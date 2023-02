Pronostici NCAAB Week 15. Purdue perde a sorpresa contro Northwestern, ne approfitta Alabama che si prende il primato nel nostro power ranking da cui spariscono di colpo Auburn, Clemson e Tcu. Vediamo anche i big match che ci attendono dal 13 al 19 febbraio e le quote antepost aggiornate, con Houston sempre favorita per la vittoria del titolo nazionale.

Pronostici NCAAB Week 15: Power Ranking

1-Alabama Crimson Tide

Abbiamo una nuova numero 1 e si tratta di Alabama ancora imbattuta in SEC dopo la vittoria 77-69 ad Auburn. I Crimson Tide tornano in campo mercoledì nel big match in Tennessee.

2-Houston Cougars

80-42 dominante su Tulsa per i Cougars che risalgono grazie a Marcus Sasser che ha segnato altri 25 punti. Giovedì sfida a SMU.

3-Purdue Boilmakers

Brutto stop per Purdue che scende dalla #1 alla #3 dopo aver perso a Northwestern (prima vittoria contro una #1 nella storia del programma dei Wildcats).

4-Texas Longhorns

I Longhorns guidati da 24 punti di Sir’Jabari Rice hanno vinto 94-60 contro West Virginia. La settimana inizia lunedì a Texas Tech, altra partita che Texas potrà portare a casa.

5-Kansas Jayhawks

Ritrovano la top-5 I Jayhawks dopo la vittoria 78-55 in Oklahoma. Martedì tocca alla trasferta ad Oklahoma State.

6-UCLA Bruins

I Bruins hanno chiuso il road-trip di Pac-12 con la vittoria 70-63 in Oregon con altri 25 punti + 12 rimbalzi della stella, Jaime Jaquez Jr. Martedì sfida contro Stanford, ampiamente alla portata dei Bruins.

7-Baylor Bears

Si rimettono in corsa i Bears che passano 72-68 a TCU, approfittando anche del calo degli Horner Frogs senza la sua stella in campo. Baylor apre la settimana lunedì contro West Virginia.

8-Virginia Cavaliers

23 punti di Armaan Franklin spingono i Cavaliers all’importante vittoria su Duke, con Virginia che merita il rientro in top-10.

9-Tennessee Volunteers

Calano i Vols che arrivano da un altra sconfitta con buzzer beater in una partita punto a punto contro Missouri che Tennesse ha lasciato tirare col 52.6% dal campo.

10-Arizona Wildcats

Lo stop a Stanford 79-88 è inaccettabile (a prescindere dai problemi di falli di Tubelis) per i Wildcats che tornano a deludere, e martedì arriva una sfida non scontata contro Utah.

11-Kansas State Wildcats

Continua il calo di Kansas State che ha perso 3 delle ultime 4 partite ed esce dalla top-10 dopo il 63-71 a Texas Tech dove sono pesati 23 turnover. Martedì partita da non sbagliare in Oklahoma.

12-Indiana Hoosiers

Vittoria non scontata per gli Hoosiers che continuano a scalare il mio power ranking dopo il 62-61 da sfavoriti in Michigan, con la stella Trayce Jackson-Davis che ha chiuso con 28 punti e 11 rimbalzi. Mercoledì partita a Northwestern.

13-Marquette Golden Eagles

Continuano gli avvicendamenti al vertice di Big East dove troviamo anche Marquette dopo l’89-75 contro Georgetown. Mercoledì partita delicatissima contro Xavier.

14-Xavier Musketeers

Troviamo subito dietro nel ranking proprio i Musketeers che hanno deluso nella sconfitta a Butler.

15-Iowa State Cyclones

I Cyclones hanno perso 56-64 in Oklahoma, un passo falso che fa perdere la top-10 ad Iowa State che mercoledì spera di riprendersi contro TCU che come abbiamo già detto è in difficoltà in questo periodo.

16-St.Mary’s Gaels

Logan Johnson ha segnato 34 punti e servito 6 assist nella vittoria dominante a Portland per i Gaels che mantengono il primato in Big West. Giovedì bella trasferta a San Diego State.

17-Gonzaga Bulldogs

Tornano a guadagnare qualche posizione i Bulldogs dopo l’88-81 contro BYU in cui non abbiamo visto il solito Timme a guidare Gonzaga, ma Julian Strawther con 26 punti. Giovedì trasferta a Loyola Marymount.

18-Miami Hurricanes

Scontro facile per Miami che non ha fallito nel 93-85 contro Louisville, pur concedendo tanto in difesa, ma in avanti ci ha pensato Nijel Pack con 22 punti. Lunedì sfida in North Carolina.

19-Providence Friars

Calano i Friars che hanno perso 2 delle ultime 3 partite, compreso il recente 68-73 a St.Johns che ha fatto scendere Providence non solo nel power ranking, ma anche nella classifica dei Big East dove ora sono 4°.

20-Creighton Bluejays

La prossima settimana i Friars ospiteranno proprio i Bluejays che sono in rilancio dopo il 56-63 contro UConn. Squadra con tanti talenti ma che finora non ha raccolto quanto atteso. Forse però in vista della march madness Creighton è al meglio.

21-Illinois Fightning Illini

Il 69-60 contro Rutgers non era scontato per gli Illini che si sono affidati ai 18 punti con 8 rimbalzi di Coleman Hawkins, anche se hanno potuto approfittare di assenze pesanti per gli Scarlet Knights.

22-San Diego State Aztecs

Gli Aztecs non mollano e risalgono in top-25 dopo la vittoria 82-71 contro UNLV. Mercoledì a Fresno State potrebbe arrivare un altra vittoria per SDST.

23-UConn Huskies

Brutta prova offensiva per Adama Sanogo e gli Huskies che hanno perso 53-56 a Creighton confermando il proprio calo, in attesa del match di sabato prossimo contro Seton Hall.

24-NC State Wolfpack

Superato il scioltezza anche l’ostacolo Boston College per i Wolfpack che sono passati 92-62 con 26 punti + 6 assist di Jarkel Joiner. Martedì trasferta a Syracuse per NC State.

25-Missouri Tigers

La vittoria contro Tennessee permette ai Tigers di rientrare nella top-25. Una vittoria contro un top-team che è ancora più importante viste le assenze di Missouri che in Tennessee ha segnato lo stesso 86 punti col proprio super attacco e il ritmo infernale del gioco. Martedì una sfida verità per capire chi si lancerà nella top-25 vista la trasferta ad Auburn, con i Tigers che sono stati tra le squadre uscite in questa settimana dalla top-25 (assieme a Tcu che come detto è in calo, e anche Clemson che ha perso l’importante sfida contro i rivali di UNC).

Out: Clemson, Auburn, Tcu

In the hole: Florida Atlantic, Nevada

Pronostici NCAAB Week 15: Big match della settimana

LUNEDI

North Carolina-Miami

Baylor-West Virginia

TEXAS TECH-TEXAS

MARTEDI

Ston Hall-Georgetown

South Carolina-Vanderbilt

Providence-Creighton

AUBURN-MISSOURI

Penn State-Illinois Lightning Illini

Syracuse-NC State

Duke-Notre Dame

Rutgers-Nebraska

Villanova-Butler

Georgia-Liu

Oklahoma State-Kansas

Oklahoma-Kansas State

Wisconsin-Michigan

Pittsburgh-Boston College

DePaul-St.John’s

New Mexico-Wyoming

MERCOLEDI

Florida-Mississippi

TENNESSEE-ALABAMA

Georgia Tech-Virginia Tech

Louisville-Virginia

Clemson-Florida State

Marquette-Xavier

Michigan State-Minnesota

Mississippi State-Kentucky

Northwestern-Indiana

Iowa State-Tcu

Texas A&M-Arkansas

Fresno State-San Diego State

Washington-Oregon

GIOVEDI

Middle Tennessee State-Florida Atlantic

MARYLAND-PURDUE

Southern Methodist-Houston

Memphis-Central Florida

Arizona State-Colorado

Byu-Santa Clara

Iowa-Ohio State

Arizona-Utah

Southern California-California

San Diego-Saint Mary’s

Loyola Marymount-Gonzaga

Ucla-Stanford

Washington State-Oregon State

VENERDI

Kent State-Eastern Michigan

Loyola Chicago-Dayton

Wyoming-Air Force

SAN JOSE STATE-NEW MEXICO

Wyoming-Air Force

SABATO

Wisconsin-Rutgers

Indiana-Illinois

Virginia-Notre Dame

Florida State-Boston College

Uconn-Seton Hall

West Virginia-Texas Tech

Lsu-South Carolina

Kentucky-Tennessee

Arkansas-Florida

Tcu-Oklahoma State

Kansas State-Iowa State

Texas-Oklhaoma

Miami-Wake Forest

Mississippi-Mississippi State

KANSAS-BAYLOR

Xavier-DePaul

Providence-Villanova

Virginia Tech-Pittsburgh

Alabama-Georgia

Missouri-Texas A&M

Arizona State-Utah

Syracuse-Duke

Pepperdine-Gonzaga

Louisville-Clemson

Minnesota-Penn State

St.John’s-Creighton

Washington-Oregon State

Arizona-Colorado

Utah State-Nevada

Vanderbilt-Auburn

Michigan-Michigan State

Southern California-Stanford

Saint Mary’s-Byu

Ucla-California

DOMENICA

Central Florida-Cincinnati

Nc State-North Carolina

Purdue-Ohio State

HOUSTON-MEMPHIS

Butler-Georgetown

Nebraska-Maryland

Northwestern-Iowa

Washington State-Oregon

Boise State-Unlv

Quote antepost: Tennesse scende invece di salire

Non cambiano di una virgola le prime 4 posizioni rispetto alla settimana scorsa, con gli Houston Cougars @7.50 che rimangono favoriti. La prima variazione è sui Tennessee Volunteers @13 che nonostante la sconfitta, scendono dalla quota @15 della scorsa settimana su Bet365 (???).

