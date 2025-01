Il nuovo anno inizia con la Supercoppa Italiana e inizia il girone di ritorno di Serie A, fino ad arrivare alle finali delle maggiori competizioni UEFA, prima di Nations League, le qualificazioni Mondiali 2026 e poi gli Europei Under 21 per le nazionali. Calendario Calcio 2025.

Calendario Calcio 2025: gli eventi per club

Tra le prime competizioni calcistiche del 2025 segnaliamo la Supercoppa 2024-25, al via dal 2 gennaio a Riad. La Serie A entrerà nel vivo del suo girone di ritorno mentre in Europa continuano le competizioni UEFA: Champions League, Europa League e Conference League, che si sono rinnovate con un format che ha aumentato il numero di match.

Serie A: 4-5 gennaio 19° giornata; 10-12 gennaio 20° giornata; 17-20 gennaio 21° giornata; 24-27 gennaio 22° giornata; 31 gennaio-3 febbraio 23° giornata; 9 febbraio 24°Є giornata; 16 febbraio 25° giornata; 23 febbraio 26° giornata; 2 marzo 27° giornata; 9 marzo 28° giornata; 16 marzo 29° giornata; 30 marzo 30° giornata; 6 aprile 31° giornata; 13 aprile 32° giornata; 20 aprile 33° giornata; 27 aprile 34° giornata; 4 maggio 35° giornata; 11 maggio 36°giornata; 18 maggio 37° giornata; 25 maggio 38° giornata.

Coppa Italia: 5-26 febbraio quarti di finale; 2-23 aprile semifinali; 14 maggio finale

Champions League: 11-12 febbraio e 18-19 febbraio spareggi; 4-5 marzo e 11-12 marzo ottavi di finale; 8-9 aprile e 15-16 aprile quarti di finale; 29-30 aprile e 6-7 maggio semifinali; 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera finale.

Europa League: 13-20 febbraio spareggi; 6-13 marzo ottavi di finale; 10-17 aprile quarti di finale; 1°-8 maggio semifinali; 21 maggio allo Stadio Mames di Bilbao Finale

Conference League: 13-20 febbraio spareggi; 6-13 marzo ottavi di finale; 10-17 aprile quarti di finale; 1°-8 maggio semifinali; 28 maggio al Wroclaw Stadium di Breslavia finale

Le manifestazioni e gli impegni delle nazionali di calcio

Spazio anche alle Nazionali, non ci sono Europei o Coppa del Mondo, ma si giocheranno comunque le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, ma anche la Nations League, con l’Italia ai quarti di finale, che spera di vincere il trofeo e garantirsi così anche l’accesso ai mondiali, dopo 2 edizioni clamorosamente mancate dagli azzurri.

In conclusione, gli Europei Under 21 con gli azzurrini allenati da Carmine Nunziata che cercheranno di riportare un titolo continentale che manca dal 2004. Anche questa volta si gioca in Slovacchia, magari porterà bene dopo il successo con Andrea Pirlo in campo a disposizione di Tardelli, allora ct.

Nations League: 20-23 marzo quarti di finale; 4 o 5 giugno semifinali; 8 giugno finale 3° posto e finale 1° posto

Qualificazioni Mondiali 2026: in caso di Gruppo A: 4 settembre Slovacchia-Italia; 7 settembre Italia-Irlanda del Nord; 10 ottobre Italia-Lussemburgo; 13 ottobre Irlanda del Nord-Italia; 14 novembre Lussemburgo-Italia; 17 novembre Italia-Slovacchia; in caso di Gruppo I: 6 giugno Norvegia-Italia; 9 giugno Italia-Moldova; 5 settembre Italia-Estonia; 8 settembre Israele-Italia; 11 ottobre Estonia-Italia; 14 ottobre Italia-Israele; 13 novembre Moldova-Italia; 16 novembre Italia-Norvegia

Europei Under21: 11-28 giugno in Slovacchia

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.