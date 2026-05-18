La prima coppa europea a giocare la finale, mercoledì 20 giugno, è l’Europa League che giocherà l’atto conclusivo ad Istanbul. Vediamo analisi, statistiche, guida tv, probabili formazioni e il Pronostico Friburgo-Aston Villa 20 maggio 2026.

Pronostico Friburgo-Aston Villa 20 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Friburgo-Aston Villa, finale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Friburgo ha rimontato il Braga nella semifinale di ritorno, rispondendo al 2-1 portoghese del primo atto con un successo 3-1 firmato dal protagonista forse meno atteso sul tabellino, quel Lukas Kubler autore di una pesantissima e decisiva doppietta. Friburgo a caccia del primo trofeo internazionale della sua storia.

L’Aston Villa ha invece festeggiato davanti al pubblico amico del Villa Park travolgendo 4-0 il Nottingham, con doppietta in soli tre minuti dell’inesauribile John McGinn, e a sua volta rimontando il ko (0-1) patito nella semifinale d’andata. I Lions inglesi sognano di tornare sul “tetto d’Europa” 44 anni dopo il trionfo in Champions League.

Probabili Formazioni Friburgo-Aston Villa

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. All. Schuster.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Unai Emery.

Guida TV Calcio: dove vedere Friburgo-Aston Villa?

La partita Friburgo-Aston Villa, finale di UEFA Europa Leaguesi disputerà mercoledì 20 maggio 2026 dalle ore 21:00, al Tüpraş Stadyumu di Istanbul (Turchia) e sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Friburgo-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Friburgo-Aston Villa

Tra campionato e coppa tutte le partite del Friburgo hanno visto entrambe le formazioni andare a segno, compreso il 4-1 del fine settimana sul Lipsia in Bundesliga. Anche l’Aston Villa ha giocato 3 partite da Gol/Gol nelle ultime 4, e arriva dal 4-2 sul Liverpool in Premier. Nel primo scontro tra queste due formazioni andiamo con entrambe le squadre a segno per un raddoppio pieno in questa finale.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.