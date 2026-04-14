Missione quasi impossibile per il Bologna impegnato in trasferta in Inghilterra al Villa Park, per provare rimontare l’1-3 dell’andata al Dall’Ara in questo ritorno dei quarti di finale di Europa League. Pronostico Aston Villa-Bologna 16 aprile 2026.

Pronostico Aston Villa-Bologna 16 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Aston Villa-Bologna match di ritorno per i quarti di finale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Bologna è chiamato a una disperata rimonta se vuole continuare a sognare in Europa, ma deve rimontare il pesante 1-3 dell’andata al Dall’Ara, e dovrà farlo in trasferta in Inghilterra, un impresa davvero difficile per gli emiliani che in caso di rimonta vincente sfiderebbero Porto o Nottingham Forest in semifinale. Da quando ha battuto 3-1 il West Brom a The Hawthorns (nel marzo 1967), il Bologna ha perso tutte e 5 le trasferte in Inghilterra nelle competizioni europee

L’Aston Villa ha a disposizione due risultati su tre, potrà beneficiare del calore del pubblico amico nel fortino Villa Park (nessuna sconfitta casalinga in questa EL) e guardare pure alla tradizione favorevole nei precedenti con la società bolognese. L’Aston Villa ha mantenuto la porta inviolata per 5 partite consecutive in casa contro squadre italiane nelle principali competizioni europee. L’ultimo giocatore a segnare al Villa Park con la maglia di una squadra italiana è stato Zbigniew Boniek, nella vittoria 2-1 della Juventus sui Villans in Coppa dei Campioni (nel marzo 1983). L’Aston Villa ha vinto 15 delle ultime 17 partite casalinghe nelle principali competizioni europee (1 pareggio, 1 sconfitta), vantando peraltro una striscia aperta di 8 successi di fila. Ha inoltre vinto 5 delle ultime 6 partite a eliminazione diretta disputate a Villa Park, perdendo soltanto contro l’Olympiacos (2-4) in Conference League (maggio 2024).

Probabili Formazioni Aston Villa-Bologna

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

Guida TV Calcio: dove vedere Aston Villa-Bologna?

La partita Aston Villa-Bologna, gara di ritorno dei quarti di finale UEFA Europa League si disputerà giovedì 16 aprile 2026 dalle ore 21:00, al Villa Park di Birmingham (Inghilterra) e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201) ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Aston Villa-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Aston Villa-Bologna

L’Aston Villa ha vinto 10 delle prime 11 partite disputate nell’Europa League 2025-26 (1 ko). Il Bologna ha perso 1-3 nella gara d’andata contro l’Aston Villa, subendo 3 gol per la seconda partita consecutiva di UEFA Europa League.

PRONOSTICO: VITTORIA ASTON VILLA @1.67

Scommesse Marcatori per Aston Villa-Bologna

Ollie Watkins ha segnato 9 gol nelle principali competizioni europee con l’Aston Villa e potrebbe diventare il primo giocatore a raggiungere quota 10 per il club (John McGinn e Peter Withe ne hanno segnati 9). Potrebbe anche essere il secondo giocatore dell’Aston Villa a segnare in tre partite europee consecutive da titolare, dopo John McGinn (che ne segnò 4 tra aprile 2025 e marzo 2026).

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.