Pronostici NCAAB Week 17. Houston rimane la miglior squadra della nazione, ma se parliamo di quote di valore nelle scommesse attenzione a UCLA ed Indiana. Nelle singole partite Pittsburgh è la miglior squadra come rendimento ATS. Vediamo power ranking e tutti i big match di college basket che ci attendono questa settimana, con la March Madness che incombe.

Pronostici NCAAB Week 17: Power Ranking

1-Houston Cougars

Altri 22 punti di Marcus Sasser e vittoria liscia (76-57) dei Sougars su East Carolina. Nessuno concede pochi punti come i Cougars, appena 55.9 a partita.

2-Alabama Crimson Tide

Si confermano al 2° posto anche i Tide che hanno vinto una partita non scontata contro Arkansas (86-83) grazie a 24 punti di Brandon Miller. Mercoledì sfida interna contro Auburn in crisi.

3-Kansas Jayhawks

Jayhawks vicini ad un altro titolo di Big-12 dopo aver battuto anche West Virginia, e martedì arriva la sfida interna contro Texas Tech che Kansas può vincere.

4-UCLA Bruins

Salgono in top-4 Bruins che arrivano dal 78-71 nello Utah con 23 punti e 8 rimbalzi della stella, Jaime Jaquez Jr, e domenica si sono confermati andando a vincere anche in Colorado. Squadra ben bilanciata in attacco e in difesa, con molti giocatori di qualità e veterani. Per il titolo occhio ai Bruins che mi stanno convincendo sempre più.

5-Purdue Boilmakers

Scende invece Purdue che ha perso 71-79 in casa contro Indiana e giovedì è chiamata al riscatto in Wisconsin. Purdue mantiene il miglior rendimento a rimbalzo della nazione.

6-Baylor Bears

Jalen Bridges ha firmato la vittoria di Baylor contro i Longhorns per 81-72, un successo importante per i Bears che risalgono e che lunedì sono attesi alla trasferta interessante ad Oklahoma State.

7-Texas Longhorns

Proprio i Longhorns scendono dopo la sconfitta a Baylor e mercoledì sono attesi ad un altra trasferta per niente scontata a TCU.

8-Kansas State Wildcats

I Wildcats riprendono quota dopo la vittoria a Oklahoma State con 22 punti e 8 assist di Markquis Nowell. Mercoledì c’è la sfida interna contro Oklahoma da vincere.

9-Indiana Hoosiers

Gli Hoosiers meritano il rientro in top-10 dopo la vittoria a Purdue. Non solo Jackson-Davis, gli Hoosiers possono contare anche su Jalen Hood-Schifino che ha segnato 35 punti, conditi da 7 rimbalzi. Il resto dei ranking continuano a tenere più bassi Indiana rispetto a come la vediamo noi, ma sono certo che potranno fare l’ingresso in quasi tutte le top-10 se non sbaglieranno la prossima in casa contro Iowa.

10-Marquette Golden Eagles

Marquette prova a prendersi una complicata Big East, e arriva dal 90-84 su DePaul con 22 punti di Kam Jones. Prossima sfida a Butler, sulla carta facile per i Golden Eagles, anche se è sempre una trasferta.

11-Arizona Wildcats

Non è la prima volta che Arizona offre prove imbarazzanti in questa stagione, l’ultima è stata la sconfitta interna contro i rivali di Arizona State, un ko inaccettabile anche se arrivano di misura (88-89), con la difesa che ha fatto tirare i Sun Devils col 53.7% dal campo. Martedì delicata trasferta ad USC; vediamo se i Wildcats ci smentiranno subito vincendo, e rientrando in top-10.

12-Gonzaga Bulldogs

Gli Zags sono da tenere in considerazione anche quest’anno, c’è poco da fare, specialmente in West Coast dove hanno riaperto i conti grazie alla vittoria nel revenge game contro Saint Mary, battuta 77-68 con 19 punti di Drew Timme alla guida di quello che rimane il miglior attacco della nazione in termini di punti segnati (87.4). Mercoledì arriva una sfida che sa quasi di allenamento o poco più per Gonzaga, lo scontro interno contro Chicago State.

13-Virginia Cavaliers

I Cavaliers sembrano appannati in questo finale di stagione, non solo per l’ultima sconfitta 63-71 in North Carolina, ma in generale per le prestazioni che stanno offrendo, e la sfida contro Clemson di martedì è determinante per Virginia.

14-Tennessee Volunteers

Non è un periodo particolarmente felice nemmeno per i Vols che almeno hanno sfruttato lo scontro facile contro South Carolina, macinata 85-45, ma la vera sfida attesa è quella di martedì contro Arkansas.

15-UConn Huskies

Le vittorie su Providence e St.Johns, allungano la striscia vincente di Connecticut, e riportano in auge gli Huskies che erano partiti fortissimi (fino ad arrivare alla #1) per poi calare nella parte centrale di stagione, ma in questo finale sono tornati a crescere.

16-Xavier Musketeers

I Musketeers, limitati da assenze importanti, non arrivavano da un grande periodo, ma hanno incassato una bella vittoria 82-60 a Seton Hall che da morale in vista della trasferta a Providence si mercoledì.

17-San Diego State Aztecs

Continuano a salire gli Aztecs che hanno passato anche l’ostacolo della trasferta in New Mexico.

