Il PSG vuole un altro titolo internazionale per chiudere alla grande questo favoloso 2025 dall’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan dove mercoledì sfiderà il Flamengo, vincitore della Libertadores, in questa finale per la FIFA Intercontinental Cup. Pronostico PSG-Flamengo 17 dicembre 2025.

Pronostico PSG-Flamengo 17 dicembre 2025: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su PSG-Flamengo match valido per la FIFA Intenational Cup, con le migliori scommesse sulla rinnovata Coppa Intercontinentale, competizione che riprende il nome storico del torneo con un format simile al Mondiale per Club nella sua versione precedente all’allargamento.

Il PSG di Luis Enrique ha avuto accesso diretto alla finale grazie al trionfo nell’ultima Champions League, conquistata con un netto 5-0 sull’Inter nell’atto conclusivo. Dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, i parigini cercano il riscatto per chiudere il 2025 con un altro titolo internazionale.

Percorso diverso per il Flamengo di Filipe Luís, che può contare anche sugli ex Juventus Danilo e Alex Sandro: i brasiliani hanno staccato il pass per la finale eliminando Cruz Azul e Pyramids. Il Flamengo, reduce dal successo in Copa Libertadores e nel campionato brasiliano, va a caccia di una Coppa Intercontinentale che aveva già conquistato nel 1981.

Probabili Formazioni PSG-Flamengo

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doué, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique

Guida TV Calcio: dove vedere PSG-Flamengo?

Il match tra Paris Saint-Germain e Flamengo, valido per il titolo della Coppa Intercontinentale, si terrà allo stadio Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan, Qatar mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 18.00. Diretta tv e streaming su Dazn.

Migliori quote per PSG-Flamengo

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio.

Le nostre scommesse su PSG-Flamengo

Il PSG arriva da una vittoria non così semplice in campionato, 3-2 sul campo del Metz, e proprio in Ligue 1 parigini non stanno dominando come al solito, ma dopo aver perso il Mondiale per Club col Chelsea, secondo noi il PSG non mancherà un appuntamento del genere e farà valere la sua maggior qualità rispetto ai brasiliani (che non hanno mai incontrato) in questo scontro su campo neutro al Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan.

PRONOSTICO: VITTORIA PSG @1.65 SISAL

Risultato Finale Esatto PSG-Flamengo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-0, 2-2.

