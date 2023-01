Pronostici NCAAB Week 12. Non è stata una bella settimana per le prime della classe, Houston e Kansas, che perdono entrambe e calano nel Power Ranking. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le quote e i big match della settimana dal 23 al 29 gennaio 2023.

Pronostici NCAAB Week 12: Power Ranking

1-Purdue Boilmakers

Purdue torna al comando dopo la dominante vittoria 61-39 in Minnesota e domenica è arrivato anche il successo su Maryland, nonostante il calo del secondo tempo dopo una prima frazione dominante.

2-Alabama Crimson Tide

Alabama ha superato anche l’ostacolo Missouri andando a vincere 85-64 in trasferta con 17 punti e 14 rimbalzi di Noah Clowney.

3-Kansas Jayhawks

Brutto ko, il 3° stagionale, in casa contro TCU che era sfavorita con +7.5. Lo sappiamo perché avevamo consigliato proprio gli Horner Frogs. Lunedì la settimana di Kansas inizia con una delicata trasferta a Baylor.

4-Tennessee Volunteers

I Vols hanno battuto in trasferta 77-56 LSU (dopo una bella affermazione anche contro Mississippi State), un altra prestazione importante per Tennessee che ha replicato bene alla sconfitta con Kentucky, e al momento si ritrova in top-4 (anche per demerito degli altri).

5-Kansas State Wildcats

Continuano a sorprendere i Wildcats che si portano a 17-2 di record dopo il 68-58 su Texas Tech. Mercoledì la sfida ad Iowa State ci dirà se Kansas State merita davvero la top 5.

6-Houston Cougars

Clamorosa sconfitta interna contro Temple per i Cougars che nella sfida di domenica erano favoriti con -19.5 punti di handicap. Per capire la portata dell’impresa di Temple, gli ospiti si giocavano @16 per la vittoria in moneyline. Brutto segnale per Houston che perde decisamente la #1 del ranking (e difficilmente la ritroverà perchè questo ko pesa troppo).

7-TCU Horned Frogs

La vittoria in Kansas per 83-60 è un altro tassello di una favolosa stagione per gli Horned Frogs finora, quasi sulla scia dei compagni del football. Martedì sfida interna contro Oklahoma ampiamente alla portata di TCU.

8-Texas Longhorns

Stabili i Longhorns che dopo la sconfitta ad Iowa State si sono prontamente ripresi con una non scontata vittoria in West Virginia con 23 punti del solito Marcus Carr.

9-Arizona Wildcats

Importante vittoria 58-52 per Arizona in casa contro UCLA, e per una volta non servono i ritmi alti ad Arizona per vincere.

10-UCLA Bruins

Ovviamente la sconfitta in Arizona si riflette anche nei power ranking ma i Bruins martedì hanno già l’occasione di rifarsi in Southern California, trasferta comunque non scontata anche in questo caso.

11-Virginia Cavaliers

25 punti e 10 rimbalzi di Armaan Franklin nella bella vittoria 76-67 a Wake Forest.

12-Xavier Muskeeters

La sconfitta con DePaul ha raffreddato gli animi dei Musketeers che nel weekend non hanno avuto problemi a superare Georgetown con 30 punti e 7 assist di Zach Freemantle.

13-UConn Huskies

Nelle ultime settimane il calo di UConn è stato evidente. E’ arrivata anche la sconfitta a Seton Hall prima della ripresa di domenica nel facile incrocio interno con Butler dominata 86-56. Venerdì la sfida (sempre in casa) contro Xavier deciderà chi sarà la migliore di Big East nel nostro power ranking.

14-Gonzaga Bulldogs

Up and down per i Bulldogs che non abbiamo ancora capito in questa stagione. In settimana conta poco il 99-90 con 38 punti di Drew Timme a Pacific, pesa molto di più la clamorosa sconfitta interna contro Loyola Marymount.

15-Baylor Bears

Pian piano Baylor prova a riprendersi e a risalire con la vittoria in Oklahoma, 4° successo consecutivo dei Bears.

16-Marquette Golden Eagles

Marquette ha offerto una bella prova nel 74-53 a Seton Hall con 22 punti di Kam Jones. Sabato trasferta abbordabile a DePaul, per continuare a salire.

