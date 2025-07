In questo caldo agosto che sta per iniziare anche le big italiane scaldano i motori in vista dell’inizio del campionato di calcio italiano, la Serie A 2025-2026 al via dal 24 agosto. Prima ci sono da vedere le amichevoli estive fissate in questi giorni dalle squadre italiane. Pronostici Calcio 31 luglio-3 agosto 2025.

Pronostici Calcio 31 luglio-3 agosto 2025: la situazione delle big italiane

Giorni importanti non solo di mercato, ma anche di preparazione per le squadre del campionato di calcio italiano che si preparano alla nuova stagione di Serie A che è alle porte, visto che si inizierà già il 24 agosto (abbiamo parlato qui del calendario del prossimo campionato) e non dimentichiamo che i primi match ufficiali saranno già in campo dal 9 agosto con i turni preliminari di Coppa Italia. Andiamo a fare un focus sulle big e sui prossimi impegni.

Napoli: i campioni d’Italia in carica, sempre guidati da Antonio Conte, proseguono il loro tradizionale ritiro a Castel di Sangro. L’impegno clou della settimana è fissato per domenica 3 agosto (19:00), quando affronteranno i francesi del Brest. Sarà un test importante per verificare lo stato della squadra e valutare i nuovi innesti, con la partita trasmessa su DAZN, Sky e OneFootball.

Inter: l’Inter riparte da Cristian Chivu in panchina. La prima vera prova sarà un’amichevole interna contro la propria squadra under 23, che quest’anno disputerà il campionato di Serie C, in programma domenica 3 agosto al BPER Training Centre di Appiano Gentile.

Juventus: debutto ufficioso per la Juventus di Igor Tudor sabato 2 agosto (11:00) contro la Reggiana, presso lo Juventus Training Center della Continassa. La partita, visibile su DAZN.

Milan: i rossoneri chiudono la loro tournée commerciale in Asia-Pacifico affrontando il Perth Glory giovedì 31 luglio (12:20 CEST). La partita, trasmessa su Milan TV e sull’app ufficiale del club, servirà ad Allegri per valutare l’integrazione dei nuovi acquisti e la condizione generale della squadra.

Roma: doppio test per la nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Si inizia giovedì 31 luglio (18:00) contro il Cannes allo stadio Tre Fontane. Il vero banco di prova arriverà, però, sabato 2 agosto (18:00) in trasferta contro il Lens, per testare se il Gasp sarà già stato in grado di trasportare ai giallorossi il suo intenso sistema di gioco contro un avversario di caratura europea.

Lazio: la squadra di Maurizio Sarri vola in Turchia per due test di livello europeo. Mercoledì 30 luglio (19:30) ha sfidato e perso 0-1 contro il Fenerbahçe di Mourinho, mentre sabato 2 agosto (20:00) se la vedrà con il Galatasaray, in diretta su DAZN.

Calendario fine settimana e Guida TV Amichevoli calcio

Andiamo a vedere tutte le amichevoli di calcio estivo che vedono impegnate le squadre italiane da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto, con tanto di guida tv, dove disponibili le dirette.

Giovedì 31 luglio

10:30 – Monaco vs. Torino – tv: DAZN

11:00 – RCD Maiorca vs. Parma

12:20 – Perth Glory vs. Milan – tv: Milan TV, AC Milan App

18:00 – Roma vs. Cannes – tv: DAZN

19:00 – Villarreal vs. Genoa

20:00 – Real Oviedo vs. Genoa

Sabato 2 agosto

11:00 – Juventus vs. Reggiana – tv: DAZN

15:00 – Lipsia vs. Atalanta – tv: DAZN

18:00 – Lens vs. Roma – tv: DAZN

19:00 – Twente vs. Udinese

20:00 – Galatasaray vs. Lazio – tv: DAZN

20:30 – Cagliari vs. Saint-Étienne

Orario da definire – Bologna vs. Levadiakos

Domenica 3 agosto

16:00 – Leicester City vs. Fiorentina – tv: DAZN

17:30 – Lecce vs. Carrarese

18:30 – Sudtirol vs. Hellas Verona

19:00 – Napoli vs. Brest – tv: DAZN, Sky, OneFootball PPV

Orario da definire – Inter vs. Inter U23

Quote Antepost Scudetto 2025-2025

Andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti dalle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto 2025-2026 di Serie A, col Napoli che ha definitivamente scavalcato l’Inter, poi abbiamo Juventus e Milan come terze incomode, ma più staccate, mentre con Roma, Atalanta e Lazio si sale subito in doppia cifra. Attenzione alla sorpresa Como, squadra ambiziosa che troviamo al via in terza fascia assieme alla Fiorentina e anche davanti al Bologna che arriva da 2 stagioni entusiasmanti, ma potrebbe tornare a calare un pò.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.