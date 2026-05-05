Il derby inglese per la semifinale di ritorno di Europa League si sposta sul campo dell’Aston Villa che dovrà rimontare dallo 0-1 dell’andata sul campo del Nottingham Forrest. Pronostico Aston Villa-Nottingham 7 maggio 2026.

Pronostico Aston Villa-Nottingham 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Aston Villa-Nottingham Forest match di ritorno per la semifinale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Nottingham Forest parte con il vantaggio dell’1-0 ottenuto nella gara d’andata al City Ground grazie alla rete su rigore di Chris Wood. Nonostante la recente sconfitta in campionato, il Nottingham ha dimostrato grande solidità difensiva in Europa League, vincendo le ultime due partite internazionali per 1-0. Il Forest arriva alla semifinale di ritorno con una buona spinta psicologica, avendo vinto tre delle ultime cinque gare e mantenendo la porta inviolata in Europa.

L’Aston Villa, invece, punta tutto sul fattore campo al Villa Park, dove ha recentemente travolto il Bologna per 4-0. I “Villans” stanno attraversando un momento complicato con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, inclusa la gara d’andata contro il Nottingham.

Probabili Formazioni Aston Villa-Nottingham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Bogarde; McGinn, Buendía, Rogers; Watkins. Allenatore: Emery.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Aina, Milenković, Morato, Williams; Anderson, Sangaré; Domínguez, Gibbs-White, Hutchinson; Wood. Allenatore: Pereira.

Guida TV Calcio: dove vedere Aston Villa-Nottingham?

La partita si giocherà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham. Diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Aston Villa-Nottingham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Aston Villa-Nottingham

Nelle ultime 15 sfide totali, l’Aston Villa è in vantaggio con 9 vittorie contro le 4 del Nottingham Forest (9 pareggi complessivi considerando uno storico più ampio). Tuttavia, negli ultimi 5 incontri tra Premier e Coppe, il bilancio è in equilibrio con vittorie da ambo le parti e un pareggio recente. Rispetto al 1-0 dell’andata questa volta puntiamo su entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.