Saranno Napoli e Inter, a Riad, a sfidarsi questa sera per la vittoria della Supercoppa italiana, per la prima volta con la formula final four. Napoli-Inter Finale di Supercoppa: pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli sta vivendo una stagione travagliata dopo la conquista dello scudetto nella passata stagione. Prima il cambio di allenatore, ora con il mercato invernale si sta provando a dare una sterzata in tutti i reparti. In Arabia Saudita è arrivata la vittoria convincente contro la Fiorentina in semifinale, con un cambio di modulo.

L‘Inter vola sulle ali dell’entusiasmo. Nonostante in campionato si ritrova dietro alla Juventus (con una partita in meno), i nerazzurri quest’anno possono centrare il primo obiettivo stagionale. Esclusa l’eliminazione in Coppa Italia, Lautaro Martinez e compagni stanno ponendo la loro candidatura a protagonisti in tutte le competizioni.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (5-4-1) – Gollini; Mazzocchi, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Politano, Cajuste, Lobotka, Kvaratskhelia; Simeone. All.: Mazzarri.

Inter (3-5-2)– Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.

Walter Mazzarri sembra intenzionato a confermare la squadra che ha battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale, con il capitando Giovanni Di Lorenzo a fare il braccetto di destra nei tre centrali e Giovanni Simeone riferimento offensivo.

Per Alessio Zerbin, autore di una doppietta contro i viola, panchina iniziale in quella che dovrebbe essere l’ultima partita stagionale con i partenopei, visto il passaggio in prestito al Monza.

Stessa formazione della semifinale per l’Inter con l’unica differenza di Stefan De Vrij titolare al posto di Alessandro Bastoni che è in dubbio per questa finale.

Dove vederla in TV

Napoli-Inter sarà trasmessa, in diretta su Canale 5 lunedì 22 gennaio 20.00.

Quote offerte dai bookmakers per Napoli-Inter

Favorita l’Inter per la vittoria della finale di Supercoppa offerta a quota 1.67 su Sisal e Snai. Il pareggio è quotato a 3.95 su AdmiralBet e Betway. La vittoria dei partenopei è pagata 5 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Supercoppa Italiana

Proviamo la quota del multigol Inter 2-4. I nerazzurri giocando bene creano tantissimi occasioni. Già in semifinale contro la Lazio, nonostante i tre gol segnati, si può dire che ne avrebbero potuti segnare di più (23 tiri, di cui 7 in porta).

Pronostico: Multigol 2-4 Inter a quota 1.83 Sisal e a quota 1.78 su Admiralbet

Pronostico Special per Napoli-Inter

Lautaro Martinez è il simbolo e capitano dell’Inter. Il suo guizzo in finale ci potrebbe stare. La quota del Marcatore Più a 2.20, che comprende anche pali e traverse, su Sisal è molto interessante.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-2 / 1-2 / 0-3

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione