Dopo l’1-1 dell’andata al Dall’Ara è ancora tutto aperto per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League che si giocheranno giovedì sera allo Stadio Olimpico. Pronostico Roma-Bologna 19 marzo 2026.

Pronostico Roma-Bologna 19 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Roma-Bologna match di ritorno per gli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

La Roma è reduce da un ko pesante nella corsa Champions, in campionato contro il Como. La Roma ha pareggiato le ultime due partite di UEFA Europa League

Il Bologna ha espugnato il Mapei Stadium superando 1-0 il Sassuolo con gol di Dallinga. Il Bologna è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime dieci partite in una grande competizione europea (6V, 4N), Il Bologna ha vinto due delle ultime tre partite in trasferta contro la Roma in tutte le competizioni, ma ha perso 1-0 nella giornata inaugurale della Serie A 2025-26 allo Stadio Olimpico.

Probabili Formazioni Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gian Piero Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Pobega; Bernardeschi; Ferguson, Rowe; Castro. All. Vincenzo Italiano

Guida TV Calcio: dove vedere Roma-Bologna?

La partita Roma-Bologna, gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League si disputerà giovedì 19 marzo 2026 alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Roma-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Roma-Bologna

La Roma ha perso solo una delle cinque partite di UEFA Europa League giocate contro squadre italiane (2V, 2N), vincendo l’ultima in casa contro il Milan nei quarti di finale della stagione 2023-24. Dopo l’1-1 dell’andata, Bologna e Roma sono andate entrambe a segno in 4 degli ultimi 5 scontri diretti.

PRONOSTICO: GOL SI @2.00

Risultato Esatto Finale per Roma-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1. 2-0, 2-1.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.