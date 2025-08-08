La 69° edizione del Pallone d’Oro scalda i motori con l’ufficializzazione dei 30 candidati. Dembele e Yamal sono i grandi favoriti, ma ci sono giocatori anche dalla Serie A, seppure abbiamo un solo italiano in lizza, Gigi Donnarumma. Candidati Pallone d’Oro 2025.

Candidati Pallone d’Oro 2025: i 30 candidati

Inizia la corsa al Pallone d’Oro 2025 dopo che nelle ultime ore sono stati ufficializzati da France Football i 30 nomi dei candidati in lizza per questo importante titolo individuale del calcio mondiale. Per il secondo anno consecutivo, le liste dei 30 candidati non includono, com’era prevedibile, né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo. La cerimonia del 22 settembre a Parigi incoronerà il successore di Rodri, vincitore nel 2024

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Désiré Doué (Francia, PSG)

Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Svezia, Sporting Lisbona/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, PSG)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

João Neves (Portogallo, PSG)

Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcellona)

Raphinha (Brasile, Barcellona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabián Ruiz (Spagna, PSG)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, PSG)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

I favoriti per il Pallone d’Oro 2025

Ousmane Dembélé, trascinatore del Paris Saint-Germain a una storica tripletta, è il grande favorito per la vittoria del titolo. La vittoria della prima Champions League nella storia del PSG, unita ai trionfi in Ligue 1 e Coppa di Francia, costituisce il fattore determinante. Il suo ruolo tattico è stato esaltato da numeri impressionanti: oltre 35 gol stagionali, di cui 8 in Champions League con 6 assist, che gli sono valsi il titolo di Giocatore della Stagione della competizione UEFA.

Il principale avversario di Dembelè è il giovane talento Lamine Yamal che nonostante l’eliminazione del suo Barcellona in semifinale di Champions League, ha incantato il mondo con le sue giocate che hanno portato il Barcellona a un triplete domestico (La Liga, Copa del Rey, Supercoppa) producendo 9 gol e 13 assist in campionato.

Altri nomi di spicco a livello internazionale che potranno giocarsi il titolo, o quanto meno guadagnare qualche voto, includono Vitinha, perno del centrocampo del PSG, Vinícius Jr e Kylian Mbappé del Real Madrid che rimane uno dei giocatori più forti al mondo, capace di cambiare le partite con la sua velocità e il suo dribbling. Tuttavia, la scelta di passare al Real Madrid non ha ripagato le aspettative, soprattutto dopo aver visto il PSG alzare la Champions League senza di lui. In stagione però ha mantenuto le promesse con 59 presenze, 44 gol e 5 assist in tutte le competizioni.

In seconda fascia segnaliamo anche Raphina e Mohamed Salah che resta un punto di riferimento per il Liverpool che ha dominato in Premier League anche grazie a 29 gol e 18 assist dell’egiziano in campionato con i Reds. C’è anche il veterano Robert Lewandowski che anche in Liga ha mantenuto un livello altissimo, come Harry Kane si è confermato in Bundesliga come aveva fatto in Inghilterra ai tempi del Tottenham.

La Serie A dice la sua, ma Donnarumma è l’unico italiano in corsa

La Serie A è rappresentata da tre giocatori che si sono distinti per il loro impatto, anche se parliamo di giocatori non italiani, visto che l’unico azzurro in lizza è Gianluigi Donnarumma dopo la grande stagione con la vittoria del Triplete col PSG, dove è stato uno dei principali protagonisti tra le fila dei parigini con grandi parate, soprattutto nella semifinale di Champions League contro l’Arsenal che hanno permesso alla sua squadra di centrare la qualificazione in finale e di vincere poi la Coppa.

Dalla Serie A arriva Lautaro Martínez che si conferma tra i grandi attaccanti europei, trascinando l’Inter fino alla finale di Champions League con gol pesantissimi. Il suo compagno di squadra Denzel Dumfries si è guadagnato la nomination grazie a una stagione da 11 gol. C’è anche Scott McTominay, protagonista nell’anno dello scudetto del Napoli.

Come funziona il regolamento del Pallone d’Oro?

Una giuria di 100 giornalisti sportivi esprime i propri voti basandosi su una serie di criteri. Questi includono le prestazioni individuali di un giocatore, in particolare i momenti di brillantezza o importanza, i successi della sua squadra e i trofei vinti, nonché la sua sportività e la qualità complessiva.

Ogni giornalista seleziona i suoi primi dieci giocatori, assegnando punti come segue: 15 punti per il giocatore al primo posto, 12 per il secondo, 10 per il terzo, e poi 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 punto rispettivamente per le restanti selezioni.

Trofeo Koppa, trofeo Yashin e pallone d’oro femminile

La serata di Parigi celebrerà anche il calcio femminile e i giovani talenti come Lamine Yamal parte con i favori del pronostico che ritroviamo tra i favoriti anche per il Trofeo Kopa (miglior Under 21). Per il Trofeo Yashin (miglior portiere), Gianluigi Donnarumma è il candidato principale, ma la Serie A è ben rappresentata anche da Yann Sommer (Inter).

Per quanto riguarda il Pallone d’oro femminile Aitana Bonmatí del Barcellona è la grande favorita per il suo terzo titolo consecutivo. La sua candidatura resta solidissima nonostante le sconfitte in finale di Champions League e agli Europei. Le principali rivali provengono dall’Arsenal campione d’Europa: Chloe Kelly, Alessia Russo e Mariona Caldentey. L’Italia festeggia la candidatura di Cristiana Girelli e Sofia Cantore.

Quote Pallone d’oro 2025, domina Dembelè su Yamal

Ousmane Dembele nettamente favorito @1,20 su Betflag. Alle spalle del fuoriclasse francese, a quota @5,50 il talento del Barcellona Lamine Yamal, autore di 18 gol totali nell’ultima stagione con la maglia dei catalani. Completa il podio in quota @10 Vitinha, centrocampista del Psg e della nazionale portoghese, con cui ha vinto la Nations League 2024-2025.

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di una stagione eccezionale: il portiere italiano punta al suo primo Pallone d’Oro, dopo che sono stati ufficialmente svelato i nomi dei 30 candidati in lotta per la 69esima edizione del trofeo. Vale @25 su William Hill il trionfo dell’italiano. Presente nella lista anche l’interista Lautaro Martinez, il cui Pallone d’Oro paga 100 volte la giocata.