17-Auburn Tigers

Facile successo 81-66 in South Carolina per i Tigers di Jhoni Broome (22 punti + 12 rimbalzi).

18-Clemson Tigers

Lo scivolone a Wake Forest è stato in parte coperto dalla vittoria di sabato 51-50 contro Virginia Tech. Per me Clemson rimane una squadra che merita la top-20.

19-Indiana Hoosiers

Prima la vittoria su Illinois, poi il successo di domenica su Michigan State. Dopo un periodo di calo (dovuto anche alle assenze) gli Hoosiers stanno ritrovando la quadra.

20-Duke Blue Devils

Doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi per Kyle Filipowski che guida i Blue Devils che provano a risalire. Lunedì trasferta importante a Virginia Tech.

21-Providence Friars

Altri 29 punti di Noah Locke e altra vittoria dei Friars per 75-64 su DePaul. Mercoledì un altra sfida fattibile per Providence in Big East, quella contro Butler.

22-Miami Hurricanes

Cala ancora Miami che ha perso a Duke, pur giocandosela nel 66-68 finale, con la squadra di coach Larranaga che merita di rimanere in top-25.

23-Arkansas Razorbacks

I Razorbacks hanno battuto Mississippi State, programma sempre più in difficoltà, ma la difesa di Arkansas ha comunque convinto.

24-Illinois Fightning Illini

Brutto ko interno contro Indiana, ma Illinois prima aveva vinto 4 partite giocando molto bene e merita di mantenere la top-25.

25-New Mexico Lobos

Entrano in top-25 i Lobos di Jamal Mashburn Jr (25 punti e 7 rimbalzi anche nell’ultima partita) con record di 18-2 dopo la vittoria nella sfida di conference contro Boise State che si presentava in grande forma (e che troviamo ai margini della top-25).

Pronostici NCAAB Week 12: Big Match settimanali

LUNEDI

Northwestern-Wisconsin

Virginia Tech-Duke

BAYLOR-KANSAS

Nevada-New Mexico

MARTEDI

Rutgers-Penn State

Illinois-Ohio State

NC State-Notre Dame

Florida State-Miami

Arkansas-Lsu

Mississippi-Missouri

Tcu-Oklahoma

Syracuse-North Carolina

Clemson-Georgia Tech

Vanderbilt-Kentucky

Boise State-Fresno State

IOWA STATE-KANSAS STATE

Texas-Oklahoma State

MERCOLEDI

CONNECTICUT-XAVIER

Florida-South Carolina

Nebraska-Northwestern

Tennessee-Georgia

Maryland-Wisconsin

Pittsburgh-Wake Forest

Texas Tech-West Virginia

Central Florida-Houston

Providence-Butler

Creighton-St.John’s

Auburn-Texas A&M

Alabama-Mississippi State

Minnesota-Indiana

San Diego State-Utah State

GIOVEDI

Michigan State-Iowa

Florida Atlantic-Middle Tennessee State

Memphis-Southern Methodist

Southern California-Ucla

Oregon-Colorado

MICHIGAN-PURDUE

Washington State-Arizona

Washington-Arizona State

Oregon State-Utah

VENERDI

Davidson-Saint Louis

Kent State-Buffalo

NEW MEXICO-AIR FORCE

SABATO

West Virginia-Auburn

Virginia-Boston College

Creighton-Xavier

Wake Forest-NC State

Oklahoma-Alabama

Missouri-Iowa State

Lsu-Texas Tech

DePaul-Marquette

Houston-Cincinnati

Georgia Tech-Duke

Wisconsin-Illinois

Baylor-Arkansas

Pittsburgh-Miami

Mississippi State-Tcu

Maryland-Nebraska

Florida State-Clemson

Washington-Arizona

Kansas State-Florida

TENNESSEE-TEXAS

Portland-Gonzaga

Virginia Tech-Syracuse

Kentucky-Kansas

Oklahoma State-Mississippi

Indiana-Ohio State

Washington State-Arizona State

Oregon-Utah

Byu-Saint Mary’s

DOMENICA

Penn State-Michigan

Villanova-Providence

PURDUE-MICHIGAN STATE

St.John’s-Georgetown

Iowa-Rutgers

Tulsa-Memphis

Quote Antepost: Houston ko, ma i Cougars rimangono favoriti

