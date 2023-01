Pronostici College Basket NCAAB Week 9. Vediamo gli aggiornamenti del power ranking e i big match che ci attendono questa settimana con consigli per le scommesse sul College Basket.

Pronostici College Basket NCAAB Week 9: Power Ranking

1-Purdue Boilmakers

Purdue ancora imbattuta e #1 nel ranking nazionale, guidata da Zach Edey.

2-Houston Cougars

Continuano a vincere anche i Cougars con un ottimo Tramon Mark e Houston risale al 2° posto.

3-Connecticut Huskies

UConn ha perso la prima partita dell’anno in casa di Xavier, con la peggior prova difensiva stagionale visto che ha fatto tirare i Musketeers col 53.8%. Mercoledì un altra sfida interessante di Big East in trasferta a Providence, con i Friars che stanno andando decisamente meglio del previsto.

4-Arizona Wildcats

I Wildcats hanno battuto anche i rivali di Arizona State in trasferta, con 21 punti e 9 rimbalzi di Azuolas Tubelis.

5-Kansas Jayhawks

Il 69-67 su Oklahoma State è stato più faticoso del previsto, ma Kansas mantiene la top-5, anche grazie al talento di Jalen Wilson.

6-Texas Longhorns

I Longhorns arrivano dalla vittoria in Oklahoma, mai scontata, e Texas sta dimostrando di aver risposto bene all’arresto di coach Bears. Giusta risalita verso la top-5.

7-Gonzaga Bulldogs

Nessun problema nel 111-88 su Pepperdine in cui Drew Timme si è divertito con 35 punti e 10 rimbalzi. A metà settimana una bella sfida a San Francisco attende gli Zags.

8-Alabama Crimson Tide

Sale anche Alabama che guidata dai 20 punti di Marcus Sears ha segnato 78-67 a Mississippi State. Ora arriva la sfida contro Ole Miss, un altro test interessante.

9-Miami Hurricanes

Dopo la vittoria Notre Dame per me Miami vale la top-10 che potrà essere cementata a metà settimana dalla sfida a Georgia Tech.

10-Tennessee Volunteers

Santiago Vescovi si è messo in mostra con altri 22 punti nella vittoria dei Vols in Mississippi.

11-Virginia Cavaliers

Si sono rimessi in moto i Cavaliers che hanno battuto 74-56 Georgia Tech a domicilio.

12-Ucla Bruins

Perde la top-10 UCLA anche se i Bruins hanno vinto a Washington State, ma faticando più del previsto nel 67-66 finale.

13-Xavier Musketeers

La vittoria 83-73 su UConn è un grande colpo per i Musketeers guidati da Zach Freemantle e che sabato hanno un altro test importante di Big East, la trasferta a Villanova.

14-Wisconsin Badgers

25 punti + 8 rimbalzi per Steven Crowl nel 76-66 di Wisconsin su Western Michigan e martedì arriva la sfida contro Minnesota che sulla carta è favorevole per i Badgers.

15-Duke Blue Devils

Provano a risalire i Blue Devils dopo la bella vittoria su FSU con 20 punti e 12 rimbalzi di Ryan Young, e ora arriva un altra sfida da non sbagliare mercoledì ad NC State.

16-Arkansas Razorbacks

Forte calo per i Razorbacks dopo la sconfitta a LSU e mercoledì arriva una sfida delicata contro Missouri.

17-Baylor Bears

I Bears hanno lasciato tirare Iowa State col 50% perdendo 62-77- Baylor scivola lontano dalla top-10 in attesa della sfida contro TCU di mercoledì.

18-Missouri Tigers

New entry di giustezza per Missouri che ha un record di 12-1 e ha superato 89-75 anche Kentucky, con i deludenti Wildcats che escono addirittura dalla top-25 (stessa cosa per UNC che si è tornata a fermare a Pittsburgh).

