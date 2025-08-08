Pronostico Crystal Palace-Liverpool: in Inghilterra si assegna il primo trofeo della stagione, la Community Shield

Pronostico Crystal Palace-Liverpool 10 agosto 2025
8 Agosto 2025

Calcio inglese in fermento già da questo fine settimana con l’inizio della Championship, la Serie B della Premier, ma si aggiudica anche il primo trofeo della nuova stagione, la Community Shield in programma domenica 10 agosto dal mitico Wembley Stadium. Pronostico Crystal Palace-Liverpool 10 agosto 2025.

Andiamo a vedere l’analisi di Crystal Palace-Liverpool: con probabili formazioni, statistiche, guida tv, comparazione delle migliori quote e consigli per le scommesse su questo match valido per la Community Shield, primo titolo della nuova stagione inglese, che sarà assegnato nella mitica cornice di Wembley.

Il Crystal Palace si è guadagnato la possibilità di contendere il trofeo al Liverpool campione d’Inghilterra conquistando l’FA Cup per la prima volta in 119 anni di storia.

Il Liverpool punta a conquistare il 17esimo Community Shield della sua storia, una corazzata quella dei Reds che è stata ulteriormente rinforzata con un mercato faraonico con gli arrivi del tedesco Wirtz, acquistato a peso d’oro dal Bayer Leverkusen, del centravanti Ekitiké, che ha segnato gol a raffica con l’Eintracht Francoforte, ma anche Frimpong e Kerkez che non hanno fatto pesare le partenze di Luis Diaz e Alexander-Arnold.

Guida TV Calcio Championship: dove vedere Crystal Palace-Liverpool?

Crystal Palace-Liverpool è in agenda domenica 10 agosto con fischio d’inizio alle 16:00. Per quanto importante visto che si gioca per il Community Shield, primo trofeo stagionale, la partita non ha copertura televisiva in Italia

Probabili Formazioni Crystal Palace-Liverpool:

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Wharton, Sosa; Eze, Sarr; Mateta. Allenatore: Glasner.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. Allenatore: Slot.

Migliori quote per Crystal Palace-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Liverpool ovviamente favorito con quota massima @1.58 su Goldbet, mentre il Crystal Palace si gioca @5.40 su Marathonbet. Pareggio @5.40 su Starvegas.

Crystal Palace-Liverpool
10/08/2025
16.00
Bookmaker1X2
5.003.751.50
5.404.201.57
5.004.201.57
5.404.401.57
5.104.201.58

Le nostre scommesse su Crystal Palace-Liverpool

Andiamo nettamente sui Reds, troppo superiori al Crystal Palace, con Salah e compagni che potranno mettere il match sulla retta via già nel primo tempo, quindi consigliamo la quota ampiamente oltre la pari per il PARZIALE/FINALE 2/2 @2.45 Sisal, col Liverpool vincente (6 vittorie per i Reds, 1 sconfitta e 3 pareggi negli ultimi 10 precedenti tra queste due formazioni) e avanti già nel primo tempo.

Risultati Esatto Crystal Palace-Liverpool

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-2, 1-3, 2-2.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
