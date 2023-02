Pronostici NCAAB Week 14, continua la stagione di College Basket e negli ultimi giorni sono cadute le big dei power ranking come Purdue, Tennessee e Kansas. Vediamo il Power Ranking e le quote antepost aggiornate, oltre ai big match che ci attendono questa settimana.

Pronostici NCAAB Week 14: Power Ranking

1-Purdue Boilmakers

I Boilmakers hanno perso nell’Indiana, ma rimangono 1° visto che dietro non ne approfitta nessuno, e Zach Edey ha comunque offerto un altra grande prova.

2-Alabama Crimson Tide

I Tide non falliscono contro LSU e si prendono la #2 in attesa della sfida di mercoledì contro Florida.

3-Houston Cougars

I Cougars hanno vinto a Wichita State in settimana e a Temple domenica. Risale Houston che però a mio avviso non merita la #1.

4-Texas Longhorns

E risalgono anche i Longhorns che hanno superato anche la difficile trasferta a Kansas State, prendendosi la rivincita sui Wildcats per un successo importante in chiave Big-12. Lunedì altra bella trasferta in Kansas.

5-Tennessee Volunteers

La sconfitta in Florida è stata deludente ma non ha lasciato scorie ai Vols che si sono ripresi con un successo a basso punteggio contro Auburn.

6-Arizona Wildcats

Se si mette a funzionare anche la difesa allora Arizona può dire la sua contro chiunque, lo abbiamo visto nel dominante 84-52 su Oregon State, avversario di basso livello, ma Azuolas Tubelis, Ballo e Kriisa completano un trio davvero potente.

7-Kansas Jayhawks

Brutta sconfitta ad Iowa State per 53-68 con i Jayhawks che sono in un momento di calo e la partita di lunedì contro i Longhorns diventa delicatissima.

8-Kansas State Wildcats

Calo di Kansas State che ha perso contro Texas e martedì c’è un interessante sfida contro TCU.

9-Baylor Bears

Dopo la sconfitta contro Texas (in una sfida comunque combattuta) i Bears hanno spazzato via 89-62 Texas Tech.

10-Iowa State Cyclones

I Cyclones continuano a fare lo yo-yo nel nostro power ranking, ma questa settimana si meritano la top-10 dopo la vittoria su Kansas.

11-UCLA Bruins

I Bruins hanno vinto 76-52 contro Washington con un super Jaime Jaquez Jr da 24 punti + 15 rimbalzi. Giovedì ad Oregon State i Bruins dovranno dimostrare di aver superato del tutto il momento di calo.

12-Xavier Musketeers

Grande settimana per Xavier che si prende il primato di Big East con le vittorie su Providence e St.John’s.

13-Virginia Cavaliers

Lo stop a Virginia Tech è stato un brutto colpo per i Cavaliers che martedì sono chiamati a riprendersi contro NC State. In particolare Virginia ha fallito col suo punto forte, la difesa che ha lasciato tirare gli Hokies quasi col 51% dal campo.

14-Indiana Hoosiers

25 punti per Trayce Jackson-Davis e un altra vittoria importante di Indiana che ha battuto la #1, Purdue, e martedì è attesa alla sfida contro Rutgers, altro programma di Big-10 che sta crescendo molto.

15-Marquette Golden Eagles

La vittoria su Butler era il minimo sindacale per Marquette che rimane stabile in top-15, in attesa della trasferta di martedì ad Uconn.

16-TCU Horned Frogs

Le assenze si fanno sentire come atteso per TCU che ha perso anche ad Oklahoma State, e martedì potrebbe arrivare un altro ko a Kansas State.

17-Saint Mary’s Gaels

Finora sono stato freddino con i Gaels, sempre “in the hole”, ma ora fanno giustamente l’ingresso in top-25 dopo la vittoria contro i rivalsi di Gonzaga.

18-Gonzaga Bulldogs

Proprio i Bulldogs scendono dopo il 70-78 OT a Saint Mary’s, in attesa della partita di giovedì contro San Francisco.

19-Providence Friars

I Friars hanno perso l’importante sfida a Xavier, pur giocandosela nel 83-85 OT, traditi dalla propria stella, Bryce Hopkins che ha tirato 3/14. Mercoledì occasione di riscatto contro i pessimi Hoyas.

20-Miami Hurricanes

Miami era uscita dalla top-25 ma a me continua a piacere come gruppo di talento guidato da Nijel Pack ed Isaia Wong, e con un allenatore d’esperienza in panchina. La vittoria a Clemson rilancia le ambizioni degli Hurricanes che rientrano direttamente in top-20.

