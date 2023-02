Pronostici Calcio Mondiali per Club 2023. La Coppa del Mondo FIFA per club inizia martedì sera con la prima semifinale; Flamengo-Al-Hilal mentre domani toccherà ad Al Ahly-Real Madrid. I bookmakers puntano sulle big di Europa e Sud America per la vittoria finale.

Pronostici Calcio Mondiali per Club 2023: le favorite

La Coppa del mondo per club FIFA entra nel vivo con il Flamengo e il Real Madrid pronte a recitare il ruolo di favorite per la vittoria della competizione.

I campioni d’Europa e del Sudamerica sono in prima fila alla vigilia delle semifinali, che vedono i brasiliani davanti nei pronostici in vista della gara con i sauditi dell’Al-Hilal, mentre Carlo Ancelotti e i suoi se la dovranno vedere contro gli egiziani dell’Al-Ahly.Non ci sono molti dubbi su chi sarà protagonista nella finale dell’11 febbraio, anche se le quote sulla lavagna scommesse di Betaland lasciano qualche spiraglio alle outsider.

Pronostici Calcio Mondiali per Club 2023: le quote sulle semifinali

Il Flamengo scenderà in campo con Filipe Luis e David Luiz in difesa, ma la vere stelle sono davanti con Gerson, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro che sono una garanzia di qualità. Questa sera il successo contro l’Al-Hilal è proposto su Betaland a quota @1,45, contro il pareggio @4,30 e il segno 2 @6,40. Per i rubro-negro l’obiettivo è migliorare il secondo posto del 2019, quando persero in finale ai supplementari contro il Liverpool, club battuto ma nella Coppa Intercontinentale del 1981, versione nostalgica della Coppa del mondo per club con solo due squadre in corsa.

Mercoledì 8 febbraio ore 20:00 va invece in scena Al Ahly-Real Madrid. I Blancos hanno dominato il torneo tra il 2014 e il 2018 (quattro successi su cinque) e Carlo Ancelotti prova a dominare ancora un torneo vinto due volte da giocatore (1989 e 1990 con il Milan) e due volte da allenatore (Milan nel 2007 e Real Madrid 2014). Un biglietto da visita che non sembra lasciare molte speranze all’Al Ahly, terzo nelle ultime due edizioni. Le quote Betaland danno gli egiziani vincenti @8,75, il pareggio @5,10 e il segno 2 per i campioni d’Europa @1,30.

