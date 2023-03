Pronostici NCAAB College Tournament. L’aria di March Madness si inizia a fare sentire ufficialmente con la fine della stagione regolare di College Basket, in attesa del grande ballo, il torneo NCAA, ma prima ci sono i tornei di conference. Andiamo a vedere il consueto power ranking e le sfide più interessanti che ci attendono, con programma, quote e consigli per le scommesse di questa settimana.

Pronostici NCAAB College Tournament: Power Ranking

1-Houston Cougars

Non cambia la #1, Houston che ha chiuso la stagione con altre 2 vittorie, compresa quella a Memphis che non era necessaria, per un record di 29-2.

2-UCLA Bruins

Altri 22 punti con 10 rimbalzi per Jaime Jaquez Jr che ha guidato i Bruins ad una vittoria contro i rivali di Pac-12 (vinta) di Arizona, battuti 82-73, e questo vale il seed #1 al torneo Pac-12.

3-Kansas Jayhawks

I Jayhawks non erano costretti a vincere in Texas visto che possono già pensare al torneo di Big12 da #1, e infatti è arrivata una sconfitta indolore che non scalfisce la top-3 di uno dei migliori programmi della nazione, giusto candidato al titolo nazionale.

4-Purdue Boilmakers

I Boilmakers hanno chiuso l’anno con la vittoria su Illinois, dopo quella in Wisconsin, per un record di 26-5, e complici alcuni passi falsi davanti, Purdue si riporta in top-4.

5-Alabama Crimson Tide

Anche Alabama aveva già in tasca la #1 per il torneo SEC, e la sconfitta a Texas A&M non intacca le ambizioni dei Crimson Tide che meritano la top-5.

6-Texas Longhorns

Operazione compiuta per i Longhorns che hanno chiuso la regular season con una bella vittoria interna, 75-59, contro Kansas, con 20 punti di Tyrese Hunter, ma questo non evita a Texas la #2 nel torneo Big12.

7-Marquette Golden Eagles

Battuta anche St.John’s per la #1 in Big East che merita i piani alti del ranking dopo un finale di stagione davvero travolgente, e con una stella come Kam Jones che ha segnato altri 23 punti.

8-Kansas State Wildcats

I Wildcats hanno perso l’ultima a West Virginia, e questo vuol dire seed #3 al torneo Big12.

9-Baylor Bears

Passo falso finale anche per i Bears che si erano riaccesi a febbraio, ma hanno perso 58-73 ad Iowa State e partiranno col seed #4 al torneo Big12.

10-Gonzaga Bulldogs

Gonzaga merita il rientro in top-10 dopo aver macinato 104-65 Chicago State, anche se sarà seed #2 nel torneo di West Coast.

11-Indiana Hoosiers

Indiana ha risposto bene alla sconfitta in Iowa, vincendo l’ultima contro Michigan, una sfida combattuta in OT in cui gli Hoosiers hanno dimostrato buona forma, ad iniziare da Jackson-Davis, una delle grandi stelle della nazione.

12-UConn Huskies

Finale di stagione in crescita per gli Huskies che hanno vinto 71-59 anche una non semplice trasferta a Villanova, con 24 punti di Jordan Hawkins. Avrranno solo la #4 al torneo Big East, ma possono vincerlo.

13-Miami Hurricanes

Miami ha vinto una partita determinante contro Pittsburgh e avrà il seed #1 in ACC che può vincere. Anche quest’anno la squadra di Larranaga si è dimostrata competitiva (e di solito da il suo meglio a marzo). Aspettiamone delle belle.

14-Virginia Cavaliers

Jayden Gardner e i Cavaliers non hanno fallito l’ultima facile partita contro Louisville ma saranno #2 nel torneo ACC. Io continuo a ritenere quello di Virginia un buon programma.

