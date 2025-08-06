Pronostico Club Brugge-Cercle Brugge e le partite della 3° giornata di Jupiler Pro League in Belgio

Pronostico Club Brugge-Cercle Brugge 9 agosto 2025
6 Agosto 2025

In Belgio siamo già alla 3° giornata della Jupiler Pro League che andrà in scena dal 8 al 10 agosto. La sfida più interessante è in programma sabato pomeriggio, col derby di Brugge che abbiamo analizzato nel dettaglio, ma vediamo anche il programma completo e le quote di tutti gli altri match. Pronostico Club Brugge-Cercle Brugge 9 agosto 2025.

Pronostico Club Brugge-Cercle Brugge 9 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

La 3° giornata della Jupiler Pro League in Belgio si gioca dal 8 al 10 agosto e avrà nel derby Club Brugge-Cercle Brugge il match più interessante. I padroni di casa, guidati da Nicky Hayen, stanno vivendo un avvio di campionato altalenante, come certifica la recente sconfitta con il Mechelen, inoltre dal mercato non arrivano buone notizie, con la stella Jashar ormai in partenza, e vicinissimo proprio a sbarcare in Serie A, a Milano, sponda rossonera.

Il Cercle Brugge ha fatto anche peggio, conquistando un solo punto (pari a reti bianche all’esordio contro il Dender) e venendo poi sconfitto dalla capolista Anderlecht, unica squadra a punteggio pieno della massima serie belga. La sfida andrà in scena sabato 9 agosto, con calcio d’inizio fissato alle 16:00.  

Probabili Formazioni Club Brugge-Cercle Brugge

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordoñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Vanaken; Tzolis, Talbi, Vetlesen; Jutglà. Allenatore: Hayen.

Cercle Brugge (4-3-3): Delanghe; Diakite, Ravych, Magnee, Utkus; Agyekum, van der Bruggen, Gerkens; Ngoura, Minda, Diaby. Allenatore: Cinel.

Le altre sfide della 3° giornata di Jupiler League in Belgio

Vediamo anche gli altri match in programma per questa 3° giornata di Jupiler League L’Anderlecht, attuale capolista con 6 punti, farà visita al Waregem il 10 agosto cercando di mantenere il primato conquistato dopo le vittorie contro Westerlo (5-2) e Cercle Brugge (2-0).

Il Saint-Truiden aprirà il turno l’8 agosto in casa contro il Dender, mentre il 9 agosto, oltre al derby di Bruges, si giocheranno Westerlo-Mechelen e Gent-Union St. Gilloise. Quest’ultimo match metterà di fronte due squadre in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione sottotono.

Il 10 agosto chiuderanno il programma La Louvière-Charleroi, Standard Liegi-Genk e Anversa-Oh Leuven. Particolare attenzione sarà rivolta alla sfida tra Standard e Genk, con i limburghesi che, dopo il ko all’esordio contro il Club Brugge, cercano i primi punti della stagione.

Ecco il calendario completo di tutti i match che ci attendono nei prossimi giorni in Belgio e le rispettive quote 1X2.

Screenshot 2025-08-06 alle 15.06.28.png