19-Indiana Hoosiers

Hoosiers sempre fermi in questo periodo. Torneranno in campo solo il 5 gennaio in Iowa.

20-Ohio State Buckeyes

I Buckeyes si portano sul 10-3 dopo la facile vittoria su Alabama A&M, seguita da un bel successo per nulla scontato anche a Northwestern.

21-TCU Horned Frogs

Un altra vittoria per TCU, forse trascinata anche dalla grande annata dei compagni nel football. Mike Miller Jr ha segnato 23 punti nella vittoria su Texas Tech. Mercoledì partita della verità a Baylor.

22-New Mexico Lobos

Jamal Mashburn Jr ha segnato 20 punti nella vittoria in Wyoming per i Lobos che mantengono la propria imbattibilità (14-0) e mercoledì sono attesi a Fresno State per un altra bella sfida di Mountain West.

23-LSU Tigers

Importante vittoria dei Tigers contro Arkansas e martedì c’è la bella sfida in Kentucky contro i Wildcats in difficoltà.

24-Auburn Tigers

I Tigers con record di 10-2 si meritano la top-25 dopo che la squadra di coach Bruce Pearl ha battuto anche Florida.

25-Mississippi State Bulldogs

Altro ko per i Bulldogs che si sono arresi 67-78 contro Alabama e ora arriva la difficile sfida in Tennessee che potrebbe sancire del tutto la definitiva uscita di Mississippi State dalla top-25.

Pronostici College Basket NCAAB Week 9: Big Match settimanali

LUNEDI

Oklahoma State-West Virginia

PURDUE-RUTGERS

MARTEDI

St. John’s-Marquette

Michigan State-Nebraska

TENNESSEE-MISSISSIPPI STATE

Kentucky-Louisiana State

Creighton-Seton Hall

Texas-Kansas State

Texas Tech-Kansas

Pittsburgh-Virginia

Wisconsin-Minnesota

Alabama-Mississippi

MERCOLEDI

Georgetown-Villanova

Georgia-Auburn

Florida-Texas A&M

Georgia Tech-Miami

NC State-Duke

Michigan-Penn State

Oklahoma-Iowa State

Providence-Connecticut

ARKANSAS-MISSOURI

North Carolina-Wake Forest

Northwestern-Illinois

Baylor-Tcu

Virginia Tech-Clemson

GIOVEDI

Rutgers-Maryland

OHIO STATE-PURDUE

Houston-Southern Methodist

Arizona State-Washington State

Colorado-Oregon

Iowa-Indiana

Ucla-Southern California

Utah-Oregon State

Arizona-Washington

San Francisco-Gonzaga

VENERDI

Toledo-Western Michigan

Northern Kentucky-Oakland

CALIFORNIA-STANFORD

SABATO

North Carolina-Notre Dame

Providence-St.John’s

Connecticut-Creighton

Oklahoma State-Texas

Missouri-Vanderbilt

Alabama-Kentucky

Boston College-Duke

Illinois-Wisconsin

Tau-Iowa State

Mississippi State-Mississippi

Michigan State-Michigan

South Carolina-Tennessee

Villanova-Xavier

Virginia-Syracuse

Arizona-Washington State

Texas A&M-Louisiana State

West Virginia-Kansas

Baylor-Kansas State

AUBURN-ARKANSAS

Santa Clara-Gonzaga

DOMENICA

Rutgers-Iowa

Indiana-Northwestern

MARYLAND-OHIO STATE

Cincinnati-Houston

Arizona State-Washington

Penn State-Purdue

Quote Antepost: Kentucky sopravalutata

I Kentucky Wildcats continuano a deludere contro le grandi, ma BET365 li lascia come terza forza per la vittoria del titolo nazionale, appena dietro a Houston e UConn, e addirittura davanti a programmi come Texas, Baylor, Arizona, Purdue, Alabama, Ucla e Kansas tutte appaiate a 17 volte la posta.

