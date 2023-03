Pronostici NCAAB Final Four. Nel weekend si conclude la March Madness, ovvero il torneo NCAA di College Basket. Saranno Connecticut Huskies-Miami Hurricanes e San Diego State Aztecs-Florida Atlantic Owls a sfidarsi a Houston, quattro programmi inattesi a queste finali.

Statistiche, pick e curiosità March Madness

In questo torneo NCAAB stanno ripagando gli Under, usciti in 39 partite rispetto ai 25 Over che abbiamo registrato finora. Spaccate a metà le giocate sugli handicap (ATS) in cui gli Underdogs sono leggermente avanti 32-31-1 ATS rispetto ai favoriti.

Del resto in questa March Madness abbiamo visto letteralmente risultati pazzeschi ed eliminazioni inattese. Non è un caso che sommando i seed delle 4 squadre alle Final Four abbiamo il 2° numero più alto di sempre (solo nel 2011 più sorprese con Vcu, Butler, Kentucky e la stessa UConn) a conferma dei tanti risultati inattesi. Del resto avere programmi come FAU o SDST alle finali era davvero inatteso, e sfidandosi tra loro significa che uno di questi programmi si giocherà anche il titolo nazionale!

I grandi favoriti sono i Connecticut Huskies, squadra su cui abbiamo sempre supportato, mettendola anche #1 nel nostro ranking nelle prime settimane con le sfide non-conference, e tanto da averli giocati anche in antepost per la vittoria della loro Region, e anche del titolo nazionale quando la quota stava @17, ora si giocano @1.86, davanti a San Diego State Aztecs @4.75, Miami Hurricanes @5.50 e Florida Atlantic Owls @6.50.

Ecco il nostro recap antepost che al momento ci sta valendo già +11.5 unità. Se vincesse UConn sarebbe il botto finale.

SOUTH REGION

📌Alabama @2.80🔴

MIDWEST REGION

📌Miami Florida @15.00✅

📌Texas @5.00🔴

EAST REGION

📌Marquette @5.50🔴

📌Memphis @13.00🔴

WEST REGION

📌Connecticut @5.50✅

📌Ucla @4.25🔴

👑NATIONAL CHAMPIONSHIP 2023

📌Alabama @8.00🔴

📌Connecticut @17.00⏳⏳⏳

📌Marquette @21.00🔴

💰Profitto: +11,50 unità

Pronostici NCAAB Final Four: Connecticut Huskies-Miami Hurricanes

L’uscita di scena di Kansas ha spalancato le porte a UConn in West region con gli Huskies che ne hanno approfittato annichilendo prima Arkansas (88-65) e poi Gonzaga e Drew Timme, stracciati 82-54 alle Elite 8. Non c’erano stati probopermi nemmeno prima contro Saint Mary’s, e ovviamente al primo turno contro Iona. Queste 4 vittorie al torneo NCAAB sono arrivate con un margine enorme di +22.5 punti.

Purtroppo si sfidano le due nostre amate squadre visto che anche i Miami Hurricanes ci hanno fatto fare grandi colpi. Lo scorso anno li abbiamo presi fino alle Elite 8, quest’anno si sono migliorati conquistando giustamente le Final 4 dopo la bella vittoria su Texas. Isaiah Wong e compagni, dopo aver perso la finale del torneo ACC con Duke, hanno cambiato passo, non eliminando solo Texas, ma anche la grande favorita Houston superata 89-75. Prima bella vittoria anche contro Indiana e di fatto la sfida più difficile di Miami è stata quella contro Drake, battuta 63-56 al primo turno. Nel roster degli Hurricanes, oltre a Wong, ci sono altri 3 giocatori che viaggiano in doppia cifra di punti medi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici NCAAB Final Four: San Diego State Aztecs-Florida Atlantic Owls

Dopo essere usciti per due anni di fila al primo turno, gli Aztecs di Brian Dutcher sono arrivati fino alle Final 4 del grande ballo, una bella sorpresa per un programma che era quotato @80 per la vittoria del torneo nazionale ad inizio stagione. San Diego State ha eliminato il programma favorito per la vittoria finale, Alabama, e poi ha superato da sfavorita anche Creighton in Elite 8, in una sfida combattuta punto a punto dove la forza degli Aztecs, la difesa, si è fatta sentire ancora una volta.

Gli Owls sono solo la 3° testa di serie #9 a raggiungere le Final 4. Davvero un impresa quasi epica per FAU che, tolta la cenerentola Fairleigh Dickinson, l’ha vista eliminare programmi come Memphis, Tennessee e Kansas State, con un triplo upset. A Florida Atlantic va riconosciuta l’ottima qualità e l’equilibrio di una formazione che ha 3 giocatori in doppia cifra di punti segnati in attacco, ma è anche in top-20 nazionale come rating difensivo.

MVP, Adama Sanogo svetta su tutti

UConn favorita per il titolo nazionale e la stella degli Huskies, Adama Sanogo @3.50, ovviamente favorito per il titolo di MVP del torneo NCAAB, specialmente dopo le uscite di Alabama e Houston e delle loro stelle: Brandon Miller e Marcus Sasser. Ad impensierire Sanogo (che ha segnato 17.1 punti e 7.5 rimbalzi di media in stagione e ha limitato Timme a soli 12 punti, segnandone 28 contro Gonzaga) c’è il suo compagno di squadra Jordan Hawkins @4.50 che arriva da 44 punti totali segnati nelle ultime 2 sfide di Sweet 16 ed Elite 8.

Il salto con Jordan Miller @9.00 è ampio e Miami ha in lizza anche Isaiah Wong @12.00. Dall’altra parte c’è un duo alla guida di San Diego State, Darrion Trammell @12.00 e Matt Bradley @13.00 mentre il leader di FAU è Johnell Davis @15.00.

Ami gli Sport USA? Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC