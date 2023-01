Pronostici NCAAB Week 11. Gli ultimi aggiornamenti sul College Basket col Power Ranking, i big match della settimana e i consigli per le scommesse sulla NCAAB, con le quote antepost che continuano a puntare su Houston.

Pronostici NCAAB Week 11: Power Ranking

1-Houston Cougars

31 punti di Marcus Sasser nella vittoria su South Florida. Prossima partita martedì a Tulane con Houston che finora in stagione ha perso solo 1 volta.

2-Kansas Jayhawks

I Jayhawks hanno rischiato nel 62-60 su Iowa State anche se la qualità del quintetto di Kansas ha permesso questa volta di pescare il jolly Grady Dick (21 punti). Martedì arriva la sfida contro Kansas State.

3-Purdue Boilmakers

Risalgono i Boilmakers dopo la comoda vittoria su Nebraska con 27 punti di Fletcher Loyer che rimane sottovalutato. Lunedì la settimana di Purdue inizia con una bella sfida contro Michigan State,

4-Alabama Crimson Tide

Alabama convincente dopo il 106-66 su LSU con 31 punti di Brandon Miller. I Crimson Tide salgono giustamente in top-4 e si presentano come una squadra molto equlibrata, con un attacco che sa essere micidiale.

5-Gonzaga Bulldogs

La sfida con Portland, seppur vinta senza problemi, non sposta la situazione per Gonzaga che mantiene così la top-5.

6-UCLA Bruins

Una serie di vittorie importanti, culminate col 68-54 su Colorado (23 punti + 13 rimbalzi di Jaime Jaquez Jr) rimettono UCLA sulla mappa delle grandi.

7-Xavier Muskeeters

Salgono anche i Musketeers che hanno superato pure Marquette dopo il successo contro Creighton.

8-Texas Longhorns

I Longhorns si sono affidati al solito Marcus Carr nel non semplice 72-70 su Texas Tech. Martedì la trasferta ad Iowa State.

9-TCU Horned Frogs

TCU merita la top-10 dopo aver battuto anche Kansas State con una prestazione importante, specialmente da parte di Emanuel Miller (23 punti + 8 rimbalzi).

10-UConn Huskies

Calano ancora gli Huskies che hanno perso la 5° partita stagionale dopo 74-85 in casa contro St.Johns di domenica.

12-Tennessee Volunteers

Brutto ko per i Vols che hanno perso in casa contro una delle squadre più in difficoltà, Kentucky. I Vols sono chiamati all’immediato riscatto martedì a Mississippi State.

12-Virginia Cavaliers

Ventello di Armaan Franklin per i Cavaliers che hanno superato FSU in trasferta facendo la differenza anche con la difesa che ha concesso solo 58 punti.

13-Kansas State Wildcats

Battuta d’arresto dei Wildcats nella trasferta a TCU, e martedì c’è la sfida contro i rivali di Kansas.

14-Iowa State Cyclones

Una sconfitta di misura contro Kansas non è necessariamente una brutta notizia per i Cyclones che si sono ben battuti. Martedì avranno un altro test difficile contro Texas.

15-Arizona Wildcats

La difesa di Arizona rimane penalizzante. I Wildcats hanno fatto tirare Oregon col 53.1% dal campo nella sconfitta sul campo dei Ducks.

16-Baylor Bears

Boccata d’ossigeno per Baylor che era chiamata a vincere ad Oklahoma State, e così è stato nel 74-58 finale. Ora servirà continuità nella trasferta di martedì a Georgia Tech.

17-Auburn Tigers

Jaylin Williams ha segnato 21 punti nella vittoria di Auburn su Mississippi State. Mercoledì ad LSU un altra sfida interessante per testare questi Tigers.

18-Clemson Tigers

Anche i Tigers di Clemson continuano a stupire con 7 vittorie di fila, compreso il 72-64 su Duke si sabato, e si meritano il rientro in top-25.

19-Miami Hurricanes

Qualche passo falso di troppo ultimamente per Miami che ha perso 17 turnover nell’ultima sconfitta ad NC State.

20-Illinois Fightning Illini

La vittoria su Michigan State rilancia le ambizioni di Illinois. Ancora dubbi sulla profondità del roster, ma il programma è ben allenato. Lunedì big match con Purdue.

