Pronostico Friburgo-Braga: scommesse sulla semifinale di ritorno di Europa League del 7 maggio 2026

Pronostico Friburgo-Braga 7 maggio 2026
Pronostici Europa League
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5 Maggio 2026

Giovedì sera in Germania, dall’Europa-Park Stadion,si gioca il match di ritorno per la semifinale di Europa League, con i padroni di casa del Friburgo che dovranno ribaltare l’1-2 subito all’andata in Portogallo. Arbitra l’italiano Massa, occhio ai cartellini. Pronostico Friburgo-Braga 7 maggio 2026.

Pronostico Friburgo-Braga 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Friburgo-Braga match di ritorno per la semifinale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

I padroni di casa devono rimontare la sconfitta per 2-1 subita nella gara d’andata. Il Friburgo ha un rendimento incostante con 3 sconfitte nelle ultime 5 gare, tra cui il pareggio casalingo nell’ultimo turno di Bundesliga (1-1 contro il Wolfsburg). Il Friburgo ha faticato nelle ultime trasferte (sconfitte a Dortmund e Braga).

Il Braga ha vinto le ultime due sfide europee sempre col minimo scarto e sta vivendo un finale di stagione positivo, mantenendo un’ottima solidità soprattutto nelle competizioni europee mentre in campionato nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro l’Estoril. Il Braga non perde da cinque partite consecutive tra campionato ed Europa, pur avendo pareggiato le ultime due gare di campionato senza segnare. Nella gara d’andata, il Braga ha vinto nel finale grazie alla rete di Mario Dorgeles al 92°.

Pronostico Friburgo-Braga 7 maggio 2026

Pronostico Friburgo-Braga 7 maggio 2026

Probabili Formazioni Friburgo-Braga

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic. Allenatore: Schuster.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Lelo; Gomez, Gorby, Grillitsch, Martinez; Zalazar, Horta; Victor. Allenatore: Vicens.

Guida TV Calcio: dove vedere Friburgo-Braga?

La semifinale di ritorno di UEFA Europa League tra Friburgo e Braga è in programma giovedì 7 maggio 2026 all’Europa-Park Stadion. Diretta TV su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Diretta Gol e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Friburgo-Braga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Friburgo-Braga
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.803.754.50
1.733.904.75
1.773.804.40
1.753.704.40
1.753.804.35

Le nostre scommesse su Friburgo-Braga

All’andata il Braga ha vinto 2-1 con reti di Tiknaz e Dorgeles (al 92′); per il Friburgo ha segnato l’italiano Vincenzo Grifo e italiano sarà anche l’arbitro di questo ritorno, Davide Massa, si tratta di un arbitro dal cartellino piuttosto facile, specialmente nella stagione in corso con 5.0 cartellini di media tra tutte le competizioni. Nelle 3 direzioni stagionali di Europa League la media è di 4.00 gialli a partita, senza alcuna espulsione finora in questa competizione. La posta in palio è alta, e giochiamo su un match con almeno 5 cartellini, come già successo nella sfida di andata dove sono stati estratti 5 cartellini complessivi (3 per il Friburgo, 2 per il Braga).

PRONOSTICO: OVER 4.5 CARTELLINI @1.75

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