Pronostici NCAAB Week 13. Andiamo a vedere cosa ci attende per questa settimana di College Basket, con tutti i big match di giornata, ma come sempre facciamo il punto della situazione col Power Ranking delle migliori squadre, e anche le quote antepost con alcuni consigli per possibili vincenti del titolo nazionale.

Pronostici NCAAB Week 13: Power Ranking

1-Purdue Boilmakers

Zach Edey ha segnato altri 38 punti nella vittoria di Purdue di domenica contro MSU. I Boilmakers mantengono giustamente la #1 nel ranking nazionale, ed Edey è il candidato principale al miglior giocatore.

2-Kansas Jayhawks

I Jayhawks si sono ripresi con una vittoria non scontata in Kentucky, contro i Wildcats che erano in ripresa. La qualità non manca per Kansas, ad iniziare da Jalen Wilson che ha segnato altri 22 punti con 8 rimbalzi. Martedì preparate i pop-corn, c’è la sfida contro Kansas State.

3-Tennessee Volunteers

I Voli hanno superato in modo eccellente anche l’ostacolo Texas bastato 82-71 con 27 punti + 8 rimbalzi di Olivier Nkamhoua.

4-Kansas State Wildcats

Doppia doppia di Keyontae Johnson e i Wildcats hanno battuto anche Florida. Forse non terranno la top-4 da qui a fine stagione, ma intanto i Wildcats si meritano questa posizione, anche perché parliamo dell’attuale capolista di Big-12.

5-Houston Cougars

Il 75-69 contro Cincinnati ha rimesso in pista i Cougars, ma se vi devo dire che è stata una prova convincente vi direi una bugia.

6-Alabama Crimson Tide

Brutto stop in Oklahoma per i Crimson Side che sognavano la #1 del ranking nazionale e invece si ritrovano fuori dalla top-5, anche perchè la sconfitta contro i Sooners è stata pesante.

7-Arizona Wildcats

Un dominante Azuolas Tubelis (25 punti + 10 rimbalzi) ha permesso ai Wildcats di passare senza problemi (95-72) anche a Washington. Prossima partita contro Oregon, ma Arizona punta dritta verso la top-5.

8-Baylor Bears

Baylor sta tornando e merita il rientro il top-10. Il momento difficile sembra superato e Keyonte George ha guidato i Bears con 24 punti nella vittoria su Arkansas.

9-Texas Longhorns

I Longhorns perdono terreno dopo la sconfitta nel big match in Tennessee e lunedì sono attesi ad un altra grande sfida contro Baylor.

10-TCU Horned Frogs

TCU perde subito ad inizio partita il proprio leader e perde anche la partita a Mississippi State, nonostante gli Horner Frogs se la siano giocata fino in overtime.

11-Virginia Cavaliers

Armaan Franklin è il leader di una squadra molto quadrata e completa, che arriva dalla bella vittoria 76-57 su Boston College. Top-10 in arrivo per Virginia, specialmente se lunedì i Cavaliers passeranno come atteso a Syracuse.

12-UCLA Bruins

Brusco stop della serie di 14 vittorie consecutive per i Bruins che hanno perso le ultime 2, compreso il 64-77 a USC, un doppio ko che fa perdere la top-10 a UCLA.

13-Gonzaga Bulldogs

Continuiamo a monitorare con qualche dubbio i Bulldogs che hanno vinto bene a Portland, ma contro un avversario debole. Questa volta niente Timme, gli onori della cronaca se li prende Julian Strawther con una prova da 40 punti che nel college è molto rara!

14-Iowa State Cyclones

I Cyclones si stanno giocando la Big-12 e in settimana avevano battuto perfino Kansas State, anche se poi è arrivato il ko di sabato in Missoiri.

15-Marquette Golden Eagles

Situazione molto fluida in Big East dove al momento ci sono tre squadre al comando con record di 9-2. Quella che preferiamo è Marquette che grazie a 24 punti e 10 assist di Tyler Kolek è passata a DePaul.

16-Indiana Hoosiers

Risalgono anche gli Hoosiers di Jackson-Davis, anche se il protagonista nella bella vittoria a Ohio State è stato Jalen Hood-Schifino con 24 punti. Martedì altra trasferta impegnativa in Maryland per Indiana.

17-Providence Friars

I Friars fanno parte del trio di testa in Big East. In tanti pensavano ad un calo di Providence rispetto allo scorso anno, ma così non è al momento. Bryce Hopkins continua a giocare alla grande e Providence è passata contro Butler e domenica ha replicato con una vittoria anche a Villanova.

18-Xavier Musketeers

Concludiamo il tris di Big East col programma più in calo e in difficoltà invece, Xavier che arriva da una brutta prestazione a Creighton. Mercoledì sarà importante la sfida interna contro i Friars.

19-UConn Huskies

Xavier in settimana aveva però battuto UConn, con gli Huskies che in poche settimane sono crollati dalla #1 ad uscire quasi dalla top-15. Martedì a DePaul non si può sbagliare.