15-Arizona Wildcats

I Wildcats hanno fallito nel big match contro UCLA e avranno la #2 al torneo Pac-12, ma la verità è che Arizona ha un buon pùrogramma, che però non sembra abbastanza completo per rivaleggiare contro UCLA che invece si conferma ottima su entrambi i lati del campo.

16-San Diego State Aztecs

Vittoria anche in Wyoming e seed #1 al torneo Mountain West (che dovrebbero vincere) per gli Aztecs che salgono ancora nel ranking, anche grazie alle qualità di Jaedon LeDee e ad un ottima difesa.

17-Xavier Musketeers

Colby Jones ha segnato 20 punti con 8 rimbalzi nel successo di Xavier su Butler. I Musketeers sono seed #2 al torneo Big East.

18-St.Mary’s Gaels

Nonostante la sconfitta a Gonzaga (68-77), battuta nel primo scontro stagionale, i Gaels rimangono la #1 nel torneo West Coast, una rarità.

19-Texas A&M Aggies

Sorprendenti Aggies che con la vittoria su Alabama si sono assicurati il seed #2 al torneo di SEC, in una conference davvero competitiva.

20-Tennessee Volunteers

Finale di stagione preoccupante per i Vols che erano arrivati anche in top-5 lungo l’anno, poi un calo netto e la sconfitta anche ad Auburn che costringe Tennessee ad essere solo seed #5 al torneo di SEC.

21-Creighton Bluejays

A DePaul 84-70 per i Bluejays che rientrano in top-25 con un ottimo Trey Alexander e un gruppo che ad inizio anno avevo messo anche in top-10 visto che mi convinceva; poi un periodo di calo, ma ora Creighton sembra tornata e ha un roster di qualità che gli ha permesso di strappare il seed #3 nella complicata Big East.

22-Duke Blue Devils

Chi si rivede! Proprio lo sprint finale mi fa riportare Duke tra le top-25, con un Kyle Filipowski ispirato (22 punti e 13 rimbalzi) nella vittoria in North Carolina, contro i grandi rivali.

23-Missouri Tigers

La vittoria su Mississippi vale il seed #4 in SEC ai Tigers. Squadra spettacolare con un grande attacco che può mettere in difficoltà chiunque, ma per vincere secondo me mancano peso e centimetri qui in Missouri.

24-TCU Horned Frogs

Alti e bassi, dovuti anche agli infortuni importanti, anche se l’ultima sconfitta in Oklahoma lascia un pò il segno per i Frogs solo #6 al torneo Big12.

25-Iowa State Cyclones

A sorpresa metto i Cyclones nell’ultima posizione del power ranking, reduci da una grande vittoria 73-58 a Baylor che vale il seed #5, per nulla scontato, in Big12. Iowa State era in ballottaggio con i rivali dell’Iowa, anche se Kris Murray e compagni, dopo la vittoria nell’Indiana, sono caduti nell’ultima in casa, domenica contro Nebraska, un risultato che ha raffreddato un po le mie stime sugli Hawkeyes, preferendogli i Cyclones.

Pronostici NCAAB College Tournament: i maggiori Conference Tournament

ACC Conference Tournament

Duke riparte da favorita per la vittoria del torneo ACC anche se il programma in rifondazione dopo i saluti di Paolo Banchero, ha vissuto di alti e bassi, come l’altra grande di questa conference, North Carolina, che ha iniziato un nuovo corso. In tutto questo occhio a Miami, ne ho già parlato bene nel ranking, e per me gli Hurricanes (8-2 nelle ultime 10 partite) hanno tutto per poter vincere questo torneo, succedendo così a Virginia Tech e Georgia Tech che avevano vinto, un pò a sorpresa, nelle ultime 2 stagioni, a conferma di quanto comunque i tornei di conference siano difficili da prevedere, e sia meglio cercare quote alte e azzardi di valore.