18-St.Mary’s Gaels

Il colpo fatale agli Zags non è arrivato con i Gaels che hanno perso a Gonzaga. St.Mary’s perde posizioni, ma merita di rimanere in top-20.

19-Miami Hurricanes

La sconfitta contro FSU è stata davvero un brutto passo falso per Miami che cala fino ai margini della top-20, e sabato gioca una sfida molto interessante contro Pitt.

20-TCU Horned Frogs

Mike Miles Jr è tornato e i Frogs sono tornati a vincere, lo hanno fatto anche a Texas Tech, con 24 punti della stella di TCU nel 83-82 finale. Mercoledì i Frogs ospitano i Longhorns.

21-Providence Friars

I Friars sono usciti pesantemente sconfitta dalla trasferta a Uconn e scendono nel ranking anche se poi domenica è arrivato l’88-68 a Georgetown, quasi una formalità battere gli Hoyas quest’anno in Big East, quindi una magra soddisfazione.

22-Pittsburgh Panthers

Al momento primi in AAC dopo aver dominato 99-82 anche Syracuse. Al momento i Panthers rimangono uno dei programmi più sottovalutati dagli analisti, e anche dai bookmakers. Non è un caso che siano la miglior squadra dell’intera nazione come rendimento nelle scommesse (20-8-1 ATS).

23-Maryland Terrapins

Momento positivo per i Terrapins che meritano il rientro in top-25 scavalcando proprio i Wildcats che hanno battuto domenica

24-Northwestern Wildcats

Squadra da alti e bassi davvero difficile da decifrare per me. La tengo in top-25 visto che è stata capace anche di recente di grandi vittorie, come di passi falsi inattesi come la pesante sconfitta in Maryland o il precedente 62-66 in Illinois, per una squadra che in trasferta ha un rendimento molto inferiore a quello che produce in casa.

25-Nevada Wolfpack

E’ da inizio stagione che valutiamo positivamente i Wolfpack e sono contento che facciano il loro ingresso in top-25 dopo il 60-56 a Fresno State. Lunedì in Wyoming potranno confermare il loro status.

Pronostici NCAAB Week 17: Big match settimanali

LUNEDI

Florida State-North Carolina

OKLAHOMA STATE-BAYLOR

Iowa State-West Virginia

Wyoming-Nevada

MARTEDI

Butler-Marquette

Duke-NC State

Syracuse-Georgia Tech

Virginia-Clemson

Georgia-Florida

Vcu-Saint Louis

Indiana-Iowa

Wake Forest-Boston College

Seton Hall-Villanova

Louisville-Virginia Tech

Kansas-Texas Tech

Boise State-San Diego State

Nebraska-Michigan State

TENNESSE-ARKANSAS

Mississippi State-South Carolina

Mississippi-Texas A&M

New Mexico-Fresno State

MERCOLEDI

UConn-DePaul

PROVIDENCE-XAVIER

Kentucky-Vanderbilt

Alabama-Auburn

Ohio State-Maryland

Notre Dame-Pittsburgh

Kansas State-Oklahoma

Creighton-Georgetown

Tcu-Texas

Gonzaga-Chicago State

Lsu-Missouri

Northwestern-Penn State

Unlv-Utah State

GIOVEDI

Houston-Wichita State

Illinois-Michigan

Minnesota-Rutgers

Ucla-Arizona State

Smu-Memphis

Oregon State-Stanford

Wisconsin-Purduete

SOUTHERN CALIFORNIA-ARIZONA

Oregon-California

Washington-Washington Sta

VENERDI

Saint Louis-Dayton

Tulane-East Carolina

COLORADO STATE-NEW MEXICO

SABATO

Texas A&M-Alabama

Michigan State-Ohio State

Providence-Seton Hall

Baylor-Iowa State

Auburn-Tennessee

Arkansas-Kentucjy

Virginia-Louisville

West Virginia-Kansas State

Marquette-St.John’s

Oklahoma-Tcu

Missouri-Mississippi

TEXAS-KANSAS

Oregon-Stanford

Syracuse-Wake Forest

Nevada-Unlv

Colorado-Utah

Texas Tech-Oklahoma State

Miami-Pittsburgh

North Carolina-Duke

Xavier-Butler

Villanova-UConn

Clemson-Notre Dame

Vanderbilt-Mississippi State

DePaul-Creighton

San Diego State-Wyoming

Ucla-Arizona

Southern California-Arizona State

DOMENICA

Penn State-Maryland

MEMPHIS-HOUSTON

Purdue-Illinois

Iowa-Nebraska

Indiana-Michigan

Rutgers-Northwestern

Minnesota-Wisconsin

Quote antepost: UCLA ed Indiana quote di valore

Gli Houston Cougars rimangono al comando delle lavagne su Alabama Crimson Tide e Kansas Jayhawks, in perfetta sintonia anche con le prime posizioni del nostro power ranking, ma nelle retrovie farei attenzione agli Indiana Hoosiers che @26.00 volte la posta rappresentano un buon investimento, anche se la quota che ritengo di maggior valore in questo momento è più bassa, ma riguarda una squadra che abbiamo celebrato anche nel power ranking e che entra di diritto in top-4, gli UCLA Bruins @13.00.

