Pronostici Bundesliga 2023-24 14a giornata, analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio tedesco in campo dal 3 al 6 novembre. Free pick Eintracht Francoforte-Bayern Monaco.

Pronostici Bundesliga 2023-24 14a giornata: le sfide di cartello

In Germania la 14° giornata di Bundesliga inizia col posticipo del venerdì Hoffenheim-Bochum. Padroni di casa favoriti @1.70 per tornare alla vittoria che manca da 4 turni, e che ha fatto scendere la squadra al 6° e ultimo posto valido per l’Europa. Al contrario il Bochum è risalito a centro classifica sfruttando un momento favorevole che non l’ha mai visto perdere nelle ultime 5 di campionato. Attenzione a dare per spacciati gli ospiti.

Al sabato si concentrano come sempre il grosso delle partite del campionato di calcio in Germania. Di Borussia-Lipsia ne parliamo approfonditamente a parte, come abbiamo detto, e di Francoforte-Bayern ne parliamo qui in free pick, ma per sabato pomeriggio segnaliamo anche un interessante Union Berlino-Monchengladbach. Piccoli passi in avanti per la squadra di Bonucci che ha pareggiato 3 delle ultime 4 partite tra tutte le competizioni, ma la vittoria manca da ben 15 match e la situazione inizia ad essere disperata per la squadra della capitale che ospita un Monchengladbach a centro classifica, grazie al rendimento interno, mentre nelle ultime 3 trasferte ha raccolto solo 1 punto. Il ritorno alla vittoria del Union si gioca @2.10.

Chiudiamo con i due match della domenica, in particolare Stoccarda-Bayer Leverkusen che dovrebbe essere un match molto combattuto, con gli ospiti leggermente favoriti in quota @2.30 contro il @2.80 dei padroni di casa che sono attualmente al 3° posto e reduci da 3 vittorie di fila mentre il Leverkusen continua la sua stagione quasi perfetta con 11 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, anche se il pari più recente è arrivato proprio lo scorso turno col Borussia. Il Bayer rimane comunque la capolista e non ha mai perso negli ultimi 9 precedenti contro lo Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 2023-24 14a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio tedesco.

Pronostici Bundesliga 2023-24 14a giornata: FREE PICK Eintracht Francoforte-Bayern Monaco

Cerchiamo la 3° cassa di fila col campionato di calcio tedesco andando proprio su Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: COMBO 2+OVER 2.5 @1.75. Andiamo quindi sulla vittoria ospite che ha tre punti di ritardo dal Leverkusen, ma ha sempre il miglior attacco. Eintracht squadra da punteggi più bassi, ma che arriva da una doppia sconfitta, sempre per 1-2, quindi anche doppio Over. L’1-2 è un risultato che ci andrebbe molto bene anche per questa sfida.

RIASSUNTO FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Mainz-Bayer Leverkusen: OVER 8.5 CORNER @2.00❌

Borussia Dortmund-Union Berlino: 1 @1.62✅

Hoffenheim-Francoforte: OVER 2.5 @1.68✅

Werder Brema-Union Berlino: OVER 2.5 @1.80❌

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: X 1° TEMPO @2.65❌

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg GOL SI+OVER 2.5 @1.60❌

Dortmund-Monchengladbach COMBO 1+OVER 2.5 @1.75✅

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund: X @4.55✅

