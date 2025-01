Questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 20, allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita, andra in scena la seconda semifinale della Supercoppa spagnola, dove si affronteranno il Real Madrid e il Maiorca. Real Madrid-Maiorca di Supercoppa, pronostico, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Supercoppa?

Entrambe le squadre, arrivano a questo match di semifinale di Supercoppa, in programma allo stadio King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita, in un periodo di forma molto diverso.

Il Real Madrid, è reduce da cinque risultati utili consecutivi nel campionato spagnolo di La Liga, dove ha trovato ben quattro vittorie nelle ultime 5 partite giocate, che hanno portato la formazione allenata dal tecnico italiano, Carlo Ancelotti, in testa al torneo.

Discorso diverso per la formazione del Maiorca, che è reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, anche se mantiene una sesta posizione in Liga, molto sorprendente.

Probabili Formazioni Real Madrid-Maiorca

Quali saranno le probabili formazioni, che scenderanno in campo in questo match di Supercoppa Spagnola, in programma giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 20.00, tra Real Madrid-Maiorca.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, Mendy; Ceballos, Valverde; Rodrigo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Maiorca (4-4-2): Greif; Maffeo, Valjent, Copete, Mojica; Antonio Sánchez, Morlanes, Mascarelli, Darder; Larin, Muriqui. Allenatore: Arrasate.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di campionato di calcio in Supercoppa, tra Real Madrid e Maiorca, valevole per la semifinale di giornata di Supercoppa, sarà trasmessa in diretta giovedì 9 gennaio 2025 su Dazn dalle ore 20.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Real Madrid-Maiorca

Andiamo a conoscere insieme, le quote offerte dai principali bookmaker italiani, per questo match di campionato di calcio di Supercoppa, dove ad essere favorita per la vittoria è il Real Madrid, in questo match contro il Maiorca.

La vittoria interna del Real Madrid è offerta a quota 1.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.00, mentre il successo esterno del Maiorca si gioca a quota 7.00.

Pronostico Real Madrid-Maiorca di Supercoppa

Il Real Madrid,parte nettamente favorito nel nostro pronostico in questo match di Supercoppa spagnola. La squadra allenata da Ancelotti è in forma e crediamo non abbia difficoltà a superare il Maiorca.

Pronostico: Vittoria Real Madrid + Over 12.5 a quota 1.95 su Eurobet

Scommessa Speciale: Vittoria Real Madrid + GOL SI a quota 2.85 su Netbet

Risultato Esatto di Real Madrid-Maiorca del 09/01/2025

Come risultato esatto per questa partita di calcio in Supercoppa Spagnola, tra Real Madrid-Maiorca, vi indichiamo questi tre possibili risultati: 2-0/1-0/3-1

