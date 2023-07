Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite in programma oggi 14 luglio 2023, con i consigli gratuiti dei nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina composta da tre partite in programma oggi di calcio europeo, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Venerdì 14 Luglio 2023.

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Venerdì 14 Luglio 2023

I pronostici delle partite di calcio in programma oggi, Venerdì 14 Luglio 2023, con i consigli sulle giocate multiple, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers.

Oggi abbiamo realizzato una schedina fatta di tre partite, dei campionati di calcio in Europa, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse.

TPS Turko-Jaro / Finlandia Ykkonen / ore 17.30

La prima partita della nostra Schedina di oggi 14 luglio 2023, si gioca in Finlandia e mette a confronto TPS Turku e Jaro. I padroni di casa sono quinti in classifica con 22 punti e sono reduci da 5 risultati consecutivi. La formazione ospite dello Jaro, di punti in classifica ne ha conquistati 13, ed è ruduce dalla vittoria esterna per 3 a 2 ottenuta sul campo del KaPa.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria del TPS Turku. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.50 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su GOL SI, offerto su Netbet a quota 1.45, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Oster-Skovde / Svezia Superettan / ore 19

La secondo partita ci porta in Svezia, dove alle ore 19 scendono in campo Oster e Skovde. La squadra di casa del Oster e quinta in classifica con 20 punti, ma nelle ultime 3 partite di calcio svedese ha conquistato solo un punto, mentre gli ospiti sono il fanalino di coda con soli 7 punti.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.35 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Netbet a quota 1.45, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

UC Dublin-Drogheda / Premier Division / ore 20.45

La terza è ultima partita della nostra schedina si gioca in Irlanda alle ore 20.45, e vede scendere in campo UC Dublind-Drogheda. Il team di casa è ultimo in classifica con soli 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e ben 18 sconfitte. La formazione ospite è ottava con 23 punti ed è reduce da due pareggi consecutivi, ottenuti contro Cork City e in casa contro la capolista Shamrock Rovers.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra ospite. Il nostro pronostico quindi è il segno 2 a quota 1.3o su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Starcasinò a quota 1.55, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

SCHEDINA 1X2 @2.63

TPS Turko-Jaro: 1

Oster-Skovde: 1

UC Dublin-Drogheda: 2

SCHEDINA O/U @3.25

TPS Turko-Jaro: GOL SI

Oster-Skovde: OVER 2,5

UC Dublin-Drogheda: OVER 2,5

