Pronostici NCAAB Sweet 16. Andiamo a vedere tutte le prossime sfide del torneo NCAA di College Basket. La March Madness ha già proposto partite pazzesche nei primi due turni dello scorso weekend e ha mietuto le prime vittime eccellenti, su tutte Purdue e Kansas.

Risultati College Basket e antepost

Un weekend iniziale del torneo NCAAB con tante sorprese che hanno di fatto bruciato quasi tutti i milioni di bracket compilati. Per esempio sono già uscite le #1 Purdue (clamorosa sconfitta al primo turno contro il piccolo programma di Fairleigh Dickinson) e Kansas (campioni in carica eliminati da Arkansas) che per fortuna non sono tra le nostre selezioni. Abbiamo comunque perso qualche squadra anche noi rispetto ai consigli antepost che vi avevamo dato nella scorsa rubrica sulla March Madness di College Basket. La più importante è Marquette che vedevamo anche come papabile vincente, ma la East Region è stata davvero pazzesca nei primi due turni, e in quel quadro perdiamo anche i Memphis Tigers che erano l’azzardo a quota alta.

Rimane in corsa Alabama, sempre più favorita sia per la vittoria di South Region, che per la vittoria finale del titolo nazionale. Approposito di quote antepost, convincenti gli Houston Cougars che nonostante l’assenza di Sasser, hanno spazzato via Auburn. Alabama e Houston sono le due favorite. Qui sotto abbiamo riassunto le nostre giocate antepost, con le squadre già eliminate e quelle ancora in corsa (tra parentesi trovate anche la quota aggiornata rispetto a quella in cui l’abbiamo presa).

Da segnalare Connecticut che sta convincendo e si gioca la West Region dove abbiamo ancora in corsa pure UCLA, un altro programma che ha risposto molto bene ad alcune assenze preoccupanti. Sempre sul fronte sorprese, occhio a Miami. Il programma di Larranaga ci ha fatto felici lo scorso anno arrivando alle Elite Eight, ci proviamo anche questa volta, con la vittoria della East Region apertissima dopo l’eliminazione delle big, e inoltre in questo quadrante siamo ben coperti con Texas sua volta convincente. Ora tutto sta a Tennessee che è tornata a giocare come ad inizio stagione (quindi molto bene) e Michigan State che ha già messo a segno un paio di upset (tra cui quello su Marquette) e in panchina coach Tom Izzo da sempre qualcosa in più ai suoi.

Tornando alla South Region spendo altre due parole su un programma che non abbiamo giocato, ma che dal pre stagione seguo e vi segnalo come tra le squadre più complete e di talento, Creighton. Attenzione ai Bluejays vincenti del titolo nazionale. La quota è ancora di valore in doppia cifra @10.00, anche se è molto calata dopo le prime convincenti prove di Ryan Kalkbrenner e compagni, ma rimane un giocabile. Metteteci un caffettino per una squadra che arriva subito dopo le due grandi favorite Alabama e Houston, alla pari con UConn e davanti a programmi come UCLA, Tennessee e anche i Gonzaga Bulldogs di Drew Timme. Come vedremo dopo, i Bluejays giocheranno il turno di Sweet 16 contro la rivelazione Princeton.

Pronostici NCAAB Sweet 16: programma e top team

Ecco il programma della March Madness. Tra giovedì e venerdì si giocano le sfide di Sweet 16 e poi, senza soste, si continua nel weekend tra sabato e domenica con le sfide di Elite 8.

PROGRAMMA MARCH MADNESS

Sweet 16 March 23-24 CBS, TBS

Elite Eight March 25-26 CBS, TBS

Final Four April 1 CBS

National Championship Game April 3 CBS

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato americano per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB.

Pronostici NCAAB Sweet 16: le prossime sfide

East Region

Kansas State (3) v Michigan State (7)

Kansas State Wildcats (Big 12)

SU: 23-9

ATS: 20-12

O/U: 16-16

PPG: 75.5

OPPG: 69

Michigan State Spartans (Big Ten)

SU: 19-12

ATS: 15-16

O/U: 16-15

PPG: 70.2

OPPG: 67.4

Florida Atlantic (9) v Tennessee (4)

FAU Owls (C-USA)

SU: 31-3

ATS: 21-10-1

O/U: 16-15

PPG: 78.8

OPPG: 65

Tennessee Volunteers (SEC)

SU: 23-10

ATS: 17-16

O/U: 14-18

PPG: 71.8

OPPG: 58

South Region

Alabama (1) v San Diego State (5)

Alabama Crimson Tide (SEC)

SU: 29-5

ATS: 19-14-1

O/U: 15-18

PPG: 82.2

OPPG: 68.7

San Diego State Aztecs (MWC)

SU: 27-6

ATS: 15-15-2

O/U: 14-18

PPG: 72.1

OPPG: 63.6

Creighton (6) v Princeton (15)

Creighton Bluejays (Big East)

SU: 21-12

ATS: 16-17

O/U: 15-17-1

PPG: 76.6

OPPG: 68.5

Princeton Tigers (Ivy)

SU: 21-8

ATS: 15-12

O/U: 16-11

PPG: 76.1

OPPG: 68.7

Midwest Region

Houston (1) v Miami (5)

Houston Cougars (AAC)

SU: 31-3

ATS: 18-16

O/U: 15-18-1

PPG: 75.3

OPPG: 55.9

Miami Hurricanes (ACC)

SU: 25-7

ATS: 18-14

O/U: 14-17-1

PPG: 79.4

OPPG: 72.1

Texas (2) v Xavier (3)

Texas Longhorns (Big 12)

SU: 26-8

ATS: 17-17

O/U: 16-16-2

PPG: 77.9

OPPG: 67.4

Xavier Musketeers (Big East)

SU: 25-9

ATS: 18-15-1

O/U: 21-12-1

PPG: 81.4

OPPG: 74.1

West Region

UConn (4) v Arkansas (8)

Connecticut Huskies (Big East)

SU: 25-8

ATS: 21-11-1

O/U: 18-15

PPG: 78.5

OPPG: 65

Arkansas Razorbacks (SEC)

SU: 20-13

ATS: 16-16-1

O/U: 14-18-1

PPG: 74.4

OPPG: 67.4

UCLA (2) v Gonzaga (3)

UCLA Bruins (Pac-12)

SU: 29-5

ATS: 20-13-1

O/U: 16-18

PPG: 73.9

OPPG: 60.3

Gonzaga Bulldogs (WCC)

SU: 28-5

ATS: 13-18-1

O/U: 19-13

PPG: 86.5

OPPG: 73.9

