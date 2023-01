Pronostici College Basket NCAAB Week 10. Come ogni lunedì andiamo a vedere la settimana che ci attende, e siamo già alla week 10 di regular season. Tornano a fare la voce grossa i Kansas Jayhawks. Arizona in calo, crollano Kentucky, UNC e anche LSU.

Pronostici College Basket NCAAB Week 10: Power Ranking

1-Houston Cougars

I Cougars sono passati anche a Cincinnati e meritano nuovamente la #1 nel ranking nazionale.

2-Kansas Jayhawks

I Jayhawks salgono al 2° posto dopo un altra prova convincente in West Virginia.

3-Connecticut Huskies

Gli Huskies hanno risposto bene al primo ko stagionale, grazie al 69-60 interno su Creighton, dominata dai 26 punti e 9 rimbalzi di Adama Sanogo.

4-Purdue Boilmakers

Qualche scricchiolio si è visto nella sconfitta contro Rutgers e anche nel faticoso 71-69 ad Ohio State. Domenica però i Boilmakers hanno battuto Penn State e con un giocatore come Zach Edey meritano di rimanere in top-4.

5-Gonzaga Bulldogs

Bisogna tornare a rispettare i Bulldogs di Drew Timme che ha segnato altri 20 punti nel 81-76 a Santa Clara. Giovedì la sfida a BYU ci dirà se Gonzaga è davvero tornata.

6-Alabama Crimson Tide

I Tide rimangono in scia ai Bulldogs dopo aver superato anche l’ostacolo Kentucky, con i Wildcats che si confermano una delle grandi delusioni stagionali. Alabama mercoledì è attesa ad una interessante trasferta in Arkansas.

7-Tennessee Volunteers

I Vols hanno dominato anche sabato in South Carolina con un 85-42 che parla da solo. Doppia doppia da 21 punti + 10 rimbalzi per Olivier Nkamhoua.

8-UCLA Bruins

I Bruins non saranno sempre bellissimi da vedere, ma rimangono ostici e tornano a prendersi la top-10 dopo il 60-58 su USC.

9-Xavier Musketeers

Altro bel colpo di Xavier che, guidata dai 29 punti e 11 rimbalzi di Zach Freemantle, è passata 88-80 a Villanova e mercoledì attente Creighton in un altra partita della verità.

10-Texas Longhorns

La sconfitta contro Kansas State aveva raffreddato gli animi dei Longhorns che sono però tornati col 56-46 ad Oklahoma State. Mercoledì bella sfida con TCU.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

11-Kansas State Wildcats

Ecco proprio i Wildcats che si meritano di entrare a ridosso della top-10 visto che rimangono al comando di una delle conference più toste della nazione, imbattuti con un record di 3-0 dopo essere passati 97-95 OT anche a Baylor con 32 punti e 14 assist di Markquis Nowell. Programma in ascesa, a sorpresa.

12-Arizona Wildcats

Il calo più pesante è quello di Arizona che scende dal 4° al 12° posto dopo la sconfitta 61-74 contro Washington State.

13-Virginia Cavaliers

Virginia arriva dal 73-66 su Syracuse. I Cavaliers preparano la partita di martedì contro UNC che potrebbe rilanciarli in top-10.

14-Miami Hurricanes

Brutto passo falso per gli Hurricanes che sembravano lanciatissimi prima del 70-76 a Georgia Tech. Mercoledì contro Boston College la squadra di Larranaga è chiamata subito a riscattarsi.

15-Iowa State Cyclones

Rientrano i Cyclones che sabato hanno messo a segno una vittoria non scontata per 69-67 a TCU.

16-TCU Horned Frogs

Proprio TCU subito dietro ad Iowa State. Rispetto alla settimana scorsa gli Horned Frogs guadagnano comunque posizioni perchè prima del ko contro i Cyclones avevano messo a segno un grande upset battendo Baylor in trasferta. Mercoledì scopriremo se TCU merita questa posizione visto che gli Horned Frogs saranno impegnati in Texas.

17-Missouri Tigers

I Tigers migliorano leggermente il proprio piazzamento dopo l’85-82 su Vanderbilt in cui hanno fatto ancora una volta sfoggio di un super attacco, ma la difesa lascia qualche dubbio.

18-Providence Friars

New entry di diritto per Providence che anche quest’anno vuole essere protagonista a sorpresa. Dopo aver battuto UConn, i Friars hanno superato pure St. John’s e sabato arriva un altra bella sfida di Big East contro Creighton che ci dirà qualcosa in più su questo programma.

19-Arkansas Razorbacks

Tonfo pesante anche per Arkansas che è uscita sconfitta 59-72 dalla trasferta di Auburn e mercoledì arriva una sfida difficile contro Alabama.

20-Duke Blue Devils

A Boston College è arrivata una vittoria per i Blue Devils, ma per nulla convincente nel 65-64 finale. Mercoledì contro Pittsburgh ci sarà da offrire una prestazione migliore.

21-Auburn Tigers

La vittoria sui Razorbacks ha rimesso in carreggiata il programma di coach Pearl, anche se pesa la precedente sconfitta in Georgia.

22-Wisconsin Badgers

Un Wahl non al meglio e una trasferta insidiosa sono stati d’inciampo sabato per i Badgers che hanno perso 69-79 in Illinois ma martedì potranno subito redimersi contro Michigan State (in caso contrario rischiano l’uscita dalla top-25).

23-Ohio State Buckeyes

Doppio ko che ha raffreddato gli animi di Ohio State che si è battuta contro Purdue ma ha perso 69-71 nonostante il 50% dal campo. Le cose sono andate anche peggio domenica nella sconfitta in Maryland, ma mantengono i Buckeyes in top-25.

24-Indiana Hoosiers

Altro top team in affanno con assenze importanti che hanno portato Indiana a perdere contro Iowa 89-91, con una pessima prova difensiva, e a perdere anche domenica in casa contro Northwestern.

25-Baylor Bears

Chiudiamo con un altro grande programma che sta precipitando ai margini della top-25. La settimana scorsa è arrivata la clamorosa sconfitta 95-97 OT contro Kansas State, 3° ko consecutivo, il 5° stagionale, e mercoledì la trasferta in West Virginia diventa insidiosa.

Out: New Mexico, LSU, Mississippi State

In the hole: San Diego State, Marquette

Pronostici College Basket NCAAB Week 10: Big Match settimanali

LUNEDI

Army-Colgate

NEW MEXICO-ORAL ROBERTS

Delaware State-Norfolk State

MARTEDI

St.John’s-Butler

Kansas State-Oklahoma State

Kentucky-South Carolina

Lsu-Florida

WISCONSIN-MICHIGAN STATE

Notre Dame-Georgia Tech

Iowa State-Texas Tech

Georgetown-Seton Hall

Depaul-Villanova

Kansas-Oklahoma

Virginia-North Carolina

Nebraska-Illinois

Tennessee-Vanderbilt

Mississippi-Auburn

San Diego State-Nevada

MERCOLEDI

Georgia-Mississippi State

ARKANSAS-ALABAMA

Penn State-Indiana

Syracuse-Virginia Tech

Duke-Pittsburgh

Miami-Boston College

Xavier-Creighton

Narquette-Connecticut

West Virginia-Baylor

Central Florida-Memphis

Houston-South Florida

Texas A&M-Missouri

Northwestern-Rutgers

Clemson-Louisville

Wake Forest-Florida State

Texas-Tcu

Unlv-Boise State

Washington State-California

GIOVEDI

Ohio State-Minnesota

Iowa-Michigan

Southern California-Colorado

Oregon-Arizona State

BYU-GONZAGA

Washington-Stanford

Ucla-Utah

Oregon State-Arizona

VENERDI

Butler-Villanova

PURDUE-NEBRASKA

Dayton-Vcu

Illinois-Michigan State

Nevada-Itah State

SABATO

Tennessee-Kentucky

NC State-Miami

Oklahoma-West Virginia

Mississippi-Georgia

Indiana-Wisconsin

Louisville-North Carolina

Tcu-Kansas State

Creighton-Providence

Georgia Tech-Pittsburgh

Florida-Missouri

Alabama-Lsu

Florida State-Virginia

KANSAS-IOWA STATE

Oregon State-Arizona State

Clemson-Duke

Baylor-Oklahoma State

Washington-California

Oregon-Arizona

South Carolina-Texas A&M

Unlv-Colorado State

Syracuse-Notre Dame

Texas-Texas Tech

Washington State-Stanford

Ucla-Colorado

Auburn-MIssissippi State

San Diego State-New Mexico State

Gonzaga-Portland

Southern California-Utah

DOMENICA

Iowa-Maryland

RUTGERS-OHIO STATE

Michigan-Northwestern

Connecticut-St.John’s

Xavier-Marquette

Temple-Memphis

Quote Antepost: Kansas Jayhawks da valutare @13

I Kansas Jayhawks tornano ad avere il rispetto che meritano anche nelle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale, anche se rimangono in doppia cifra @13 volte la posta, quasi il doppio rispetto a Houston che rimane favorita @7.50. Giustamente sale la quota di Kentucky, non ancora abbastanza per quanto stanno andando male i Wildcats.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.