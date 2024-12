La seconda delle sue semifinali di Supercoppa Italiana, è in programma venerdì 3 gennaio 2005, alle ore 20, allo stadio Kingdom Arena di Riyadh in Arabia Saudita e vede scendere in campo, Juventus e Milan. Pronostici Supercoppa, Milan-Juventus del 03/01/2025.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Supercoppa?

La Juventus, arriva a questa partita di Supercoppa italiana, ancora imbattuta in Serie A, ma con ben 11 pareggi raccolti in 18 giornate giocate, l’ultimo in casa contro la Fiorentina per 2 a 2, mentre la sola sconfitta stagionale subita dai bianconeri, è arrivata in Champions League, in casa contro la squadra tedesca dello Stoccarda.

Il Milan si presenta in Arabia Saudita, dopo il pareggio interno 1 a 1, contro la Roma in campionato, che è costato il posto in panchina a Paulo Fonseca. I rossoneri sono distanti 8 punti dalla zona Champions League, ora occupata dalla Lazio con 35 punti.

Come sono state selezionate le squadre che partecipano alla Supercoppa?

Quali squadre partecipano alla Final Four di Supercoppa italiana? A partecipare sono le due finaliste di Coppa Italia e le prime due classificate della serie A 2023/2024. Se una delle due finaliste arriverà seconda in campionato, verrà pescata la terza classificata della serie A.

Probabili Formazioni Juventus-Milan di Supercoppa

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Conceicao.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di Supercoppa, tra Juventus e Milan, sarà trasmessa in diretta venerdì 3 gennaio su Canale 5 dalle ore 20.00

Le quote offerte dai bookmaker per Inter-Atalanta

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Supercoppa, valido per la seconda semifinale, vedono favorita la vittoria interna della Juventus, in questo match contro il Milan.

La vittoria interna della Juventus è offerta a quota 2.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.25, mentre il successo esterno del Milan si gioca a quota 3.00

Pronostico Juventus-Milan di Supercoppa

La seconda semifinale di Supercoppa vede scendere in campo le squadre che più stanno deludendo in Serie A. La Juventus non ha mai perso, ma ha collezionato ben 11 pareggi, troppi per puntare al titolo, il Milan è ancora più indietro in classifica, con prestazioni molto altalenanti.

Pronostico: GOL SI a quota 1.90 su Netbet

Scommessa Speciale: Vittoria Juventus + GOL SI a quota 5.00 su Bet365

Risultato Esatto di Juventus-Milan del 03/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di Supercoppa, tra Juventus e Milan, vi indichiamo questi risultati: 2-1/2-0/1-1/

