Mercoledì sera lo Stadio Friuli di Udine ospiterà una partita molto importante, il primo trofeo UEFA della nuova stagione di calcio con la finale di Supercoppa europea. Pronostico PSG-Tottenham 13 agosto 2025.

Pronostico PSG-Tottenham 13 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Tottenham, match valido per la UEFA Supercoppa Europa in campo in Friuli questo mercoledì 13 agosto 2025.

Il PSG non è sceso in campo per nessuna amichevole ufficiale. Gli uomini di Luis Enrique hanno preparato al meglio la gara di Udine Tiene banco il mistero legato a Gigio Donnarumma: il portiere italiano è stato tra gli artefici principali della prima UEFA Champions League, il portiere azzurro non ha ancora rinnovato ma dovrebbe essere titolare tra i pali di questa sfida.

Ha meno certezze il Tottenham che non è più guidato da Ange Postecoglou, ma dall’ex Brentford Thomas Frank dopo un campionato fallimentare, ma anche la vittoria dell’Europa League che ha permesso agli Spurs di giocare questa coppa per la prima volta nella propria storia (il PSG invece è al secondo tentativo, perse nettamente contro la Juve nell’edizione del 1996).

Probabili Formazioni PSG-Tottenham

Luis Enrique può fare affidamento su tutti i suoi uomini più importanti e dovrebbe schierare il suo miglior 11. In ottica infortuni, il tecnico Thomas Frank deve rinunciare ai due ex juventini Kulusevski e Dragusin e al rifinitore James Maddison.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Sarr, Gray, Bentancur; Kudus, Tel, Brennan Johnson. Allenatore: Frank.

Guida TV UEFA Supercoppa: dove vedere PSG-Tottenham?

PSG-Tottenham si gioca allo Stadio Friuli col match in programma mercoledì 13 agosto, calcio di inizio alle 21:00. Sky detiene i diritti televisivi della Supercoppa Europea fino al 2027.

Migliori quote per PSG-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. PSG nettamente favorito per la vittoria nei novanta minuti, con quota massima @1.45 su Admiralbet mentre il successo degli Spurs sale @6.60 su Goldbet, col pareggio @4.75 su Sisal.

Le nostre scommesse su PSG-Tottenham

Le squadre si sono affrontate solo una volta in passato, nel 2017, match valido per la finale dell’International Championship Cup vinto per 4-2 dal Tottenham ma per questa sfida andiamo su meno reti, e sul GOL NO @2.30 su Eurobet.

Risultato Esatto PSG-Tottenham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-2, 3-0.