21-Duke Blue Devils

Scivola ancora Duke che ha perso a Clemson e sabato occhio alla sfida con Miami. Chi perde rischia di uscire anche dalla top-25.

22-Providence Friars

Il passo falso a Creighton non pregiudica l’avvio di stagione comunque ottimo e sopra le attese dei Friars che mercoledì sfidano Marquette.

23-Marquette Golden Eagles

Ecco proprio i Golden Eagles che dopo il colpaccio vincente contro UConn, si sono fermati a Xavier. La squadra non sembra ancora abbastanza solida per fare un vero cambio di passo, anche se è capace di combattere con chiunque.

24-Indiana Hoosiers

Nonostante le assenze Indiana ha riportato una bella vittoria contro Wisconsin (approfittando a sua volta dell’assenza di Wahl per i Badgers che al momento escono dalla top-25).

25-Arkansas Razorbacks

La sconfitta a Vanderbilt con 97 punti subiti lascia il segno per Arkansas che scivola ai limiti della top-25 (poche settimane fa era ampiamente in top-10 ma non ho mai nascosto i miei dubbi su questo programma).

In the hole: NC State, Saint Mary’s Gaels, Florida Atlantic, Rutgers, Boise State, Nevada.

Out: Missouri, Wisconsin, Ohio State.

Pronostici NCAAB Week 11: Big match settimanali

LUNEDI

Villanova-Georgetown

MICHIGAN STATE-PURDUE

Charleston-William & Mary

Minnesota-Illinois

Miami-Syracuse

MARTEDI

South Carolina-Mississippi

Mississippi State-Tennessee

North Carolina-Boston College

Butler-Creighton

KANSAS STATE-KANSAS

Tulane-Houston

Georgia Tech-NC State

Notre Dame-Florida State

Iowa State-Texas

Wisconsin-Penn State

Vanderbilt-Alabama

Kentucky-Georgia

New Mexico-San Jose State

Texas Tech-Baylor

Wake Forest-Clemson

MERCOLEDI

Seton Hall-Connecticut

Virginia-Virginia Tech

West Virginia-Tcu

Nebraska-Ohio State

Lsu-Auburn

Texas A&M-Florida

DePaul-Xavier

MARQUETTE-PROVIDENCE

Oklahoma State-Oklahoma

Missouri-Arkansas

Iowa-Nortwestern

California-Oregon

Colorado State-San Diego State

GIOVEDI

Michigan State-Rutgers

Maryland-Michigan

Minnesota-Purdue

Memphis-Wichita State

Monmouth NJ-Charleston

ILLINOIS-INDIANA

Gonzaga-Loyola Marymount

Utah-Washington State

Colorado-Washington

Arizona-Southern California

Arizona State-Ucla

Stanford-Oregon State

Pepperdine-Saint Mary’s

Santa Clara-Brigham Young

VENERDI

Richmond-Vcu

ST.JOHNS-VILLANOVA

New Mexico-Boise State

SABATO

Arkansas-Mississippi State

Ohio State-Iowa

Northwestern-Wisconsin

Xavier-Georgetown

Duke-Miami

KANSAS-TCU

Wake Forest-Virginia

Providence-DePaul

Oklahoma State-Iowa State

Kansas State-Texas Tech

ARIZONA-UCLA

Kentucky-Texas A&M

South Carolina-Aubutn

Lsu-Tennessee

Oklahoma-Baylor

Seton Hall-Marquette

North Carolina-NC State

Missouri-Alabama

Clemson-Virginia Tech

West Virginia-Texas

Saint Mary’-Santa Clara

Mississippi State-Florida

Pacific-Gonzaga

DOMENICA

Michigan-Minnesota

PURDUE-MARYLAND

Indiana-Michigan State

Connecticut-Butler

Cincinnati-Memphis

Houston-Temple

California-Oregon State

Colorado-Washington State

Quote Antepost: UConn perde terreno

I Connecticut Huskies perdono terreno non solo nel power ranking, ma anche nelle quote antepost dove sono dietro a ben 7 squadre. Meno contraccolpo per i Tennessee Volunteers e per gli Arizona Wildcats che nonostante le rispettive sconfitte rimangono davanti a UConn. La squadra favorita rimane sempre quella degli Houston Cougars @7 inseguiti a distanza dai Kansas Jayhawks @11 con una quota quasi doppia. Anche gli Alabama Crimson Tide @11 salgono alla grande.

