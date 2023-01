Libro-Guida: Trading Sportivo Calcio 2.0

Trading Sportivo Calcio 2.0 è il libro-guida completo che ti insegnerà a scommettere con la testa, rispettando ogni regola del money management. Imparerai le strategie per agire con disciplina, ottimizzando al massimo il ROI con un efficace calcolo dei rischi. Perchè il Trading Sportivo non è un gioco d’azzardo.

Cosa imparerai leggendo Trading Sportivo 2.0?

Acquistando una copia in formato digitale (PDF scaricabile) imparerai ben 25 strategie di trading sportivo da applicare ai tuoi trade o scommesse legate al calcio, ti verrè insegnato a gestire in maniera professionale il bankroll e il ROI, ad utilizzare con efficacia il concetto di valore e a gestire e diversificare il rischio nelle tue scommesse.

Quali sono le 25 strategie spiegate nel libro?

Lezione 1 Money Management Lezione 2: La Disciplina Lezione 3: Il concetto di valore (le value bets – quote errate) Lezione 4: Anteprima mercato primo tempo Lezione 5: Strategie Primo tempo: Over 0.5 primo tempo Lezione 6: Strategia Primo Tempo – Lay The Draw, banca pareggio (LTD1) Lezione 7: Strategia – La carica dei 1001 Lezione 8: Strategia Secondo Tempo – Lay The draw (LTD2) Banca la X nel secondo tempo Lezione 9: Strategia Secondo Tempo – Gli Over Progressivi Lezione 10: Strategia – Portoghese Live Lezione 11: Strategia – La Portoghese reverse (lay and back) Lezione 12: Strategia – Over 1.5 a “Bomba” Lezione 13: Strategia – Metodo “Zaniolo” (trading Over 1.5+ stop loss mobile) Lezione 14: Strategia – Over 1.5 a scoppio ritardato Lezione 15: Strategia – Fare trading su Over 2.5 prima parte Lezione 16: Strategia – Fare Trading su over 2.5 seconda parte Lezione 17: Strategia – Trading under 2.5 Lezione 18: Strategia – Dutching su risultato esatto e trading su over 3.5 Lezione 19: Strategia – Value Bet ad Orologeria Lezione 20: Strategia – Lay Underdog Live (banca la squadra sfavorita) Lezione 21: Strategia – Lay The Draw Full Time, Regola 65-70 Lezione 22: Strategia – X Slowbomb Lezione 23: Strategia – Asian Value Bet (con copertura Exchange) Lezione 24: Strategia – Live X2 Lezione 25: Trucco per puntate inferiori a 2 euro

Quanto costa?

Il costo di una copia del libro guida Trading Sportivo Calcio 2.0 è di soli 40.90 euro in promozione fino al 31 gennaio 2022, al posto del prezzo di listino pari 62.90 euro.

Per tutti gli amici di BetItaliaWeb che acquisteranno una copia del libro, avranno in omaggio 1 mese di accesso al canale Telegram privato Tip&Goal, dove ogni giorno il nostro coach William MCcoist inserirà i trade per i match di calcio più importanti.