan

Wisconsin-Western Michigan

Washington-Southern Michigan

WASHINGTON STATE-UCLA

SABATO

Kentucky-Louisville

Wake Forest-Virginia Tech

Georgia Tech-Virginia

Seton Hall-St.John’s

Xavier-Connecticut

Tcu-Texas Tech

Duke-Florida State

Arizona State-Arizona

OKLAHOMA-TEXAS

Villanova-Marquette

Syracuse-Boston College

Iowa State-Baylor

Kansas-Oklahoma State

Houston-Central Florida

Stanford-Utah

Unlv-San Diego State

Gonzaga-Pepperdine

California-Colorado

Kansas State-West Virginia

Oregon-Oregon State

DOMENICA

Umbc-Vermont

Depaul-Providence

Tempe-Cincinnati

Southern Methodist-Tulsa

Washington State-Southern California

MICHIGAN-MARYLAND

Tulane-Memphis

Penn State-Iowa

Georgetown-Butler

Washington-Ucla

Northwestern-Ohio State

Quote Antepost: sempre gli Houston Cougars in testa

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.