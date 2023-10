Pronostici Bundesliga 2023-24 9a giornata. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco. La nostra free pick si concentra su Werder Brema-Union Berlino.

Pronostici Bundesliga 2023-24 9a giornata: i match da non perdere

Nel fine settimana si gioca la 9° giornata di Bundesliga, il campionato tedesco che apre con l’anticipo di venerdì sera tra Bochum-Magonza. Il turno entra nel vivo sabato con i campioni in carica del Bayern Monaco impegnati in un match sulla carta agevole contro la neopromossa Darmstadt, contro cui ha sempre vinto nei 5 precedenti storici.

Scoglio Hoffenheim per lo Stoccarda, che si trova a un solo punto dalla vetta e fin qui ha messo insieme 7 vittorie e una sconfitta. Turno casalingo per il Lipsia, che se la vedrà contro il Colonia, impelagato nella lotta per non retrocedere, ma reduce dal primo successo stagionale.

Domenica due posticipi molto interessanti, con il Borussia Dortmund impegnato in casa dell’Eintracht, mentre il Bayer Leverkusen capolista dovrà fare attenzione all’insidioso Friburgo che ha bisogno di punti dopo un inizio stagionale comunque sotto le attese.

Pronostici Bundesliga 2023-24 9a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

9a GIORNATA BUNDESLIGA

27.10. 20:30 Bochum-Magonza

28.10. 15:30 Augusta-Wolfsburg

28.10. 15:30 Bayern-Darmstadt

28.10. 15:30 Brema-Union Berlino

28.10. 15:30 Monchengladbach-Heidenheim

28.10. 15:30 Stoccarda-Hoffenheim

28.10. 18:30 RB Lipsia-Colonia

29.10. 15:30 Francoforte-Dortmund

29.10. 17:30 Leverkusen-Friburgo

Pronostici Bundesliga 2023-24 9a giornata: FREE PICK Werder Brema-Union Berlino

Gara decisiva per l’Union Berlino di Bonucci, che proverà ad interrompere la striscia di 6 sconfitte consecutive affrontando in trasferta il Werder Brema, che si trova attualmente a parità di punti. Entrambe le squadre hanno un problema in difesa con 18 gol incassati in 8 partite dal Werder e 17 dalla Union, vanificando così il buon lavoro degli attacchi.

Nelle partite della Union vediamo 3.5 gol totali di media, in quelle del Werder 3.8 (sempre Over in 4 partite a Brema con 4.0 gol totali di media). La squadra di Berlino è O/U 3-1 in trasferta quest’anno. 2 Over negli ultimi 3 precedenti, consigliamo un altro OVER 2.5 1.80.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

