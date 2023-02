Pronostici NCAAB Week 16. Come ogni lunedì aggiorniamo il power ranking con tante info sui top team, i big match che ci attendono questa settimana e le quote antepost che premiamo Houston che si è ripreso anche la #1 nel ranking nazionale

Pronostici NCAAB Week 16: Power Ranking

1-Houston Cougars

I Cougars si riprendono la #1 dopo la bella vittoria a SMU con 20 punti di Marcus Sasser che ha replicato domenica con altri 20 punti nella non scontata vittoria contro Memphis.

2-Alabama Crimson Tide

In settimana ha pesato il ko contro Tennessee, anche se i Crimson Tide si sono subito ripresi, sfogando la propria frustrazione nel 105-58 su Georgia con 21 punti di Brandon Miller.

3-Kansas Jayhawks

Risale anche Kansas dopo la bella vittoria 87-71 su Baylor con 21 punti e 13 rimbalzi di Jalen Wilson. Lunedì la settimana dei Jayhawks si apre con l’insidiosa trasferta a TCU.

4-Purdue Boilmakers

I Boilmakers domenica hanno dominato nel 82-55 su Ohio State con 26 punti e 11 rimbalzi di Zach Edey, ma come dimenticare la precedente sconfitta in settimana in Maryland dove Purdue ha tirato col 15.4% da tre perdendo 54-68=

5-UCLA Bruins

Meritano la top-5 i Bruins che si sono rimessi in pista alla grande, dominando come atteso contro California distrutta 78-43 con 20 punti e 8 rimbalzi di Jaime Jaquez Jr. Squadra compatta su entrambi i lati del campo, certamente la migliore di Pac-12, ed approposito di conference, giovedì è attesa ad una trasferta significativa nello Utah.

6-Texas Longhorns

Il faticoso 85-83 in overtime contro Oklahoma costa un altra posizione ai Longhorns, con 24 punti di Sir’Jabari Rice.

7-Baylor Bears

Un secondo tempo da incubo per i Bears superati 71-87 in Kansas dove, a dirla tutta, avevano giocato un buon primo tempo. Baylor rimane comunque stabile, anche per demeriti altrui, ma la trasferta di martedì a Kansas State assume un peso specifico se i Bears vorranno rimanere in top-10.

8-Virginia Cavaliers

Anche per Virginia, come per Texas, è arrivata una vittoria, ma troppo faticosa, in casa e contro un avversario che non è il massimo. I 15 punti di Kihei Clark e la difesa sono comunque bastati ai Cavaliers per avere la meglio 57-55 su Notre Dame, ma le prove convincenti sono altre.

9-Arizona Wildcats

Riprendono quota i Wildcats dopo il 78-68 su Colorado con 18 punti e 16 rimbalzi di Oumar Ballo che in combo con Tubelis forma il miglior frontcourt della nazione, punto. Sabato sfida sulla carta da vincere per i Wildcats contro i rivali di Arizona State.

10-Tennessee Volunteers

Alcuni ranking sono stati impietosi con i Vols, io li tengo in top-10, nonostante qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane. Lo scorso ranking citavamo la sconfitta con Missouri, questa settimana Tennessee è andata dalle stelle alle stalle, prima battendo la #1, Alabama, poi perdendo in Kentucky con una pessima prova dell’attacco. Io tutto sommato vedo ancora il bicchiere mezzo pieno per i Vols che martedì potranno già dimostrarlo nella trasferta a Texas A&M.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

11-Marquette Golden Eagles

La vittoria 69-68 su Xavier è stata faticosa ma importante nella complicata e intasata corsa al vertice di una spettacolare Big East. Al momento Marquette si merita il mio primato, ma già martedì a Creighton arriva un altro test interessante.

12-Indiana Hoosiers

Altra vittoria per Indiana, non scontata (71-68 su Illinois), un bel riscatto dopo la sconfitta punto a punto a Northwestern, e altra prova con la P maiuscola per la stella Trayce Jackson-Davis (26 punti + 12 rimbalzi). Martedì interessante trasferta a Michigan State.

13-Gonzaga Bulldogs

Continua a fare lo yo-yo Gonzaga, anche se le ultime 4 prestazioni tutte vinte riportano i Bulldogs vicino alla top-10, anche grazie al talento di Drew Timme che ha segnato 34 punti con 7 rimbalzi nel 97-88 di sabato a Pepperdine.

14-Kansas State Wildcats

La sconfitta in Oklahoma, la 2° di fila, ha raffreddato un pò l’entusiasmo sui Wildcats che però sabato si sono ripresi col 61-55 su Iowa State con 20 punti e 5 assist di Markquis Nowell. Kansas State c’è ancora.

15-Miami Hurricanes

In salita di 4 posizioni Miami dopo la bella vittoria 96-87 su Wake Forest dove si è tornato a scatenare l’attacco degli Hurricanes, guidato da Isaiah Wong (27 punti). Squadra piacevole da seguire, merita la top-15 al momento.

