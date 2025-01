Questo fine settimana la Premier League, che come sempre ha giocato tanto nel periodo natalizio, è ferma, ma non è fermo il calcio inglese visto che va in scena il 3° turno di FA Cup con tanti match dal 9 al 13 gennaio 2025. Pronostici FA Cup 9-13 gennaio 2025.

Pronostici FA Cup 9-13 gennaio 2025: il programma completo del 3° turno

Con la Premier League ferma, andiamo a vedere il ricco palinsesto del 3° turno di FA Cup che ci terrà compagnia già da giovedì 9 gennaio, e che continuerà fino a lunedì 13 con gli ultimi match.

09.01. 20:00 Sheffield Utd-Cardiff

09.01. 20:45 Everton-Peterborough

09.01. 20:45 Fulham-Watford

10.01. 20:45 Wycombe-Portsmouth

10.01. 21:00 Aston Villa-West Ham

11.01. 13:00 Birmingham-Lincoln

11.01. 13:00 Bristol City-Wolves

11.01. 13:00 Middlesbrough-Blackburn

11.01. 13:15 Liverpool-Accrington

11.01. 15:00 Leicester-QPR

11.01. 16:00 Bournemouth-West Brom

11.01. 16:00 Brentford-Plymouth

11.01. 16:00 Chelsea-Morecambe

11.01. 16:00 Exeter-Oxford Utd

11.01. 16:00 Norwich-Brighton

11.01. 16:00 Nottingham-Luton

11.01. 16:00 Preston-Charlton

11.01. 16:00 Reading-Burnley

11.01. 16:00 Sunderland-Stoke

11.01. 18:45 Leeds-Harrogate

11.01. 18:45 Manchester City-Salford

11.01. 19:00 Coventry-Sheffield Wed

11.01. 19:00 Leyton Orient-Derby

11.01. 19:00 Mansfield-Wigan

12.01. 13:00 Hull-Doncaster

12.01. 13:30 Tamworth-Tottenham

12.01. 16:00 Arsenal-Manchester Utd

12.01. 16:00 Crystal Palace-Stockport

12.01. 16:00 Ipswich-Bristol Rovers

12.01. 16:00 Newcastle-Bromley

12.01. 17:30 Southampton-Swansea

13.01. 20:30 Millwall-Dagenham & Red.

Le sfide più interessanti del prossimo turno della coppa inglese

Sono tre i match di FA Cup in programma giovedì, ad aprire il 3° turno. Fari puntati inevitabilmente sull’impegno interno dell’Everton contro il Peterborough e quello del Fulham contro il Watford, entrambi match che vedono i club di Premier nettamente favoriti.

Venerdì attenzione ad Aston Villa-West Ham, che si sono già affrontate in campionato con successo esterno per 1-2 degli uomini di Unai Emery. Sabato il Liverpool capolista di Premier League se la vedrà ad Anfield contro l’Accrington, formazione di League Two. Impegno interno contro il QPR per il Leicester, che cerca nella coppa le soddisfazioni che latitano al momento in campionato.

Partita sulla carta semplice per il Chelsea di Enzo Maresca che ospita a Stamford Bridge il Morecambe, formazione di League Two già battuta per 4-0 nell’edizione del 2021. Impegno in casa del Norwich per il Brighton, mentre il Nottingham Forest ospita il Luton.

Il Manchester City di Pep Guardiola incrocerà per la prima volta il Salford, formazione della quarta serie britannica. Il Tottenham, che non ha mai vinto nelle ultime 4 gare ufficiali (3 sconfitte e 1 pareggio), se la vedrà domenica in trasferta con i dilettanti del Tamworth.

Il big match è sicuramente quello di domenica pomeriggio che si gioca all’Emirates tra Arsenal e Manchester United: 2-0 per i Gunners nel match di andata di Premier League disputato lo scorso 4 dicembre. Strada spianata per il Newcastle, una delle formazioni più in forma del momento, che ospiterà il Bromley in una sfida inedita.

Free pick calcio inglese, settimana di pausa

Con le free pick noi ci diamo appuntamento al prossimo weekend col ritorno della Premier League su cui si concentrano le selezioni del nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, che sta andando davvero alla grande in questa stagione. Nell’ultimo turno un altro 2 su 2, portandosi ad un complessivo di 11-2-2 impressionante, per +6.18 unità di profitto.

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (11-2-2, +6.18)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Southampton-Brentford: OVER 2.5 @1.67✅

Bournemouth-Everton: UNDER 2.5 @2.04✅