21-Auburn Tigers

I Tigers hanno concesso solo 46 punti all’attacco dei Volunteers in Tennessee, ma non è bastato a vincere per la squadra di coach Bruce Pearl che ha tirato con un imbarazzante 23.6% dal campo segnando solo 43 punti.

22-UConn Huskies

La vittoria a Georgetown è minimo sindacale per gli Huskies che testeremo maggiormente martedì in casa contro Marquette.

23-NC State Wolfpack

Zitti zitti i Wolfpack continuano a vincere (72-64 su Georgia Tech con 24 punti e 8 rimbalzi di DJ Burns) e martedì saranno messi alla prova nella trasferta in Virginia.

24-Illinois Fighting Illini

Dopo 3 vittorie è arrivata la sconfitta 79-81 in Iowa, che è sempre un ko, ma gli Illini meritano di rimanere in top-25. Martedì la sfida contro Minnesota in casa non dovrebbe essere un problema per Illinois.

25-Clemson Tigers

Secondo ko di fila per i Tigers che rischiano di scivolare fuori dalla top-25, anche se rimangono al comando di ACC. In settimana vedremo come andrà la trasferta a UNC, se sarà il rilancio di Clemson o l’inizio del crollo.

In the hole: Rutgers, San Diego State

Out: Memphis, Florida Atlantic

Pronostici NCAAB Week 14: I big match della settimana

LUNEDI

Miami-Duke

KANSAS-TEXAS

MARTEDI

Indiana-Rutgers

UCONN-MARQUETTE

Wake Forest-North Carolina

Pittsburgh-Louisville

Tulane-Cincinnati

Texas A&M-Auburn

Georgia-Mississippi

Illinois-Minnesota

Virginia-NC State

Michigan State-Maryland

Missouri-South Carolina

Kentucky-Arkansas

Kansas State-Tcu

New Mexico-Nevada

MERCOLEDI

Michigan-Nebraska

Seton Hall-Creighton

Vanderbilt-Tennessee

West Virginia-Iowa State

South Florida-Memphis

Florida State-Syracuse

Georgia Tech-Notre Dame

Virginia Tech-Boston College

Oklahoma State-Texas tech

Houston-Tulsa

Providence-Georgetown

Villanova-DePaul

Penn State-Wisconsin

BAYLOR-OKLAHOMA

Mississippi State-su

Alabama-Florida

Utah State-San Diego State

GIOVEDI

PURDUE-IOWA

Florida Atlantic-Rice

Ohio State-Northwestern

Oregon State-Ucla

Gonzaga-San Francisco

Stanford-Arizona State

Oregon-Southern California

California-Arizona

VENERDI

Buffalo-Kent State

BUTLER-XAVIER

Dayton-Saint Louis

Air Force-New Mexico

Nevada-Fresno State

SABATO

Georgia-Kentucky

Maryland-Penn State

Florida State-Pittsburgh

Boston College-NC State

Texas-West Virginia

St.John’s-Providence

Georgetown-Marquette

Oklahoma-Kansas

Mississippi-South Carolina

North Carolina-Clemson

Illinois-Rutgers

Florida Atlantic-Louisiana tech

Notre Dame-Virginia Tech

AUBURN-ALABAMA

Creighton-Uconn

Nebraska-Wisconsin

Virginia-Duke

Tau-Baylor

Arkansas-Mississippi State

Tennessee-Missouri

Iowa State-Oklahoma State

Portland-Saint Mary’s

Oregon State-Southern California

Michigan-Indiana

Texas Tech-Kansas State

Miami-Louisville

California-Arizona State

Villanova-Seton Hall

Stanford-Arizona

Lsu-Texas A&M

Utah-Colorado

Gonzaga-Byu

Oregon-Ucla

Washington State-Washington

DOMENICA

Memphis-Temple

Minnesota-Iowa

Ohio State-Michigan State

NORTHWESTERN-PURDUE

Wichita State-Smu

Quote antepost: Houston rimane favorita

Gli Houston Cougars @7.50 rimangono i favoriti per il titolo nazionale e unico programma in singola cifra (io non sono d’accordo). Seguono Purdue Boilmakers @10, Alabama Crimson Tide @11 e la coppia formata da Kansas Jayhawks e Tennessee Volunteers entrambi @13 volte la posta. Con UCLA ed Arizona dalla Pac-12 si sale @15.

