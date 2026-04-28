Torna l’Europa League e giovedì sera dall’Estádio Municipal de Braga vedrà in campo la prima semifinale, con i padroni di casa portoghesi che ospiteranno i tedeschi del Friburgo. Pronostico Braga-Friburgo 30 aprile 2026.

Pronostico Braga-Friburgo 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Braga-Friburgo match di andata per la semifinale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Braga è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 12 partite di Europa League e vanta un ottimo rendimento casalingo, con la porta inviolata nel 53% delle ultime 30 gare interne nel torneo.

Il Friburgo ha vinto 5 delle ultime 8 partite europee. In trasferta il rendimento è più alterno, con 7 sconfitte nelle ultime 14 uscite complessive.

Probabili Formazioni Braga-Friburgo

Braga (4-2-3-1): Magalhães; Victor Gómez, Niakaté, Lagerbielke, Lelo; João Moutinho, Vitor Carvalho; Ricardo Horta, Zalazar, Bruma; El Ouazzani.

Friburgo (4-4-2): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Dōan, Eggestein, Höfler, Grifo; Gregoritsch, Suzuki,

Guida TV Calcio: dove vedere Braga-Friburgo?

La sfida tra Sporting Braga e Friburgo, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Europa League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso l’Estádio Municipal de Braga. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport (canale 253) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Braga-Friburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Braga-Friburgo

Non esistono precedenti ufficiali tra lo Sporting Braga e il Friburgo. Entrambe le squadre hanno messo in luce un approccio prudente e una buona solidità difensiva, quindi consigliamo un match di andata da meno di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.