20-Auburn Tigers

La sconfitta in West Virginia torna a far calare Auburn che mercoledì è chiamata al riscatto contro Georgia.

21-Memphis Tigers

Entrano in top-25 i Tigers di coach Penny Hardaway che in questa stagione stanno impressionando con l’attacco, messo in mostra anche nel 99-84 contro SMU.

22-Clemson Tigers

Ancora tigri, quelle di Clemson continuano al comando della conference con record di 10-1, anche se calano nel power ranking perchè l’82-81 a FSU è stato troppo faticoso.

23-Illinois Fightning Illini

Dopo la vittoria su Ohio State, gli Illini sono passati 61-51 anche in Wisconsin e in settimana avranno un altra sfida alla portata, in casa contro Nebraska.

24-Florida Atlantic Owls

Sorprendenti Owls che sono il miglior programma anche come rendimento nelle scommesse (15-4-1 ATS) oltre ad avere un record quasi perfetto di 21-1 dopo la vittoria su Western Kentucky. Giovedì sfida interessante a UAB per testare ancora il programma di FAU.

25-NC State Wolfpack

Ottima efficenza offensiva anche per NC State che, guidata dai 31 punti e 9 rimbalzi di D.J. Burns Jr, è passata anche a Wake Forest, trasferta per nulla scontata. Al momento in ACC i Wolfpack sono 5°, dietro anche a programmi come Pittsburgh e North Carolina che non sono in top-25, ma nel complesso preferisco NC State ancora. Sono invece usciti altri grossi programmi di ACC come Miami e Duke, ma anche Arkansas e New Mexico.

Pronostici NCAAB Week 13: Big match della settimana

LUNEDI

Syracuse-Virginia

Texas Tech-Iowa State

TEXAS-BAYLOR

MARTEDI

South Carolina-Mississippi State

Arkansas-Texas A&M

Illinois-Nebraska

Duke-Wake Forest

Boston College-Clemson

Miami-Virginia

KANSAS-KANSAS STATE

DePaul-UConn

Alabama-Vanderbilt

Mississippi-Kentucky

Maryland-Indiana

Iowa-Northwestern

Tcu-West Virginia

Nevada-San Diego State

MERCOLEDI

XAVIER-PROVIDENCE

Georgetown-Creighton

Purdue-Penn State

North Carolina-Pittsburgh

Louisville-Georgia Tech

Cincinnati-Tulsa

Auburn-Georgia

Florida-Tennessee

St.John’s-Seton Hall

Rutgers-Minnesota

Marquette-Villanova

NC State-Florida State

Oklahoma-Oklahoma State

Missouri-Lsu

Utah State-New Mexico

GIOVEDI

Ohio State-Wisconsin

Northwestern-Michigan

Uab-Florida Atlantic

Utah-Stanford

Arizona State-Oregon State

Wichita State-Houston

UCLA-WASHINGTON

Colorado-California

Arizona-Oregon

Southern California-Washington State

Gonzaga-Santa Clara

Saint Mary’s-San Francisco

VENERDI

Saint Louis-Vcu

San Diego STATE-BOISE STATE

Nevada-Air Force

Unlv-Fresno State

SABATO

Rutgers-Michigan State

Georgetown-UConn

Virginia Tech-Virginia

IOWA STATE-KANSAS

Baylor-Texas Tech

Notre Dame.Wake Forest

NC State-Georgia Tech

Marquette-Butler

Oklahoma State-Tcu

Memphis-Tulane

TENNESSEE-AUBURN

Iowa-Illinois

Clemson-Miami

South Carolina-Arkansas

Lsu-Alabama

Indiana-Purdue

KANSAS STATE-TEXAS

Charlotte-Florida Atlantic

Xavier-St.John’s

Mississippi State-Missouri

DUKE-NORTH CAROLINA

Ucla-Washington State

Creighton-Villanova

West Virginia-Oklahoma

Kentucky-Florida

Texas A&M-Georgia

Minnesota-Maryland

Southern California-Washington

Arizona-Oregon State

Arizona State-Oregon

SAINT MARY’S-GONZAGA

DOMENICA

Seton Hall-DePaul

MICHIGAN-OHIO STATE

Nebraska-Penn State

Tempe-Houston

Utah-California

Wisconsin-Northwestern

Colorado-Stanford

Quote Antepost: Houston resiste, attenzione a Purdue, Kansas e Tennessee

Gli Houston Cougars @7.00 rimangono i favoriti per la vittoria del titolo nazionale, unico programma in singola cifra, non mi convince per niente. Dietro ci sono sempre gli Alabama Crimson Tide @11.00 come i Purdue Boilmakers che su questa quota hanno valore, così come i Kansas Jayhawks @13.00 che per me rimangono una squadra che può puntare al titolo, stessa cosa per i Tennesseee Volunteers che si giocano alla stessa quota.