QUOTE ACC

Duke @3.70

Miami @4.50

Virginia @4.50

North Carolina @7.50

Clemson @8.50

Pittsburgh @12

NC Satte @15

Wake Forest @36

Virginia Tech @45

Syracuse @70

Boston College @150

Notre Dame @200

Georgia Tech @250

Louisville @250

Florida State @250

ULTIMI VINCITORI ACC

2022 Virginia Tech

2021 Georgia Tech

2020 COVID-19

2019 Duke

2018 Virginia

ACC Tournament Schedule

First Round – Tuesday, March 7

No. 12 Florida State vs. No. 13 Georgia Tech – 2:00 p.m. ET

No. 10 Boston College vs. No. 15 Louisville – 4:30 p.m. ET

No. 11 Virginia Tech vs. No. 14 Notre Dame – 7:00 p.m. ET

Second Round – Wednesday, March 8

No. 8 Syracuse vs. No. 9 Wake Forest – 12:00 p.m. ET

No. 5 Pittsburgh vs. FSU/GT winner – 2:30 p.m. ET

No. 7 North Carolina vs. BC/Louisville winner – 7:00 p.m. ET

No. 6 N.C. State vs. VT/ND winner – 9:30 p.m. ET

Quarterfinals – Thursday, March 9

No. 1 Miami vs. TBA

No. 4 Duke vs. TBA

No. 2 Virginia vs. TBA

No. 3 Clemson vs. TBA

TIPS: MIAMI HURRICANES @4.50

Big Ten Conference Tournament

Zach Edey e Purdue hanno chiuso un altra ottima stagione da 24-5, e il centro canadese è stato il 5° migliore della nazione in punti segnati (22.3) e 2° in rimbalzi (12.9). Con un giocatore del genere i Boilmakers sono sempre pericolosi e le quote per la vittoria del torneo di Big-10 sono crollate. Meglio puntare anche sulla quota alta di una sorpresa, Northwestern, che in stagione è rientrata spesso anche nella top-25 e ha una delle migliori difese della nazione, oltre ad aver già battuto 64-58 i rivali di Purdue in casa il 12 febbraio scorso.

QUOTE BIG TEN

Purdue @2.45

Indiana @7

Michigan State @7

Maryland @8

Northwestern @11

Illinois @14

Iowa @19

Michigan @19

Penn State @26

Wisconsin @51

Ohio State @75

Nebraska @250

Minnesota @500

ULTIMI VINCITORI BIG TEN

2022 Iowa

2021 Illinois

2020 COVID-19

2019 Michigan State

2018 Michigan

2023 Big Ten Tournament Schedule

First Round – Wednesday, Mar. 8

No. 13 Ohio State vs. No. 12 Wisconsin – 6:30 p.m. ET

No. 14 Minnesota vs. No. 11 Nebraska – 9:00 p.m. ET

Second Round – Thursday, Mar. 9

No. Rutgers vs. No. Michigan – 12:00 p.m. ET

TBD vs. No. 5 Iowa – 2:30 p.m. ET

No. 10 Penn State vs. No. 7 Illinois – 6:30 p.m. ET

TBD vs. No. 6 Maryland – 9:00 p.m. ET

Quarterfinals – Friday, Mar. 10

TBD vs. No. 1 Purdue – 12:00 p.m. ET

TBD vs. No. 4 Michigan State – 2:30 p.m. ET

TBD vs. No. 2 Northwestern – 6:30 p.m. ET

TBD vs. No. 3 Indiana – 9:00 p.m. ET

Semifinals – Saturday, Mar. 11

TBD vs. TBD – 1:00 p.m. ET

TBD vs. TBD – 3:30 p.m. ET

Championship – Sunday, Mar. 12

TBD vs. TBD – 3:30 p.m. ET

TIPS: PURDUE BOILMAKERS @2.45 / NORTHWESTERN WILDCATS @11.00

Big East Conference Tournament

Il dominio di Villanova in Big East si è decisamente interrotto in questa stagione, e questo ha aperto ad una delle conference più combattute, belle ed imprevedibili quest’anno, con Connecticut, Marquette e Creighton a farla da padrone secondo le quote. I Golden Eagles alla fine l’hanno spuntata come migliori in stagione regolare grazie a 9 vittorie nelle ultime 10 e un 16-3 di record di conference. L’attacco di Marquette è tra i più efficienti della nazione e, curiosità, i Golden Eagles sono in top-10 sia nelle statistiche di assist che di palle rubate.

