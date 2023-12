In questo turno infrasettimanale, il sedicesimo, le aspirine provano a mantenere il comando del campionato tedesco ospitando il Bochum. Pronostico Bayer Leverkusen-Bochum, scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di Xabi Alonso è tornata alla vittoria con un perentorio 3-0 contro l’Eintracht Francoforte, che nel turno precedente aveva annichilito il Bayern Monaco per 5-1.

L’allenatore basco continua a sfruttare l’ottimo momento di condizione del nigeriano Victor Boniface, autore di 9 gol e 7 assist in questa stagione e del talentuoso Florian Wirtz, tornato a dimostrare tutte le sue qualità in questa stagione, dopo l’ultima falcidiata dagli infortuni.

Il Bochum ha 6 punti di vantaggio in Bundesliga dalle terzultime Colonia ed Union Berlino. La loro dimensione è quella della lotta fino alla fine per non retrocedere e per farlo bisognerà che la squadra della Renania Settentrionale-Vestfalia tenga dietro in classifica squadre dal maggior blasone.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Bochum

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Koussonou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

Bochum (4-3-3): Riemann; Gamboa, Oermann, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla, Osterhage, Stöger; Asano, Paciência, Antwi-Adjej.

Dove vederla in TV

Bayer Leverkusen-Bochum sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 20 dicembre dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayer Leverkusen-Bochum

Le quote dei bookmakers offerte per questo incontro sono alquanto emblematiche: Bayer Leverksusen vincente proposto a quota 1.19 Marathonbet e quota 1.18 su AdmiralBet, pareggio giocato a quota 8.00 su Unibet e a quota 7.50 su Sisal, vittoria Bochum inserita in lavagna a quota 14.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Quota veramente al limite, ma ci aspettiamo una partenza molto forte da parte della capolista, per questo accendiamo una giocata sul primo tempo.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo a quota 1.93 Marathonbet e a quota 1.92 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 3-1 / 4-0