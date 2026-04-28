Pronostico Nottingham-Aston Villa: derby inglese per l’andata della semifinale Europa League del 30-04-2026

Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026
Pronostici Europa League
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28 Aprile 2026

Derby inglese per l’andata delle semifinali di Europa League, in campo giovedì sera dal City Ground di Nottingham col Forrest padrone di casa che ospiterà l’Aston Villa. Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026.

Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham-Aston Villa match di andata per la semifinale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

L’Aston Villa di Unai Emery ha vinto le ultime 5 partite giocate in questa edizione di Europa League. Nell’ultima di campionato, in Premier League, sconfitta esterna per 1-0 contro il Fulham il 25 aprile, anche se l’Aston Villa era stata impressionante nei quarti di finale, dove ha eliminato il Bologna con un punteggio complessivo di 7-1 (3-1 all’andata e 4-0 al ritorno al Villa Park).

Il Nottingham Forest, rigenerato dalla cura Vitor Pereira, ha mostrato solidità in casa perdendo solo 2 delle ultime 9 gare interne tra tutte le competizioni. Il Forest vive uno dei momenti migliori della stagione, trascinato da una straordinaria solidità casalinga e da un attacco prolifico. Nell’ultimo match vittoria schiacciante per 0-5 in casa del Sunderland il 24 aprile, con gol di Wood, Gibbs-White, Igor Jesus e Anderson. Al City Ground è reduce da due vittorie consecutive (4-1 al Burnley e 1-0 al Porto nei quarti di finale).

Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026

Pronostico Nottingham-Aston Villa 30 aprile 2026

Probabili Formazioni Nottingham-Aston Villa

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangaré, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Aston Villa (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne (o Maatsen); Bogarde (o Onana), Tielemans; McGinn, Buendía (o Sancho), Rogers; Watkins.

Guida TV Calcio: dove vedere Nottingham-Aston Villa?

La sfida tra Nottingham Forest e Aston Villa, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Europa League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il City Ground di Nottingham. Il match sarà visibile in Italia sui canali Sky Sport (canale 252 o 253) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Nottingham-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Nottingham-Aston Villa
04/03/2025
21.00
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2.503.202.90
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2.503.202.85
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Le nostre scommesse su Nottingham-Aston Villa

Il match di ritorno in campionato al City Ground è terminato 1-1 lo scorso 12 aprile. All’andata, al Villa Park, l’Aston Villa si era imposto per 3-1. Le due squadre si sono affrontate 136 volte nella loro storia: 64 vittorie per i “Villans”, 40 per i “Reds” e 32 pareggi. Anche per questo scontro andiamo con entrambe le squadre a segno. Il Nottingham ha segnato 15 gol nelle 8 partite di Europa League disputate finora. La squadra di Unai Emery continua a mostrare un gioco dominante (spesso oltre il 55% di possesso palla), ma ha mostrato qualche fragilità difensiva nelle ultime settimane.

PRONOSTICO: GOL SI @1.76

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