QUOTE BIG EAST

Connecticut @3.75

Marquette @4.50

Creighton @5

Xavier @7.50

Villanova @11

Providence @18

Seton Hall @30

St.John’s @55

Butler @250

Georgetown @250

DePaul @250

ULTIMI VINCITORI BIG EAST

2022 Villanova

2021 Georgetown

2020 COVID-19

2019 Villanova

2018 Villanova

2023 Big East Tournament Schedule

First Round – Wednesday, Mar. 8

No. 8 St. John’s vs. No. 9 Butler – 3:00 p.m. ET

No. 7 Seton Hall vs. No. 10 DePaul – 5:30 p.m. ET

No. 6 Villanova vs. No. 11 Georgetown – 8:00 p.m. ET

Quarterfinals – Thursday, Mar. 9

No. 1 Marquette vs. Game 1 Winner – 12:00 p.m. ET

No. 4 UConn vs. No. 5 Providence – 2:30 p.m. ET

No. 2 Xavier vs. No. Game 2 Winner – 7:00 p.m. ET

No. 3 Creighton vs. Game 3 Winner – 9:30 p.m. ET

Semifinals – Friday, Mar. 10

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship – Saturday, Mar. 11

TBD vs. TBD

TIPS: MARQUETTE GOLDEN EAGLES @4.50

Big 12 Conference Tournament

Kansas ha vinto il torneo di conference 4 volte negli ultimi 10 anni, e anche in questa edizione i Jayhawks si presentano come squadra da battere, guidati dal miglior marcatore di Big-12, Jalen Wilson (19.6 punti). Texas e Baylor sono le principali indicate per battere Kansas. I Longhorns lo hanno fatto di recente e hanno uno dei migliori rating offensivi della nazione, anche se la differenza la fanno in casa. I Bears sono una squadra pericolosa col suo gioco da tre punti

QUOTE BIG-12

Kansas @3.70

Texas @4.80

Baylor @5.50

TCU @9

Kansas State @10

Iowa State @11

West Virginia @17

Texas Tech @40

Oklahoma @40

Oklahoma State @40

ULTIMI VINCITORI BIG-12

2022 Kansas

2021 Texas

2020 COVID-19

2019 Iowa State

2018 Kansas

2023 Big 12 Tournament Schedule

First Round – Wednesday, Mar. 8

No. 8 West Virginia vs. No. 9 Texas Tech – 7:00 p.m. ET

No. 7 Oklahoma State vs. No. 10 Oklahoma – 9:30 p.m. ET

Quarterfinals – Thursday, Mar. 9

No. 4 Baylor vs. No. 5 Iowa State – 12:30 p.m. ET

No. 1 Kansas vs. WVU/Texas Tech winner – 3:00 p.m. ET

No. 2 Texas vs. OSU/Oklahoma winner – 7:00 p.m. ET

No. 3 Kansas State vs. No. 6 TCU – 9:30 p.m. ET

Semifinals – Friday, Mar. 10

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship – Saturday, Mar. 11

TBD vs. TBD

TIPS: KANSAS JAYHAWKS @3.70 / BAYLOR BEARS @5.50

Pac-12 Conference Tournament

L’ultima volta in cui i Bruins hanno vinto il torneo di conference era il 2014, è giunto il momento di tornare a trionfare per uno dei programmi più compatitivi e completi della nazione, guidato da Jaime Jaquez con 17 punti di media a sera. L’avversario principale sarà Arizona, battuta nel finale di regular season e anche a Tucson a gennaio, nonostante anche i Wildcats abbiano diversi punti di forza come Azuolas Tubelis (19.6 punti) e Kerr Kriisa (5.5 assist), ma preferisco UCLA che ho consigliato anche come vincente del titolo nazionale, quindi ci credo.

