Derby inglese per l’andata delle semifinali di Europa League, in campo giovedì sera dal City Ground di Nottingham col Forrest padrone di casa che ospiterà l’Aston Villa. Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026.

Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham-Aston Villa match di andata per la semifinale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

L’Aston Villa di Unai Emery ha vinto le ultime 5 partite giocate in questa edizione di Europa League. Nell’ultima di campionato, in Premier League, sconfitta esterna per 1-0 contro il Fulham il 25 aprile, anche se l’Aston Villa era stata impressionante nei quarti di finale, dove ha eliminato il Bologna con un punteggio complessivo di 7-1 (3-1 all’andata e 4-0 al ritorno al Villa Park).

Il Nottingham Forest, rigenerato dalla cura Vitor Pereira, ha mostrato solidità in casa perdendo solo 2 delle ultime 9 gare interne tra tutte le competizioni. Il Forest vive uno dei momenti migliori della stagione, trascinato da una straordinaria solidità casalinga e da un attacco prolifico. Nell’ultimo match vittoria schiacciante per 0-5 in casa del Sunderland il 24 aprile, con gol di Wood, Gibbs-White, Igor Jesus e Anderson. Al City Ground è reduce da due vittorie consecutive (4-1 al Burnley e 1-0 al Porto nei quarti di finale).

Probabili Formazioni Nottingham-Aston Villa

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (o Maatsen); Bogarde (o Onana), Tielemans; McGinn, Buendía (o Sancho), Rogers; Watkins.

Guida TV Calcio: dove vedere Nottingham-Aston Villa?

La sfida tra Nottingham Forest e Aston Villa, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Europa League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il City Ground di Nottingham. Il match sarà visibile in Italia sui canali Sky Sport (canale 252 o 253) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Nottingham-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Nottingham-Aston Villa

Il match di ritorno in campionato al City Ground è terminato 1-1 lo scorso 12 aprile. All’andata, al Villa Park, l’Aston Villa si era imposto per 3-1. Le due squadre si sono affrontate 136 volte nella loro storia: 64 vittorie per i “Villans”, 40 per i “Reds” e 32 pareggi. Anche per questo scontro andiamo con entrambe le squadre a segno. Il Nottingham ha segnato 15 gol nelle 8 partite di Europa League disputate finora. La squadra di Unai Emery continua a mostrare un gioco dominante (spesso oltre il 55% di possesso palla), ma ha mostrato qualche fragilità difensiva nelle ultime settimane.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.