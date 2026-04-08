Dopo aver superato la Roma nel derby azzurro, continua il cammino in Europa League del Bologna che giovedì sera al Dall’Ara ospita un avversario davvero ostico per l’andata dei quarti di finale, gli inglesi dell’Aston Villa. Pronostico Bologna-Aston Villa 9 aprile 2026.

Pronostico Bologna-Aston Villa 9 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bologna-Aston Villa match di andata per i quarti di finale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Dopo lo spettacolare 4-3 rifilato alla Roma nel ritorno degli ottavi, il Bologna si gode una storica qualificazione ai quarti, un traguardo di prestigio per il club emiliano che ora si gioca le sue chance per provare ad avanzare ancora. Il Bologna inoltre arriva da una vittoria anche in campionato, sulla Cremonese. Sono stati 15 i punti collezionati dalla compagine di Italiano nella prima fase dell’Europa League, al termine della quale i rossoblù hanno vinto quattro partite, ne hanno pareggiate tre e ne hanno persa una soltanto. I rossoblù hanno mandato al tappeto FCSB, Salisburgo, Celta Vigo e Maccabi Tel Aviv, pareggiando contro Friburgo, Brann e Celta Vigo. Il decimo posto finale nella prima fase non è bastato a centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Ai playoff di nuovo il Brann con doppio successo per 1-0, prima del derby italiano con la Roma. Il Bologna ha perso solo una delle sue ultime 15 partite europee importanti (8 vittorie, 6 pareggi), proprio contro l’Aston Villa a settembre. È imbattuto da 11 partite: l’ultima squadra italiana con una striscia più lunga in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023-24).

L’Aston Villa, invece, si è piazzato al secondo posto nella prima fase a girone unico anche se con gli stessi punti dell’Olympique Lione capolista, premiato da una migliore differenza reti. Cammino quasi perfetto, quello degli uomini di Unai Emery, che hanno vinto sette partite. L’unico passo falso in occasione della trasferta in Olanda nella terza giornata, quando i Go Ahead Eagles si sono imposti 2-1. Inglesi super anche agli ottavi col doppio successo ai danni del Lilla, battuto 1-0 in Francia e poi 2-0 davanti al proprio pubblico. L’Aston Villa ha vinto le sue ultime sette partite di UEFA Europa League. Solo in cinque occasioni precedenti un club inglese ha vinto otto partite europee importanti consecutive, tutte dall’inizio della stagione 2022-23: West Ham (8 nel 2022-23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024-25) e Arsenal (8 nel 2025-26).

Probabili Formazioni Bologna-Aston Villa

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumí, Juan Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Bogarde, Konsa, Mings, Digne; Onana, Barkley; Rogers, McGinn, Buendía; Watkins. All. Emery.

Guida TV Calcio: dove vedere Bologna-Aston Villa?

La partita Bologna-Aston Villa, gara d’andata dei quarti di finale di Europa League si disputerà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna (ritorno al Villa Park di Birmingham il 16 aprile, sempre alle ore 21:00) e il match sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Bologna-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Aston Villa

Non sarà una sfida (doppia) inedita in Europa, poiché felsinei e lions si sono già affrontati due volte in competizioni UEFA. La prima risale al 22 ottobre 2024, fase a gironi di Champions e fini col 2-0 degli inglesi. grazie alle reti di John McGinn e Jhon Duran. La seconda è invece avvenuta proprio nella prima giornata della fase a gironi dell’attuale Europa League: 25 settembre scorso e ancora vittoria dell’Aston Villa, in quel caso per 1-0. Doppio Under e anche per questa sfida importante al Dall’Ara ci aspettiamo difese attente per un Under sui gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.