Tutte le italiane del calcio sono state eliminate dalla Champions League, quindi in Europa ci rimangono solo il Bologna (che ha superato la Roma in un derby azzurro di Europa League) e la Fiorentina che va avanti nella “sua” coppa, la Conference League, nonostante i problemi in campionato. Entrambe pescano due avversarie inglesi ai quarti di finale delle rispettive competizioni: Aston Villa e Crystal Palace. Aggiornamenti Europa-Conference.

Aggiornamenti Europa-Conference: i prossimi impegni di Bologna e Fiorentina

Gli ottavi di finale di Europa League sono andati in archivio. Dopo il pareggio dell’andata, il Bologna ha superato la Roma nel derby italiano grazie a uno storico 4-3 all’Olimpico. Ad attendere la squadra di Italiano nei quarti di finale c’è una partita complicatissima contro l’Aston Villa. Gli inglesi, vincenti nello scontro diretto della prima fase, sono nettamente favoriti per il passaggio del turno (1,33) sia su Better che su Planetwin365, mentre il Bologna sale a 3,30.

Anche in Conference League incrocio Italia-Inghilterra. La Fiorentina, dopo aver eliminato il Rakow agli ottavi, sfiderà il Crystal Palace ai quarti. I viola inseguono il passaggio del turno fissato a 2,75, mentre quello dei londinesi è visto a 1,45.

Quote Antepost: gli aggiornamenti delle coppe europee

Non abbiamo più squadre italiane in corsa in Champions League, dopo la finale raggiunta dall’Inter lo scorso anno, ma andiamo comunque a vedere le quote antepost aggiornate per la vittoria finale della coppa più importante del calcio europeo. L’Arsenal @3.25 guida le lavagne come favorita su Bayern Monaco @4.33 e Barcellona @5.50 secondo Bet365 che ette poco dietro i campioni in carica del PSG @6 e poi c’è il Real Madrid @9. Chiudono in doppia cifra il Liverpool @10, l’Atletico Madrid @21 e o Sporting @51, con la squadra di Lisbona che è la “Cenerentola” del torneo giunti ai quarti di finale.

Proprio l’Aston Villa che sfiderà il Bologna è in pole position anche per la vittoria dell’Europa League a 2,75. Il punto di forza degli inglesi è Emery, un grande esperto della competizione: in carriera infatti ne ha già vinte quattro in carriera, tre con il Siviglia e una con il Villarreal. In seconda posizione c’è il Porto (6,00), mentre il Bologna (8,00) è preceduto anche dal Betis proposto a 7,00.

In Conference League la squadra italiana gioca con la grande favorita per per vincere il titolo, ovvero il Crystal Palace in pole a 3,50, completano il podio virtuale lo Strasburgo (5,00) e la Fiorentina (6,00), a cerca del primo successo dopo due finali perse.

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