16-St.Mary’s Gaels

I Gaels, grazie a 27 punti di Logan Johnson, hanno superato anche l’ostacolo BYU per 71-65 e rimangono al comando della West Coast, ancora davanti a Gonzaga con cui ci sarà la resa dei conti questa domenica.

17-Providence Friars

Dopo la vittoria su Creighton, i Friars hanno riportato un bel successo anche contro Villanova con 21 punti + 10 rimbalzi di Ed Croswell. Mercoledì Providence gioca in Connecticut.

18-Xavier Musketeers

I Musketeers arrivano dal 82-68 su DePaul, ma la partita da vincere era quella in settimana contro Marquette, che come abbiamo già detto Xavier ha perso. Martedì i Musketeers ospitano Villanova e non possono sbagliare.

19-Iowa State Cyclones

Battuta d’arresto a Kansas State per i Cyclones che scendono nel ranking e martedì sono attesi alla difficile trasferta in Texas.

20-Creighton Bluejays

I Bluejays, dopo un periodo di appannamento, stanno tornando quelli che mi aspettavo nel pre-stagione, ovvero un programma pieno di talenti, guidati da Ryan Nembhard che ha segnato 16 punti nel 77-67 a St.John’s. Martedì arriva la sfida contro Marquette.

21-San Diego State Aztecs

Vittoria a basso punteggio per gli Aztecs ce nel 45-43 a Fresno State, hanno messo in mostra tutto il loro potenziale difensivo, e ritmi molto bassi che stanno facendo meritare la top-25 e il primato in Mountain West a questo programma.

22-Northwestern Wildcats

Rientrano in top-25 anche i Wildcats di Northwestern, con un Boo Buie da 21 punti nella vittoria di misura in casa contro Indiana a cui ha fatto seguito l’80-60 su Iowa di domenica.

23-UConn Huskies

Ventello di Jordan Hawkins nel 64-55 degli Huskies contro Seton Hall. Mercoledì sfida interna da non fallire contro Providence per i ragazzi del Connecticut.

24-TCU Horned Frogs

I Frogs sono tornati, anzi è tornato in campo Mike Miles Jr e dopo 4 vittorie TCU ha vinto, segnando 100 punti tondi tondi ad una delle migliori difese della nazione, quella di Oklahoma State. Lunedì i Frogs cercheranno conferme nel big match contro Kansas.

25-Texas A&M Aggies

2° posto in SEC per gli Aggies che hanno vinto le ultime 5 partite, compreso il recente 69-60 in Missouri (proprio i Tigers escono dalla top-25).

Pronostici NCAAB Week 16: Big match della settimana

LUNEDI

West Virginia-Oklahoma State

Duke-Louisville

Illinois-Minnesota

TCU-KANSAS

MARTEDI

Xavier-Villanova

Virginia Tech-Miami

Pittsburgh-Georgia Tech

KANSAS STATE-BAYLOR

Texas A&M-Tennessee

Missouri-Mississippi State

Creigthton-Marquette

Texas-Iowa State

Oklahoma-Texas Tech

Michigan State-Indiana

Arkansas-Georgia

San Diego State-Colorado State

MERCOLEDI

Boston College-Virginia

UCONN-PROVIDENCE

Clemson-Syracuse

Lsu-Vanderbilt

Florida-Kentucky

Maryland-Minnesota

Georgetown-St.John’s

Houston-Tulane

Notre Dame-North Carolina

South Carolina-Alabama

Auburn-Mississippi

Wisconsin-Iowa

Nc State-Wake Forest

Boise State-New Mexico

GIOVEDI

Ohio State-Penn State

Wichita State-Memphis

Rutgers-Michigan

ILLINOIS-NORTHWESTERN

Colorado-Southern California

California-Washington

Saint Mary’s-Pacific

Utah-Ucla

Stanford-Washington State

Gonzaga-San Diego

VENERDI

Vcu-Richmond

SETON HALL-XAVIER

Unlv-Air Force

Fresno State-Nevada

SABATO

Iowa-Michigan State

Nc State-Clemson

St.John’s-UConn

Villanova-Creighton

Texas Tech-Tu

Iowa State-Oklahoma

Georgia-Missouri

Alabama-Arkansas

BAYLOR-TEXAS

Arizona-Arizona State

Oklahoma State-Kansas State

Mississippi State-Texas A&M

Miami-Florida State

Kansas-West Virginia

Kentucky-Auburn

Pittsburgh-Syracuse

North Carolina-Virginia

Tennessee-South Carolina

Marquette-DePaul

Purdue-Indiana

Duke-Virginia Tech

Utah-Southern California

East Carolina-Houston

New Mexico-San Diego State

Gonzaga-Saint Mary’s

DOMENICA

Maryland-Northwestern

OHIO STATE-ILLINOIS

Georgetown-Providence

Memphis-Cincinnati

Michigan-Wisconsin

Colorado-Ucla

Stanford-Washington

Penn State-Rutgers

Quote antepost: Houston Cougars sempre al comando

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.