QUOTE PAC-12

UCLA @2.35

Arizona @2.80

Souther California @8

Oregon @10

Arizona State @20

Washington State @22

Utah @35

Colorado @45

Washington @100

Stanford @100

Oregon State @250

California @250

ULTIMI VINCITORI PAC-12

2022 Timberwolves Arizona

2021 Warriors Oregon State

2020 COVID-19

2019 Browns Oregon

2018 Timberwolves Arizona

2023 Pac-12 Tournament Schedule

First Round – Wednesday, Mar. 8

No. 8 Washington vs. No. 9 Colorado – 3:00 p.m. ET

No. 5 Washington State vs. No. 12 California – 5:30 p.m. ET

No. 7 Utah vs. No. 10 Stanford – 9:00 p.m. ET

No. 6 Arizona State vs. No. 11 Oregon State – 11:30 p.m. ET

Quarterfinals – Thursday, Mar. 9

No. 1 UCLA vs. TBD

No. 4 Oregon vs. TBD

No. 2 Arizona vs. TBD

No. 3 USC vs. TBD

Semifinals – Friday, Mar. 10

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship – Saturday, Mar. 11

TBD vs. TBD

TIPS: UCLA BRUINS @2.35

SEC Conference Tournament

Chiudiamo col torneo di SEC, una delle conference più equilibrate e forti, con ben 5 programmi con 18+ vittorie stagionali. Alabama è la migliore (15-1 record di conference), guidata dal duo nel frontcourt, Brandon Miller e Noah Clowney, che insieme combinano per più di 30 punti a partita. L’unica squadra capace di battere Alabama è stata Tennessee (campione in carica inoltre), ma i Volunteers hanno vissuto un involuzione netta, pur rimanendo uno dei migliori programmi come efficenza difensiva, ma anche uno dei migliori nel creare seconde occasioni di attacco con 11.8 rimbalzi offensivi di media. In tutto questo occhio ancora una volta alla sorpresa Texas A&M che parte col seed #2. Il mio caffè lo punto sugli Aggies nella sempre difficile SEC Conference. Quota alta anche sui Missouri Tigers, e attenzione, un cippino @25 volte la posta si può mettere.

QUOTE SEC

Alabama @2.65

Tennessee @4

Kentucky @5.25

Texas A&M @6.50

Arkansas @15

Auburn @16

Missouri @25

Mississippi State @45

Vanderbilt @60

Florida @100

Mississippi @150

Georgia @150

South Carolina @150

LSU @150

ULTIMI VINCITORI SEC

2022 Tennessee

2021 Alabama

2020 COVID-19

2019 Auburn

2018 Kentucky

2023 SEC Tournament Schedule

First Round – Wednesday, Mar. 8

No. 12 South Carolina vs. No. 13 Ole Miss – 7:00 p.m. ET

No. 11 Georgia vs. No. 14 LSU – 9:30 p.m. ET

Second Round – Thursday, Mar. 9

No. 8 Florida vs. No. 9 Mississippi State – 1:00 p.m. ET

No. 5 Tennessee vs. SC/Ole Miss winner – 3:00 p.m. ET

No. 7 Auburn vs. No. 10 Arkansas – 7:00 p.m. ET

No. 6 Vanderbilt vs. Georgia/LSU winner – 9:30 p.m. ET

Quarterfinals – Friday, Mar. 10

No. 1 Alabama vs. TBD

No. 4 Missouri vs. TBD

No. 2 Texas A&M vs. TBD

No. 3 Kentucky vs. TBD

Semifinals – Saturday, Mar. 11

TBD vs. TBD

TBD vs. TBD

Championship – Sunday, Mar. 12

TBD vs. TBD

TIPS: TEXAS A&M AGGIES @6.50 / MISSOURI TIGERS @25.00

